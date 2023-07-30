«Годой Крус» – «Институто» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Годой Крус» – «Институто», который состоится 31 июля 2023 года

«Годой Крус»

«Годой Крус» удерживает последнее место, дающее право сыграть в плей-офф, но конкуренты совсем рядом. Команда набрала 38 баллов и занимает десятую позицию, опережая трех ближайших соперников на 1-2 пункта. В домашнем матче с командой из нижней части турнирной таблицы Суперлиги от хозяев ждут уверенной победы, которая если не поднимет их вверх, то укрепит на занимаемом месте.

25 июля «Годой Крус» проиграл на выезде «Банфилду» (0:2), а 20 числа уступил в «Вилла Митре» в кубке Аргентины (0:1, по пенальти).

«Институто»

«Институто» не задался сезон с самого начала и больших иллюзий на концовку команда не пытает. Она располагается лишь на 18 месте с 32 баллами и может немного продвинуться вверх в случае успешных результатов, но существенно это не изменит обстановку. Однако гости могут помешать планам своего соперника, который отчаянно борется за место в плей-офф, поэтому матч не будет лишен интриги.

26 июля «Институто» обыграл на своем поле «Ланус» (2:1), а 18 числа одолел на выезде аутсайдера «Арсенал» Саранди (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Годой Крус» – 2.17

Ничья – 3.1

Победит «Институто» – 3.7

Статистика

«Годой Крус» не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах

«Институто» выиграл только четыре матча из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей «Институто» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Годой Крус» выиграл три последние встречи у «Институто»

Прогноз

Поставить на победу «Годой Крус», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.17. Хозяева имеют хорошую статистику последних матчей с «Институто» и наверняка сможет прервать домашней победой свою текущую серию неудач.