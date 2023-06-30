«Коламбус Крю» – «Нью-Йорк Ред Буллз»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч регулярного чемпионата MLS «Коламбус Крю» – «Нью-Йорк Ред Буллз», который состоится 2 июля 2023 года

«Коламбус Крю»

В пятёрку самых сильных команд Восточной конференции MLS входит «Бригада». Для того чтобы спрогнозировать исход будущей встречи «Коламбуса Крю» с «красными быками» из Нью-Йорка, предлагаем вспомнить недавние матчи «жёлто-чёрных». В пяти матчах подряд «Экипаж» не проигрывает своим соперникам. С разницей в один мяч на выезде «Коламбус» обыграл команду «Чикаго Файр» (2:1). Ничейным исходом завершилась гостевая игра с «Нью-Йорк Сити» (1:1).

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Бригада» выиграла у «Нэшвилла».

«Нью-Йорк Ред Буллз»

Одиннадцатое место в турнирной таблице занимают «красные быки». Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием нью-йоркской команды. 4 июня на своём поле, пропустив три мяча, «красные» в сухую проиграли «Орландо Сити». На своём поле «красные быки» принимали дома «Шарлотт». Уже к девятнадцатой минуте встречи гости вели в два гола, но «Нью-Йорк Ред Буллз» сравнял счёт в поединке. Завершилась игра вничью со счётом 2:2.

25 июня со счётом 4:0 «красные» взяли верх над «Атлантой».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Коламбус Крю» – 2.01

Ничья – 3.60

Победит «Нью-Йорк Ред Буллз» – 3.75

Победит «Коламбус Крю» с форой -1.5 – 3.55

Обе забьют — нет – 2.03

Обе забьют — да – 1.82

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.97

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.87

Статистика

Пять крайних очных встреч завершились исходом: обе забьют – да

Четыре из пяти последних футбольных поединков «Бригада» выиграла

За тот же период «красные быки» одержали две победы.

Прогноз

Ни одна из команд в предстоящем матче не уйдёт с поля без забитых голов. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.82 на исход: обе забьют – да.