«Ноттингем Форест» претендует на 2 игроков «Манчестер Юнайтед»

«Ноттингем Форест» интересуется игроками «Манчестер Юнайтед» — вратарём Дином Хендерсоном и вингером Антони Элангой.
По данным источника, «лесники» сделали предложение манкунианцам об аренде голкипера, а также о трансфере форварда.
Хендерсон в прошлом сезоне уже выступал за «Форест» на правах аренды.
Что касается Эланги, то ему как молодому игроку постоянная игровая практика просто необходима, но в его случае, как раз лучше уйти в годичную аренду в Ноттингем и если удастся проявить себя в составе лесников, то возможно получит шанс и у Тен Хага.
Что касается Эланги, то ему как молодому игроку постоянная игровая практика просто необходима, но в его случае, как раз лучше уйти в годичную аренду в Ноттингем и если удастся проявить себя в составе лесников, то возможно получит шанс и у Тен Хага.