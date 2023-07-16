«Олесунн» – «Одд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1689494882

сегодня, 11:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Олесунн» – «Одд», который состоится 16 июля 2023 года

«Олесунн»

На сегодняшний день «Олесунн» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Норвегии. Вспомним несколько матчей с участием команды за последнее время. 11 июня с разницей в один мяч «тангорубашечники» дома потерпели поражение от «Тромсё» в рамках матча 10-го тура Элитсерии. На своём поле с минимальным счётом «Олесунн» одержал победу над «Русенборгом». Победный гол забил в начале второго тайма полузащитник Маркус Карлсбак.

7 июля со счётом 2:1 «Хам-Кам» взял верх над «Олесунном».

«Одд»

В Элитсерии на текущий момент «Одд» находится на десятой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с недавними футбольными поединками «чёрно-белых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «тангорубашечниками». В гостях с минимальным счётом «Одд» выиграл у «Хам-Кама» в матче 11-го тура Высшей лиги. Забитым голом отличился шведский защитник Леон Хин. В один мяч уступили «чёрно-белые» команде «Хёугесунн» в матче позапрошлого тура.

На прошлых выходных со счётом 0:2 «Одд» проиграл дома «Будё-Глимту».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Олесунн» – 2.39

Ничья – 3.40

Победит «Одд» – 2.95

Победит «Олесунн» с форой -1.5 – 4.35

Обе забьют — нет – 2.12

Обе забьют — да – 1.74

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89

Статистика

Четыре очных встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Из пяти последних матчей в четырёх «Олесунн» проиграл своим соперникам

За аналогичный период «Одд» уступил в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.91 на тотал больше 2.5 голов за игру. На двоих в предстоящем матче команды забьют не меньше трёх голов. Статистика подсказывает нам, что данный исход наиболее вероятен.