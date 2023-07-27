«Индепендьенте» – «Бока Хуниорс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Индепендьенте» – «Бока Хуниорс», который состоится 29 июля 2023 года

«Индепендьенте»

«Индепендьенте» не показывает хороших результатов в этом сезоне и располагается лишь на 23 месте в турнирной таблице. Коллектив набрал 28 баллов и уступает сразу четырем соперникам всего на один пункт. Таким образом в случае победы у хозяев существует большая вероятность продвинуться вверх по турнирной таблице. Матч с «Бока Хуниорс» привлекает много внимания среди болельщиков и не оставит их равнодушными от просмотра.

23 июля «Индепендьенте» проиграл на выезде «Атлетико» Тукуман (0:1), а 17 числа смог переиграть на выезде «Сентраль Кордоба» (1:0).

«Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» смог наладит свою игру за последний месяц и выигрывает практически все поединки. Коллектив смог подняться в зону плей-офф, а именно на восьмое место с 41 баллом и способен идти еще выше, ведь плотность команд в Суперлиге очень высокая и до третьего места необходимо отыграть еще три пункта. Чтобы не выпадать из игрового ритма и не терять стабильность, гостям очень нужна победа в этой встрече.

24 июля «Дефенса и Хустисия» крупно обыграла на своем поле «Сармьенто» (3:0), а 20 числа команда одолела «Эспаньол» (1:0) в кубке Аргентины.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Индепендьенте» – 2.8

Ничья – 2.95

Победит «Бока Хуниорс» – 2.8

Статистика

Пять последних матчей «Индепендьенте» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Бока Хуниорс» выиграл шесть из семи последних поединков во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Бока Хуниорс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.8. Предполагаем, что результативного матча зрители не увидят, но «Бока Хуниорс» найдет 1-2 момента, которые сможет реализовать и победить.