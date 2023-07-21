Клубы из Саудовской Аравии претендуют на защитника «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи собирается сменить клуб.
По информации источника, ивуариец примет решение о новом варианте продолжения карьеры в ближайшее время.
На подписание футболиста претендуют «Фулхэм», «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак».
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи собирается сменить клуб.
По информации источника, ивуариец примет решение о новом варианте продолжения карьеры в ближайшее время.
На подписание футболиста претендуют «Фулхэм», «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак».
а не псж и сити занимаются)
а не псж и сити занимаются)
Рано или поздно арабский пузырь лопнет
Рано или поздно арабский пузырь лопнет