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«Русенборг» – «Одд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 11:48
«Русенборг» – «Одд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Русенборг» – «Одд», который состоится 30 июля 2023 года

«Русенборг»

«Маленькие тролли» на текущий момент в чемпионате Норвегии занимают десятое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Русенборга». 16 июля с разницей в один мяч команда из Тронхейма одержала победу над «Тромсё» в рамках матча 14-го тура Элитсерии. Через неделю с минимальным счётом «маленькие тролли» в гостях обыграли «Стрёмсгодсет». Победный гол забил шестнадцатилетний полузащитник Сверре Нупан.

27 июля в рамках первого четвертьфинального матча квалификации Лиги конференций УЕФА «Русенборг» раскатал ничью с «Крусейдерсом» из Северной Ирландии.

«Одд»

На сегодняшний день «Одд» в турнирной таблице Элитсерии находится на седьмой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков команды за последнее время. Дома в сухую, пропустив пару мячей, «чёрно-белые» потерпели поражение от «Будё-Глимта» в матче 13-го тура чемпионата Норвегии. С большим счётом на выезде «Одд» взял верх над «Олесунном» (3:0).

На прошлых выходных со счётом 2:1 «чёрно-белые» на своём поле выиграли у «Волеренги».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Русенборг» – 1.81
  • Ничья – 3.80
  • Победит «Одд» – 4.30
  • Победит «Русенборг» с форой -1.5 – 3.00
  • Обе забьют — нет – 2.10
  • Обе забьют — да – 1.73
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.81
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.00

Статистика

  • Из пяти крайних очных встреч три завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру
  • Две победы одержали «маленькие тролли» в пяти последних матчах
  • За аналогичный период «чёрно-белые» выиграли своих соперников в трёх футбольных поединках.

Прогноз

Статистика личных матчей подсказывает нам, что на своём поле «маленькие тролли» обычно выигрывают у «Одда». На победу «Русенборга» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.81.

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