«Ноттингем Форест» претендует на 2 игроков «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 16:38

«Ноттингем Форест» интересуется игроками «Манчестер Юнайтед» — вратарём и вингером .

По данным источника, «лесники» сделали предложение манкунианцам об аренде голкипера, а также о трансфере форварда.

Хендерсон в прошлом сезоне уже выступал за «Форест» на правах аренды.