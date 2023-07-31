«Рейкьявик» – «Валюр»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Лучшего дивизиона чемпионата Исландии «Рейкьявик» – «Валюр», который состоится 31 июля 2023 года

«Рейкьявик»

В турнирной таблице чемпионата Исландии на данный момент «чёрно-белые» занимают пятое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием команды. 13 июля ничейным исходом завершилась игра с «Копавогюром» в рамках матча 14-го тура Лучшего дивизиона. С минимальным счётом «КР» одержал победу над «Хабнарфьордюром» в игре следующего тура.

Со счётом 1:2 «Рейкьявик» проиграл дома «Викингуру» на прошлых выходных.

«Валюр»

«Кречеты» в Лучшем дивизионе на сегодняшний день находятся на второй строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков команды за последнее время. 12 июля в рамках матча 15-го тура чемпионата Исландии «Валюр» с разницей в один мяч выиграл у «Филкира». В сухую, пропустив пару мячей, «кречеты» потерпели поражение в гостях от «Стьярнана».

23 июля с минимальным счётом «Валюр» выиграл у «Фрама».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рейкьявик» – 2.85

Ничья – 3.65

Победит «Валюр» – 2.34

Победит «Валюр» с форой -1.5 – 4.00

Обе забьют — нет – 2.62

Обе забьют — да – 1.45

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.52

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.48

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В трёх матчах из пяти последних «КР» выиграл

За тот же период «кречеты» обыграли своих соперников в четырёх встречах.

Прогноз

С большой долей вероятности в предстоящем матче мы увидим не меньше трёх голов. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.52 на тотал больше 2.5 голов за игру. Статистика личных встреч подсказывает нам, что данный исход наиболее вероятен.