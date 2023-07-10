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«Тальерес Кордоба» – «Унион» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:45
«Тальерес Кордоба» – «Унион» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки Суперлигу Аргентины «Тальерес Кордоба» – «Унион», который состоится 11 июля 2023 года

«Тальерес Кордоба»

Команда проводит очень уверенный сезон и закономерно идет в группе лидеров. Перед стартом очередного тура Суперлиги Аргентины, коллектив занимает второе место с 44 баллами, но отстает от лидера на 10 пунктов. Чтобы как минимум сохранить свое место, хозяевам очень важна победа над аутсайдером турнирной таблицы. Команды имеют разные цели и задачи, но их матч обещает быть интересным и напряженным.

7 июля «Тальерес Кордоба» обыграл на выезде «Сармьенто» (1:0), а второго числа команда не смогла на своем поле обыграть «Годой-Крус» (1:1).

«Унион»

«Унион» из Санта-Фе уже давно не радует болельщиков, а пребывание в самом низу турнирной таблицы заставляет руководство и тренерский штаб принимать меры. Команда занимает 26 место с 24 баллами на 10 пунктов отставая от последней строчки зоны плей-офф. В игре с «Тальерес Кордоба» гостям придется очень непросто и даже один пункт будет хорошим результатом, хотя букмекеры в это мало верят.

6 июля «Унион» сыграл вничью с «Бока Хуниорс» (0:0), а первого числа на выезде проиграла «Атлетико» Тукуман (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Тальерес Кордоба» – 1.67
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Унион» – 5.6

Статистика

  • «Тальерес Кордоба» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Унион» проиграл пять матчей на выезде из десяти последних во всех турнирах
  • «Тальерес Кордоба» выиграл два из пяти последних встреч с «Унион» при трех ничьих
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Тальерес Кордоба», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Предполагаем, что хозяева не будут иметь проблем с результатом в этом матче и уверенно наберут три балла.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:39
В последний раз “Унион Санта-Фе” обыгрывал своих будущих визави в сезоне 18/19-х годов. С тех пор коллективы трижды сыграли вничью и дважды “верх” одержали хозяева, которые, скорее всего, после финального свистка в этой встрече добавят в свой актив еще один успех. Выделю, что гости на выездах в розыгрыше 2023-го года смотрятся очень слабо, ведь у них мало что получается как спереди, так и сзади (0.58 забитых и 1.08 пропущенных за встречу). Неудивительно, что с такой игрой вторые сумели добиться лишь двух гостевых побед в 12-и противостояниях.
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