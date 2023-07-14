«Крузейро» – «Коритиба»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Крузейро» – «Коритиба», который состоится 16 июля 2023 года
«Крузейро»
«Лисы» в турнирной таблице чемпионата Бразилии находятся на девятой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Крузейро». С минимальным счётом «синие» дома взяли верх над «Сан-Паулу» в игре 12-го тура Серии A. Автоголом отличился защитник гостей Рафинья. В позапрошлом туре чемпионата «лисы» разошлись миром с «Интернасьоналем». Встреча прошла без голов.
На прошлых выходных со счётом 1:0 «Крузейро» в гостях выиграл у команды «Васко да Гама».
«Коритиба»
На сегодняшний день «Коритиба» в Серии A занимает восемнадцатое место. Для того чтобы оценить шансы команды в предстоящей игре с «Крузейро», предлагаем вспомнить несколько футбольных поединков «славных» за последнее время. С разгромным счётом «Коритиба» проиграла в гостях «Гремио» в матче 12-го тура чемпионата Бразилии (5:1). На выезде в один мяч «зелёно-белые» проиграли «Гоясу».
9 июля со счётом 3:1 «Коритиба» взяла верх над «Америкой Минейро».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Крузейро» – 1.64
- Ничья – 3.95
- Победит «Коритиба» – 5.40
- Победит «Крузейро» с форой -1.5 – 2.69
- Обе забьют — нет – 1.78
- Обе забьют — да – 2.04
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.00
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81
Статистика
- Четыре крайних очных матча команд завершились исходом: обе забьют – нет
- В одной игре из пяти последних «лисы» уступили своему сопернику
- За аналогичный период «славные» проиграли в двух футбольных поединках.
Прогноз
На своём поле «синие» возьмут верх над оппонентом. Не без труда, но свои три очка хозяева возьмут в будущей встрече. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.64 на победу «Крузейро».