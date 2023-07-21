Мане отправляется к Роналду. Дни в «Баварии» сочтены, Садио согласился на переход в «Аль-Наср»

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сегодня, 19:23

Командировка в Германию пошла не по плану.

Сейчас об этом можно говорить с уверенностью – в карьере Садио Мане наступает закат. Сезон после перехода в «Баварию» вингер провел очевидно ниже своего уровня. Но неудовлетворительную оценку выступлению 31-летнего сенегальца публично дает главный тренер мюнхенцев Томас Тухель – а это уже сигнал, что между клубом и игроком сжигаются последние мосты. Сейчас основной вариант – футбольная пенсия в Саудовской Аравии.

Не захотел быть в тени

«Ливерпуль» для Садио был надежным вариантом при выборе клуба прошлым летом. С «красными» футболиста связывали 6 богатых на впечатления сезонов – за это время он попадал в финал Лиги чемпионов и проигрывал мадридскому «Реалу», затем гонялся с «Ман Сити» за чемпионство в АПЛ и обыгрывал «Тоттенхэм» во втором кряду финале ЛЧ . Становился чемпионом Англии, поднимал над головой национальный Кубок и Кубок Лиги, а затем в очередном еврокубковом финале вновь терпел поражение от мадридцев. Необходимости уходить не было никакой – на тот момент «Ливерпуль» оставался надежным проектом, которому прогнозировали продолжение борьбы за трофеи.

«Бавария» — тоже европейский гранд, который борется за победу в ЛЧ . Но к уходу на повышение такую сделку точно не отнесешь – в Англии все было проверено годами, там Мане гарантировано показывал класс из года в год. На решение сменить обстановку, скорее всего, повлияли сразу несколько факторов. Прежде всего, финансовая сторона – Садио попал в «Ливерпуль», когда ему было 24 года. До этого играл в «Меце», «Ред Булле», «Саутгемптоне». Но тот «Ливерпуль» еще не являлся серьезной силой в Англии, а зарплата сенегальца не была большой. Летом 2022 года вингеру исполнялось 30 лет – тот возраст, когда есть последняя возможность выбить по-настоящему жирный контракт. И тут вступает второй фактор – Мане оставался в тени Мохамеда Салаха. И если египтянин всегда был на виду, «красные» пытались продлить его всеми силами, то Мане, вероятно, такого отношения к себе не ощущал.

Переход в «Баварию» мог быть попыткой заработать большие деньги и стать первой скрипкой пусть уже и другого коллектива.

Прогадал с выбором

Сезон в «Баварии» получился крайне противоречивым – и отчасти на это повлияли обстоятельства, но и с игрока ответственность снимать не стоит. Мане оказался в абсолютно другой структуре, да еще и без наконечника атак – Левандовски этим же летом ушел в «Барселону», а рабочей альтернативы Нагельсманн так и не нашел. В итоге Садио выходил и в центре нападения, и на левом фланге.

К весне на это наложилась неожиданная смена главного тренера. Отставку Юлиана Нагельсманна до сих пор считают немотивированной – в Бундеслиге баварцы шли на 1-м месте, в Лиге чемпионом отобрались в четвертьфинал. И в преддверии поединка с «Ман Сити» стало известно, что команду возглавит Томас Тухель. Помимо внутренних противоречий, это привело к просадке в турнирной таблице – вылету из еврокубков и выходу «Боруссии» в лидеры (пусть и временно).

Все это сопровождалось личными конфликтами. Мане прямо во время первого матча с «горожанами» начал спорить с одноклубником Лероем Сане, а в раздевалке игроки подрались – Садио разбил немцу губу, после чего был отстранен на следующий матч. До этого сообщалось, что у сенегальского вингера произошел конфликт с Нагельсманном – после ответного поединка с ПСЖ он при всей команде накричал на немецкого менеджера из-за игрового времени.

Уже по итогам кампании Тухель резюмировал:

Садио провел неудовлетворительный сезон и не оправдал ни ожиданий клуба, ни своих собственных. Конкуренция на его позиции очень высока. Кингсли Коман крайне важен для нас, Серж Гнабри снова набрал форму и забил важные голы. Следовательно, ситуация оказалась очень сложной для Садио. Но мы знаем мнения друг друга. У него есть контракт, и мы будем требовать от него максимума. А дальше – посмотрим, в футболе бывают безумные вещи.

Пока больше похоже на приближающееся прощание.

Станет одноклубником Роналду

Неудивительно, что на вингера «Баварии» обратили внимание клубы из Саудовской Аравии – сейчас шейхи собирают на Ближнем Востоке топ-игроков, чтобы повысить привлекательность лиги. Изначально на Садио претендовали «Аль-Иттифак» и «Аль-Ахли». Первых недавно возглавил Стивен Джеррард – пусть легенда «Ливерпуля» и знаковый футболист в современной истории «красных» не играли за «мерсисайдцев» в одно время, но это было бы красивое воссоединение.

Что касается «Аль-Ахли», туда уже приехал Роберто Фирмино – часть атакующего трио «Ливерпуля» с Мане и Салахом, так что и в этом варианте прослеживалась «красная» нить.

Но расторопнее всех оказался «Аль-Наср». По последним данным, 31-летний сенегалец уже дал согласие на переезд в Саудовскую Аравию – до этого в «Баварии» вингера уведомили, что не рассчитывают на него в следующем сезоне. От сделки мюнхенцы хотят выручить 32 миллиона евро плюс бонусы.

Уезжать из Европы на футбольную пенсию для Мане еще рано – он вполне мог бы провести еще пару сезонов на высоком уровне. Но и «Аль-Наср» — неплохой вариант. Уровень чемпионата Саудовской Аравии после такой громкой трансферной кампании повысится в разы, в одном клубе с сенегальцем будет играть пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Да и финансовые условия контракта вингера наверняка будут самыми жирными в его карьере.