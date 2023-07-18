«Ростов» – «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на РПЛ «Ростов» – «Факел», который состоится 23 июля 2023 года

«Ростов»

«Ростов» провел хороший прошлый сезон в РПЛ и занял итоговое четвертое место, хотя долго находился даже на второй строчке. Подопечные Валерия Карпина постараются как минимум выступить не хуже этого результата, а на своем поле в поединке с «Факелом» рассчитывают исключительно на победу. Первый тур чемпионата России всегда вызывает повышенное внимание среди болельщиков, поэтому зрителям не придется.

15 июля «Ростов» проиграл «Факелу» (0:1), а девятого числа обыграл этого же соперника (3:0). Оба матча были товарищескими.

«Факел»

«Факел» смог сохранить свое место в стыках плей-офф РПЛ на радость воронежским болельщикам. Для клуба это было очень важно, ведь прошлый сезон был первым в элитном дивизионе спустя длительное время. В поединке с «Ростовом» гостям будет очень непросто набрать очки, но если они смогут забить первыми, то поставят хозяев в неприятное положение, которое им придется срочно менять.

16 июля «Факел» минимально обыграл «Спартак» Тамбов (1:0), а 15 числа одолел «Ростов» (1:0). Оба матча были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ростов» – 1.65

Ничья – 3.9

Победит «Факел» – 5.2

Статистика

«Ростов» выиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах

Семь последних матчей «Факела» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Факел» и «Ростов» обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Четыре из пяти последних матчей между клубками закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ростова», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Команда играет на своем поле и с большой вероятностью одержит победу над более слабым по составу соперникам.