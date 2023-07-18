«Ростов» – «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на РПЛ «Ростов» – «Факел», который состоится 23 июля 2023 года
«Ростов»
«Ростов» провел хороший прошлый сезон в РПЛ и занял итоговое четвертое место, хотя долго находился даже на второй строчке. Подопечные Валерия Карпина постараются как минимум выступить не хуже этого результата, а на своем поле в поединке с «Факелом» рассчитывают исключительно на победу. Первый тур чемпионата России всегда вызывает повышенное внимание среди болельщиков, поэтому зрителям не придется.
15 июля «Ростов» проиграл «Факелу» (0:1), а девятого числа обыграл этого же соперника (3:0). Оба матча были товарищескими.
«Факел»
«Факел» смог сохранить свое место в стыках плей-офф РПЛ на радость воронежским болельщикам. Для клуба это было очень важно, ведь прошлый сезон был первым в элитном дивизионе спустя длительное время. В поединке с «Ростовом» гостям будет очень непросто набрать очки, но если они смогут забить первыми, то поставят хозяев в неприятное положение, которое им придется срочно менять.
16 июля «Факел» минимально обыграл «Спартак» Тамбов (1:0), а 15 числа одолел «Ростов» (1:0). Оба матча были товарищескими.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ростов» – 1.65
- Ничья – 3.9
- Победит «Факел» – 5.2
Статистика
- «Ростов» выиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах
- Семь последних матчей «Факела» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Факел» и «Ростов» обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей
- Четыре из пяти последних матчей между клубками закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Ростова», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Команда играет на своем поле и с большой вероятностью одержит победу над более слабым по составу соперникам.
Подопечные Валерия Карпина провели ужасную концовку прошлого сезона, потеряв возможность заработать медали по итогам чемпионата. Увы, но нужно идти дальше, и почему бы не начать путь к медалям с домашней победы над Факелом? В межсезонье команды сыграли товарищеский матч, в котором Ростовчане одержали безоговорочную и сухую победу. По итогам прошлого сезона Ростов не смог одержать победу в двух матчах против Воронежской команды, а за обидное поражение дома, в конце сезона Ростовчане захотят отомстить. Открытая, голевая игра Ростова и гол престижа от Факела - то как я вижу данный матч.
Мой прогноз на данный матч - П1 + ОЗ
Подопечные Валерия Карпина провели ужасную концовку прошлого сезона, потеряв возможность заработать медали по итогам чемпионата. Увы, но нужно идти дальше, и почему бы не начать путь к медалям с домашней победы над Факелом? В межсезонье команды сыграли товарищеский матч, в котором Ростовчане одержали безоговорочную и сухую победу. По итогам прошлого сезона Ростов не смог одержать победу в двух матчах против Воронежской команды, а за обидное поражение дома, в конце сезона Ростовчане захотят отомстить. Открытая, голевая игра Ростова и гол престижа от Факела - то как я вижу данный матч.
Мой прогноз на данный матч - П1 + ОЗ