«Русенборг» – «Одд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Русенборг» – «Одд», который состоится 30 июля 2023 года
«Русенборг»
«Маленькие тролли» на текущий момент в чемпионате Норвегии занимают десятое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Русенборга». 16 июля с разницей в один мяч команда из Тронхейма одержала победу над «Тромсё» в рамках матча 14-го тура Элитсерии. Через неделю с минимальным счётом «маленькие тролли» в гостях обыграли «Стрёмсгодсет». Победный гол забил шестнадцатилетний полузащитник Сверре Нупан.
27 июля в рамках первого четвертьфинального матча квалификации Лиги конференций УЕФА «Русенборг» раскатал ничью с «Крусейдерсом» из Северной Ирландии.
«Одд»
На сегодняшний день «Одд» в турнирной таблице Элитсерии находится на седьмой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков команды за последнее время. Дома в сухую, пропустив пару мячей, «чёрно-белые» потерпели поражение от «Будё-Глимта» в матче 13-го тура чемпионата Норвегии. С большим счётом на выезде «Одд» взял верх над «Олесунном» (3:0).
На прошлых выходных со счётом 2:1 «чёрно-белые» на своём поле выиграли у «Волеренги».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Русенборг» – 1.81
- Ничья – 3.80
- Победит «Одд» – 4.30
- Победит «Русенборг» с форой -1.5 – 3.00
- Обе забьют — нет – 2.10
- Обе забьют — да – 1.73
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.81
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.00
Статистика
- Из пяти крайних очных встреч три завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру
- Две победы одержали «маленькие тролли» в пяти последних матчах
- За аналогичный период «чёрно-белые» выиграли своих соперников в трёх футбольных поединках.
Прогноз
Статистика личных матчей подсказывает нам, что на своём поле «маленькие тролли» обычно выигрывают у «Одда». На победу «Русенборга» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.81.