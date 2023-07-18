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«Ростов» – «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 12:23
«Ростов» – «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на РПЛ «Ростов» – «Факел», который состоится 23 июля 2023 года

«Ростов»

«Ростов» провел хороший прошлый сезон в РПЛ и занял итоговое четвертое место, хотя долго находился даже на второй строчке. Подопечные Валерия Карпина постараются как минимум выступить не хуже этого результата, а на своем поле в поединке с «Факелом» рассчитывают исключительно на победу. Первый тур чемпионата России всегда вызывает повышенное внимание среди болельщиков, поэтому зрителям не придется.

15 июля «Ростов» проиграл «Факелу» (0:1), а девятого числа обыграл этого же соперника (3:0). Оба матча были товарищескими.

«Факел»

«Факел» смог сохранить свое место в стыках плей-офф РПЛ на радость воронежским болельщикам. Для клуба это было очень важно, ведь прошлый сезон был первым в элитном дивизионе спустя длительное время. В поединке с «Ростовом» гостям будет очень непросто набрать очки, но если они смогут забить первыми, то поставят хозяев в неприятное положение, которое им придется срочно менять.

16 июля «Факел» минимально обыграл «Спартак» Тамбов (1:0), а 15 числа одолел «Ростов» (1:0). Оба матча были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ростов» – 1.65
  • Ничья – 3.9
  • Победит «Факел» – 5.2

Статистика

  • «Ростов» выиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах
  • Семь последних матчей «Факела» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Факел» и «Ростов» обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей
  • Четыре из пяти последних матчей между клубками закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ростова», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Команда играет на своем поле и с большой вероятностью одержит победу над более слабым по составу соперникам.

Все комментарии
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 13:25
Матч первого тура РПЛ между Ростовом и Факелом, дерби Дона.

Подопечные Валерия Карпина провели ужасную концовку прошлого сезона, потеряв возможность заработать медали по итогам чемпионата. Увы, но нужно идти дальше, и почему бы не начать путь к медалям с домашней победы над Факелом? В межсезонье команды сыграли товарищеский матч, в котором Ростовчане одержали безоговорочную и сухую победу. По итогам прошлого сезона Ростов не смог одержать победу в двух матчах против Воронежской команды, а за обидное поражение дома, в конце сезона Ростовчане захотят отомстить. Открытая, голевая игра Ростова и гол престижа от Факела - то как я вижу данный матч.

Мой прогноз на данный матч - П1 + ОЗ
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