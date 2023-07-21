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«Ноттингем Форест» претендует на 2 игроков «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 16:38

«Ноттингем Форест» интересуется игроками «Манчестер Юнайтед» — вратарём Дином Хендерсоном и вингером Антони Элангой.

По данным источника, «лесники» сделали предложение манкунианцам об аренде голкипера, а также о трансфере форварда.

Хендерсон в прошлом сезоне уже выступал за «Форест» на правах аренды.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 17:49
По-видимому не особенно.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 17:08, ред.
Судя по тому, что МЮ купил Онану, у Хендерсона нет шансов стать основным вратарем в клубе, ну если только не случится беда с Андреа, поэтому не вижу смысла скитаться по арендам, а нужно требовать полноценного трансфера и иметь уже постоянную игровую практику, не думая о том, что через год снова нужно менять свою локацию, а вообще, я считаю Дина ни слабее Онаны.

Что касается Эланги, то ему как молодому игроку постоянная игровая практика просто необходима, но в его случае, как раз лучше уйти в годичную аренду в Ноттингем и если удастся проявить себя в составе лесников, то возможно получит шанс и у Тен Хага.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 16:42
Надо полагать, что эти игроки не нужны МЮ
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