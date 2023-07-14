«Крузейро» – «Коритиба»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Крузейро» – «Коритиба», который состоится 16 июля 2023 года

«Крузейро»

«Лисы» в турнирной таблице чемпионата Бразилии находятся на девятой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Крузейро». С минимальным счётом «синие» дома взяли верх над «Сан-Паулу» в игре 12-го тура Серии A. Автоголом отличился защитник гостей Рафинья. В позапрошлом туре чемпионата «лисы» разошлись миром с «Интернасьоналем». Встреча прошла без голов.

На прошлых выходных со счётом 1:0 «Крузейро» в гостях выиграл у команды «Васко да Гама».

«Коритиба»

На сегодняшний день «Коритиба» в Серии A занимает восемнадцатое место. Для того чтобы оценить шансы команды в предстоящей игре с «Крузейро», предлагаем вспомнить несколько футбольных поединков «славных» за последнее время. С разгромным счётом «Коритиба» проиграла в гостях «Гремио» в матче 12-го тура чемпионата Бразилии (5:1). На выезде в один мяч «зелёно-белые» проиграли «Гоясу».

9 июля со счётом 3:1 «Коритиба» взяла верх над «Америкой Минейро».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Крузейро» – 1.64

Ничья – 3.95

Победит «Коритиба» – 5.40

Победит «Крузейро» с форой -1.5 – 2.69

Обе забьют — нет – 1.78

Обе забьют — да – 2.04

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.00

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

Четыре крайних очных матча команд завершились исходом: обе забьют – нет

В одной игре из пяти последних «лисы» уступили своему сопернику

За аналогичный период «славные» проиграли в двух футбольных поединках.

Прогноз

На своём поле «синие» возьмут верх над оппонентом. Не без труда, но свои три очка хозяева возьмут в будущей встрече. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.64 на победу «Крузейро».