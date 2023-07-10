«Тальерес Кордоба» – «Унион» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки Суперлигу Аргентины «Тальерес Кордоба» – «Унион», который состоится 11 июля 2023 года
«Тальерес Кордоба»
Команда проводит очень уверенный сезон и закономерно идет в группе лидеров. Перед стартом очередного тура Суперлиги Аргентины, коллектив занимает второе место с 44 баллами, но отстает от лидера на 10 пунктов. Чтобы как минимум сохранить свое место, хозяевам очень важна победа над аутсайдером турнирной таблицы. Команды имеют разные цели и задачи, но их матч обещает быть интересным и напряженным.
7 июля «Тальерес Кордоба» обыграл на выезде «Сармьенто» (1:0), а второго числа команда не смогла на своем поле обыграть «Годой-Крус» (1:1).
«Унион»
«Унион» из Санта-Фе уже давно не радует болельщиков, а пребывание в самом низу турнирной таблицы заставляет руководство и тренерский штаб принимать меры. Команда занимает 26 место с 24 баллами на 10 пунктов отставая от последней строчки зоны плей-офф. В игре с «Тальерес Кордоба» гостям придется очень непросто и даже один пункт будет хорошим результатом, хотя букмекеры в это мало верят.
6 июля «Унион» сыграл вничью с «Бока Хуниорс» (0:0), а первого числа на выезде проиграла «Атлетико» Тукуман (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тальерес Кордоба» – 1.67
- Ничья – 3.65
- Победит «Унион» – 5.6
Статистика
- «Тальерес Кордоба» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Унион» проиграл пять матчей на выезде из десяти последних во всех турнирах
- «Тальерес Кордоба» выиграл два из пяти последних встреч с «Унион» при трех ничьих
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Тальерес Кордоба», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Предполагаем, что хозяева не будут иметь проблем с результатом в этом матче и уверенно наберут три балла.