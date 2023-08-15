«Ноттингем Форест» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Ноттингем Форест» – «Шеффилд Юнайтед», который состоится 13 августа 2023 года

«Ноттингем Форест»

«Лесники» в турнирной таблице чемпионата Англии по итогам прошлого сезона заняли шестнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Фореста» за последнее время. Пять матчей к ряду «Ноттингем Форест» не радует победами своих поклонников. В сухую, пропустив пять голов от соперника, «красные» потерпели поражение от французского «Ренна» в рамках товарищеского матча. «Нулёвку» раскатали «лесники» с франкфуртским «Айнтрахтом».

В игре 1-го тура нового сезона Премьер-лиги «Ноттингем Форест» со счётом 1:2 уступил в гостях «канонирам». Процент владения мячом «лесниками» составлял всего лишь 21%.

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» в прошлом сезоне Чемпионшипа заняли второе место, и вышли в Премьер-лигу. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей «Юнайтеда». Из шести товарищеских футбольных поединков с участием команды «Шеффилд Юнайтед» в двух «клинки» обыграли своих соперников. 29 июля «Юнайтед» взял верх над командой «Дерби Каунти» (3:1). «Штутгарт» в сухую, поразив трижды ворота оппонента, выиграл у «клинков».

12 августа с минимальным счётом «Шеффилд Юнайтед» уступил «Кристал Пэласу» в рамках матча первого тура нового сезона АПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ноттингем Форест» – 1.91

Ничья – 3.55

Победит «Шеффилд Юнайтед» – 4.30

Победит «Ноттингем Форест» с форой -1.5 – 3.40

Обе забьют — нет – 1.80

Обе забьют — да – 2.05

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.19

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.68

Статистика

Четыре крайние очные встречи завершились исходом: обе забьют – да

В трёх футбольных поединках из десяти последних «лесники» выиграли своих соперников

За аналогичный период «клинки» обыграли своих оппонентов в четырёх встречах.

Прогноз

«Шеффилд Юнайтед» с достойным счётом уступил «стекольщикам» из Кройдона. Вполне можно допустить, что в предстоящей встрече с «лесниками» команда из Шеффилда не проиграет. «Форест», в свою очередь, также не уступит на своём поле. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.55 на ничью.