Андорра – Беларусь: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Андорра – Беларусь, который состоится 9 сентября 2023 года
Андорра
Андоррцы в международном рейтинге ФИФА занимают 154-е место. Освежим в памяти результаты недавних матчей андоррской сборной. На выезде «трёхцветные» разошлись миром с национальной командой Косово. Команды обменялись голами в начале второго тайма. С разницей в один гол «красные крестоносцы» из Швейцарии взяли верх над «почтальонами» из Андорры в рамках матча 3-го тура квалификации.
Со счётом 1:2 «трёхцветные» уступили на выезде сборной Израиля.
Беларусь
Белорусская сборная в рейтинге ФИФА находится на 98-ом месте. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием национальной команды Беларуси. В сухую, пропустив пять мячей, белорусы дома потерпели поражение от швейцарцев. С одинаковым счётом 1:2 «белые крылья» проиграли румынской сборной и израильской. В матче с румынами отличился нападающий минского «Динамо» Владислав Морозов, а израильской сборной забил полузащитник «Астаны» Макс Эбонг.
В матче 4-го тура «белые крылья» со счётом 2:1 выиграли у косоваров.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Андорра – 5.00
- Ничья – 3.00
- Победит Беларусь – 1.98
- Победит Беларусь с форой -1.5 – 3.80
- Обе забьют — нет – 1.46
- Обе забьют — да – 2.66
- Тотал голов больше 2.5 голов – 3.10
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.34
Статистика
- Три очные встречи команд из четырёх завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
- Две победы одержали андоррцы в десяти крайних матчах
- За аналогичный период белорусы порадовали победами также в двух встречах.
Прогноз
Обе команды обычно не уходят с поля без забитых голов. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.66 на исход: обе забьют – да. Когда соперники находятся примерно на одном уровне, данный исход вполне возможен.