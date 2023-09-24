«Ковентри» – «Хаддерсфилд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1695588667

вчера, 23:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Ковентри» – «Хаддерсфилд», который состоится 25 сентября 2023 года

«Ковентри»

После сыгранных восьми туров чемпионата Англии «Ковентри» занимает девятнадцатое место в турнирной таблице. Давайте рассмотрим матчи с участием команды за последнее время, на которые стоит обратить больше внимания. Уверенная победа на домашней арене во втором туре со счетом 3:0 над командой «Мидлсбро» — это пока единственная победа команды в текущем чемпионате. Любимый результат «небесно-голубых» по итогам семи сыгранных туров — ничейные результаты, которых у команды четыре из семи сыгранных матчей. Самая эффектная из них — ничья против футбольного клуба «Уотфорд»(3:3)

В последнем туре «Ковентри» потерпел поражение в гостях от команды «Карфифф» (2:3)/

«Хаддерсфилд»

На текущий момент «терьеры» в турнирной таблице Чемпионшипа занимает семнадцатое место, опережая команду «Ковентри» всего на одно очко. Давайте рассмотрим недавние встречи с участием команды, что поможет нам спрогнозировать возможное развитие предстоящего матча в будущем противостоянии с «небесно-голубыми». «Хаддерсфилд» только в пятом туре текущего сезона одержал свою первую победу в гостях над командой «Вест Бромвич» со счетом 2:1. Итогом шестого тура для «терьеров» стала первая победа на домашней арене со счетом 2:0 над футбольным клубом «Ротерхэм».

В последнем туре «Хаддерсфилд» сыграл вничью с командой «Сток Сити» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ковентри» – 1.854

Ничья – 3.8

Победит «Хаддерсфилд» – 4.39

Победит «Ковентри» с форой -1 – 2.55

Обе забьют — нет – 2.06

Обе забьют — да – 1.787

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.877

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.01

Статистика

История очных встреч между «Ковентри» и «Хаддерсфилда» в рамках Чемпионшипа насчитывает всего шесть игр.

Пять матчей не выигрывает «Ковентри» в текущем чемпионате.

«Хаддерсфилд» во всех матчах сезона в гостях не уходит с поля без забитого гола.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Ковентри» с форой -1 гол коэффициент 2.55. Долгожданная победа «Ковентри» в ближайшем матче с «Хаддерсфилдом» позволит команде обойти соперника в турнирной таблице.