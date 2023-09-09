Андорра – Беларусь: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Андорра – Беларусь, который состоится 9 сентября 2023 года

Андорра

Андоррцы в международном рейтинге ФИФА занимают 154-е место. Освежим в памяти результаты недавних матчей андоррской сборной. На выезде «трёхцветные» разошлись миром с национальной командой Косово. Команды обменялись голами в начале второго тайма. С разницей в один гол «красные крестоносцы» из Швейцарии взяли верх над «почтальонами» из Андорры в рамках матча 3-го тура квалификации.

Со счётом 1:2 «трёхцветные» уступили на выезде сборной Израиля.

Беларусь

Белорусская сборная в рейтинге ФИФА находится на 98-ом месте. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием национальной команды Беларуси. В сухую, пропустив пять мячей, белорусы дома потерпели поражение от швейцарцев. С одинаковым счётом 1:2 «белые крылья» проиграли румынской сборной и израильской. В матче с румынами отличился нападающий минского «Динамо» Владислав Морозов, а израильской сборной забил полузащитник «Астаны» Макс Эбонг.

В матче 4-го тура «белые крылья» со счётом 2:1 выиграли у косоваров.

Котировки БК Pinnacle

Победит Андорра – 5.00

Ничья – 3.00

Победит Беларусь – 1.98

Победит Беларусь с форой -1.5 – 3.80

Обе забьют — нет – 1.46

Обе забьют — да – 2.66

Тотал голов больше 2.5 голов – 3.10

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.34

Статистика

Три очные встречи команд из четырёх завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Две победы одержали андоррцы в десяти крайних матчах

За аналогичный период белорусы порадовали победами также в двух встречах.

Прогноз

Обе команды обычно не уходят с поля без забитых голов. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.66 на исход: обе забьют – да. Когда соперники находятся примерно на одном уровне, данный исход вполне возможен.