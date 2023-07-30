«Факел» – «Локомотив» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Факел» – «Локомотив», который состоится 30 июля 2023 года

«Факел»

Команда из Воронежа не смогла на старте порадовать своих болельщиков и еще не набрала ни одного очка в РПЛ . В очередном туре «Факел» принимает «Локомотив», и букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. Тем не менее, хозяевам вполне по силам создать проблемы «железнодорожникам» и даже побороться за первые баллы в новом сезоне. Матч будет непредсказуемым, но не оставит равнодушными зрителей.

26 июля в кубке России «Факел» проиграл на своем поле «Сочи» (1:3), а в чемпионате 23 числа уступил и «Ростову» (1:2).

«Локомотив»

«Локомотив» настроен в этом году выступить более удачно, чем в прошлом и возможно даже побороться за один из трофеев. На данный момент в первом туре «железнодорожники» набрали один балл и в предстоящем матчей надеются существенно пополнить свою копилку в турнирной таблице РПЛ . В случае победы, московский клуб получит дополнительную уверенность в собственных силах перед будущими противостояниями.

25 июля «Локомотив» обыграл в кубке России «Урал» (2:1), а 22 числа сыграл вничью с «Рубином» в РПЛ (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Факел» – 2.87

Ничья – 3.45

Победит «Локомотив» – 2.57

Статистика

«Факел» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах при четырех поражениях

Четыре последних матча «Локомотива» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Локомотив» выиграл три из пяти последних встреч с «Факелом»

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.57. Предполагаем, что поединок будет примерно равным, но в реализации моментов немного лучше окажутся гости.