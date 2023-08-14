«Брагантино» – «Васко да Гама»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Брагантино» – «Васко да Гама», который состоится 15 августа 2023 года

«Брагантино»

«Красные быки» на данный момент в турнирной таблице бразильской Серии A занимают шестое место. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием «Брагантино» за последнее время. В матче шестого тура Кубка Паулиста с разницей в один мяч «красно-белые» уступили «Ювентусу» из Сан-Паулу (3:4). В 1/8 плей-офф Южноамериканского кубка «красные быки» проиграли с общим счётом 4:5 по сумме двух встреч команде «Америка Минейро».

12 августа с минимальным счётом «Брагантино» потерпело поражение от «Примаверы» в матче 7-го тура Кубка Паулисты.

«Васко да Гама»

«Экспресс победы» находится на предпоследней строчке турнирной таблицы чемпионата Бразилии. Вспомним недавние матчи «чёрно-белых», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи с «Ред Булл Брагантино». С одинаковым счётом 0:2 «Васко да Гама» проиграло командам «Ботафого» и «Атлетико Паранаэнсе». На своём поле с минимальным счётом «Экспресс победы» уступил «Крузейро». В гостях с разницей в пару мячей «чёрно-белые» потерпели поражение от «Коринтианса».

6 августа со счётом 1:0 «Васко да Гама» неожиданно выиграл у «Гремио» в матче прошлого тура Серии A.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брагантино» – 1.56

Ничья – 4.00

Победит «Васко да Гама» – 6.20

Победит «Брагантино» с форой -1.5 – 2.54

Обе забьют — нет – 1.70

Обе забьют — да – 2.11

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.02

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80

Статистика

Шесть очных встреч к ряду завершились исходом: обе забьют – да

Три поражения потерпели «красные быки» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Экспресс победы» проиграл в четырёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle на победу «Брагантино» предлагает коэффициент 1.56. Несмотря на успех в прошлом туре, «Васко да Гама» потерпит поражение в предстоящей игре с «красными быками».