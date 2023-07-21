Клубы из Саудовской Аравии претендуют на защитника «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 16:16

Защитник «Манчестер Юнайтед» собирается сменить клуб.

По информации источника, ивуариец примет решение о новом варианте продолжения карьеры в ближайшее время.

На подписание футболиста претендуют «Фулхэм», «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак».