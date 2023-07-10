«Тальерес Кордоба» – «Унион» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки Суперлигу Аргентины «Тальерес Кордоба» – «Унион», который состоится 11 июля 2023 года

«Тальерес Кордоба»

Команда проводит очень уверенный сезон и закономерно идет в группе лидеров. Перед стартом очередного тура Суперлиги Аргентины, коллектив занимает второе место с 44 баллами, но отстает от лидера на 10 пунктов. Чтобы как минимум сохранить свое место, хозяевам очень важна победа над аутсайдером турнирной таблицы. Команды имеют разные цели и задачи, но их матч обещает быть интересным и напряженным.

7 июля «Тальерес Кордоба» обыграл на выезде «Сармьенто» (1:0), а второго числа команда не смогла на своем поле обыграть «Годой-Крус» (1:1).

«Унион»

«Унион» из Санта-Фе уже давно не радует болельщиков, а пребывание в самом низу турнирной таблицы заставляет руководство и тренерский штаб принимать меры. Команда занимает 26 место с 24 баллами на 10 пунктов отставая от последней строчки зоны плей-офф. В игре с «Тальерес Кордоба» гостям придется очень непросто и даже один пункт будет хорошим результатом, хотя букмекеры в это мало верят.

6 июля «Унион» сыграл вничью с «Бока Хуниорс» (0:0), а первого числа на выезде проиграла «Атлетико» Тукуман (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тальерес Кордоба» – 1.67

Ничья – 3.65

Победит «Унион» – 5.6

Статистика

«Тальерес Кордоба» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Унион» проиграл пять матчей на выезде из десяти последних во всех турнирах

«Тальерес Кордоба» выиграл два из пяти последних встреч с «Унион» при трех ничьих

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Тальерес Кордоба», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Предполагаем, что хозяева не будут иметь проблем с результатом в этом матче и уверенно наберут три балла.