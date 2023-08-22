«Астана» – «Партизани»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый финальный матч квалификации Лиги конференций УЕФА «Астана» – «Партизани», который состоится 24 августа 2023 года

«Астана»

«Астанчане» в турнирной таблице чемпионата Казахстана занимают на данный момент третье место. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием «столичных» за последнее время. В четвертьфинале квалификации Лиги чемпионов «жёлто-синие» вылетели, проиграв загребскому «Динамо». В полуфинале квалификации Лиги Европы «Астана» встретилась с болгарским клубом «Лудогорец». С общим счётом 3:6 по сумме двух встреч «астанчане» проиграли оппоненту.

На прошлых выходных со счётом 1:1 вничью сыграли «горожане» с «Кайсаром» в домашней игре 20-го тура внутреннего чемпионата.

«Партизани»

«Красные быки» из Тираны по итогам прошлого сезона Суперлиги Албании заняли первое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей команды, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи «красных» с «астанчанами». В 1/4 квалификации Лиги конференций «Партизани» уверенно прошли андорскую команду «Атлетик» из Эскальдеса. В первой полуфинальной игре квалификации Лиги конференций с разницей в один гол «красные быки» взяли верх над латвийской командой «Валмиера» на их поле (2:1).

17 августа в ответной встрече с латвийским клубом «красные» из Тираны с минимальным счётом выиграли у оппонента, и прошли в финальную стадию квалификации, где «Партизани» предстоит сразиться с «Астаной».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астана» – 1.66

Ничья – 3.80

Победит «Партизани» – 4.90

Победит «Астана» с форой -1.5 – 2.68

Обе забьют — нет – 1.89

Обе забьют — да – 1.81

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.94

Статистика

В одной встрече из пяти крайних «красные быки» уступили

За тот же период «астанчане» проиграли в трёх футбольных поединках

Только четыре гола смогли забить «жёлто-синие» в пяти последних матчах.

Прогноз

«Партизани» относят к аутсайдеру в предстоящей игре. Вопреки мнению букмекеров, мы бы не спешили списывать со счетов албанскую команду. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.80. Гости вполне могут зацепиться за ничью, а уже в ответной игре дома одержать победу над «астанчанами».