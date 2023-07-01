«Спортинг Канзас-Сити» – «Ванкувер Уайткэпс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч регулярного чемпионата MLS «Спортинг Канзас-Сити» – «Ванкувер Уайткэпс», который состоится 2 июля 2023 года

«Спортинг Канзас-Сити»

На текущий момент «волшебники» в турнирной таблице Западной конференции занимают одиннадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков «Спортинга». 18 июня с разницей в один мяч на своём поле «Канзас-Сити» потерпел поражение от команды «Лос-Анджелес». На выезде ничейным исходом завершилась игра с «Лос-Анджелес Галакси» (2:2).

С минимальным счётом на прошлых выходных «волшебники» проиграли дома «Чикаго Файр».

«Ванкувер Уайткэпс»

Пять матчей подряд «сине-белые» не уступают своим соперникам. Девятое место в Западной конференции занимает «Уайткэпс» на сегодняшний день. Ознакомимся с недавними успехами команды за последнее время. Дома со счётом 2:1 «Ванкувер» обыграл в финале Чемпионшипа «Монреаль». 11 июня ничью раскатали «сине-белые» с «Цинциннати» (1:1). Голд сравнял счёт в матче, забив гол с пенальти в конце встречи.

На прошлых выходных со счётом 3:2 «Ванкувер» выиграл у команды «Лос-Анджелес».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спортинг Канзас-Сити» – 1.99

Ничья – 3.80

Победит «Ванкувер Уайткэпс» – 3.65

Победит «Спортинг Канзас-Сити» с форой -1.5 – 3.30

Обе забьют — нет – 2.25

Обе забьют — да – 1.64

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.16

Статистика

В трёх крайних очных встречах исход был следующий: тотал меньше 2.5 голов за игру

В одной игре из пяти крайних «Спортинг» одержал победу

За тот же период «Ванкувер Уайткэпс» выиграл в трёх поединках.

Прогноз

Не без труда, но гости одержат победу в предстоящей встрече над оппонентом из Канзаса. Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Ванкувер Уайткэпс» коэффициент 3.65.