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«Рейкьявик» – «Валюр»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:32
«Рейкьявик» – «Валюр»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Лучшего дивизиона чемпионата Исландии «Рейкьявик» – «Валюр», который состоится 31 июля 2023 года

«Рейкьявик»

В турнирной таблице чемпионата Исландии на данный момент «чёрно-белые» занимают пятое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием команды. 13 июля ничейным исходом завершилась игра с «Копавогюром» в рамках матча 14-го тура Лучшего дивизиона. С минимальным счётом «КР» одержал победу над «Хабнарфьордюром» в игре следующего тура.

Со счётом 1:2 «Рейкьявик» проиграл дома «Викингуру» на прошлых выходных.

«Валюр»

«Кречеты» в Лучшем дивизионе на сегодняшний день находятся на второй строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков команды за последнее время. 12 июля в рамках матча 15-го тура чемпионата Исландии «Валюр» с разницей в один мяч выиграл у «Филкира». В сухую, пропустив пару мячей, «кречеты» потерпели поражение в гостях от «Стьярнана».

23 июля с минимальным счётом «Валюр» выиграл у «Фрама».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рейкьявик» – 2.85
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Валюр» – 2.34
  • Победит «Валюр» с форой -1.5 – 4.00
  • Обе забьют — нет – 2.62
  • Обе забьют — да – 1.45
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.52
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.48

Статистика

  • Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
  • В трёх матчах из пяти последних «КР» выиграл
  • За тот же период «кречеты» обыграли своих соперников в четырёх встречах.

Прогноз

С большой долей вероятности в предстоящем матче мы увидим не меньше трёх голов. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.52 на тотал больше 2.5 голов за игру. Статистика личных встреч подсказывает нам, что данный исход наиболее вероятен.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк валюр
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