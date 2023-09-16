«Астон Вилла» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Астон Вилла» – «Кристал Пэлас», который состоится 16 сентября 2023 года

«Астон Вилла»

«Вилланы» в турнирной таблице Премьер-лиги занимают на данный момент десятое место. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием команды за последнее время. На выезде с разницей в пару мячей «львы» одержали победу над «Бёрнли». Дублем за «бордово-голубую армию» отметился польский защитник Мэтти Кэш. В финале квалификации Лиги конференций с общим счётом 8:0 по сумме двух встреч «Астон Вилла» выиграла у «Хиберниана».

Со счётом 0:3 «вилланы» потерпели поражение от «Ливерпуля» в матче 4-го тура.

«Кристал Пэлас»

«Стекольщики» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Англии находятся на седьмой строчке. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «орлов». Ничейным исходом завершилась гостевая игра с «пчёлами» из Брентфорда (1:1). В гостях с разницей в пару мячей «стекольщики» взяли верх над командой «Плимут» в 1/32 Кубка Английской лиги.

В матче 4-го тура «орлы» со счётом 3:2 дома обыграли «волков» из Вулверхэмптона/

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» – 1.87

Ничья – 3.70

Победит «Кристал Пэлас» – 4.30

Победит «Астон Вилла» с форой -1.5 – 3.15

Обе забьют — нет – 2.02

Обе забьют — да – 1.83

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Четыре победы одержали «вилланы» в пяти последних матчах

Из пяти крайних футбольных поединков «орлы» выиграли в трёх встречах.

Прогноз

На своём поле не без трудностей, но «вилланы» одержат победу в предстоящем матче. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.87 на победу «Астон Виллы». Свои три очка «львы» возьмут.