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«Астон Вилла» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:23
«Астон Вилла» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Астон Вилла» – «Кристал Пэлас», который состоится 16 сентября 2023 года

«Астон Вилла»

«Вилланы» в турнирной таблице Премьер-лиги занимают на данный момент десятое место. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием команды за последнее время. На выезде с разницей в пару мячей «львы» одержали победу над «Бёрнли». Дублем за «бордово-голубую армию» отметился польский защитник Мэтти Кэш. В финале квалификации Лиги конференций с общим счётом 8:0 по сумме двух встреч «Астон Вилла» выиграла у «Хиберниана».

Со счётом 0:3 «вилланы» потерпели поражение от «Ливерпуля» в матче 4-го тура.

«Кристал Пэлас»

«Стекольщики» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Англии находятся на седьмой строчке. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «орлов». Ничейным исходом завершилась гостевая игра с «пчёлами» из Брентфорда (1:1). В гостях с разницей в пару мячей «стекольщики» взяли верх над командой «Плимут» в 1/32 Кубка Английской лиги.

В матче 4-го тура «орлы» со счётом 3:2 дома обыграли «волков» из Вулверхэмптона/

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Астон Вилла» – 1.87
  • Ничья – 3.70
  • Победит «Кристал Пэлас» – 4.30
  • Победит «Астон Вилла» с форой -1.5 – 3.15
  • Обе забьют — нет – 2.02
  • Обе забьют — да – 1.83
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
  • Четыре победы одержали «вилланы» в пяти последних матчах
  • Из пяти крайних футбольных поединков «орлы» выиграли в трёх встречах.

Прогноз

На своём поле не без трудностей, но «вилланы» одержат победу в предстоящем матче. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.87 на победу «Астон Виллы». Свои три очка «львы» возьмут.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:05
Почти все время пестрили обоюдоострым сценарием и последние личные разборки Астон Виллы с Кристал Пэласом. В частности, обмен атакующими любезностями проходил в 4-х свиданиях "вилланов" и "хрустального дворца" из 5-ти крайних. Которые соответственно завершились с итогами: 1:3, 1:1, 2:1 и 2:3. В связи с чем попробую предположить и на этот раз проход ставки "обе забьют ДА", за хороший и привлекательный коэффициент.
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