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Клубы из Саудовской Аравии претендуют на защитника «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 16:16

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи собирается сменить клуб.

По информации источника, ивуариец примет решение о новом варианте продолжения карьеры в ближайшее время.

На подписание футболиста претендуют «Фулхэм», «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак».

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:28
В Фулхеме бы очень пригодился!
FenixSL
FenixSL ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 17:09
так они пусть гробят его у себя
а не псж и сити занимаются)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 16:39
Огромные деньги гробят футбол
Рано или поздно арабский пузырь лопнет
hаrut
hаrut
сегодня в 16:22
Наверное все же его соблазнят деньгами. Посмотрим где окажется.
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