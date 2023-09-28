Арбитр Марио Вианна отправил в легкий нокдаун капитана команды в матче чемпионата мира

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вчера, 21:18

Марио Гонсалвеc Вианна (Mário Gonçalves Vianna) прожил долгие 87 лет в Бразилии. Точно известно, что он родился в сентябре, 6 числа. Только вот год рождения в разных источниках указан у него разный.

Так, в бразильском многостраничном (более 160 стр) ежемесячном журнале A Cigarra, выходившем в Сан-Пауло, в сентябре 1953 г. была опубликована биографическая статья о нём, написанная с его слов.

В первых же абзацах утверждается, что Марио родился в 1905. Однако, официальные документы говорят о том, что он родился на 3 года ранее, в 1902. Есть свидетельство о смерти Марио Вианны, в котором указано полное число лет на день смерти — 87.

Дата смерти этого бразильца в интернете почему-то во многих источниках неверная, на месяц позже. На самом деле он умер в Рио, 16 сентября 1989 в больнице, где находился последние два месяца.

Он был очень спортивный мужчина, до 85 лет занимался физкультурой, но потом организм посыпался.

Это совсем необычный футбольный арбитр — ведь он сам никогда в футбол не играл. Он занимался греблей, плаванием и другими видами спорта в клубе Сан-Кристован (район Рио-де-Жанейро).

В 1921 поступил на службу в Гражданскую гвардию, а с 1932 перешёл в Особую полицию, где стал офицером. 38 лет он отдал службе.

Как пишут про него в жизнеописаниях — 38 лет полицейским, 25 лет арбитром и 22 года футбольным комментатором. Эти периоды его активности накладывались друг на друга, так что это не сумма его лет жизни.

Арбитром стал случайно, увидев объявление о наборе на курсы. За год из арбитра второго дивизиона прочно вырос до уровня первого, высшего, дивизиона.

По жизни был мощным, но небольшого роста, всего 1 м 74 см. На футбольном поле он властвовал, частенько кричал на игроков, в общем, продолжал быть полицейским. В его послужном списке есть удаление с поля Домингоса да Гия, первоклассного защитника, игрока сборной Бразилии. И это удаление в долгой карьере да Гия единственное.

Да ведь Марио Вианна показал свой нрав уже в самом первом своём матче в качестве рефери, в матче второго дивизиона — он удалил игрока своего клуба Сан-Кристован. Но на поле у него не было «своих».

Насчёт его выносливости: однажды на заре своей судейской карьеры он в течение 24 часов отсудил в поле в 4 матчах второго дивизиона.

И вновь о непростом характере этого арбитра.

В одной из игр бразильского чемпионата он удалил аж восемь футболистов! А как он кидал назад на трибуну бутылки, брошенные разгневанными болельщиками?! Те и сами его зауважали.

А в одном из противостояний Ботафого и Васко, двух клубов из Рио, Марио Вианна удалил самого Нилтона Сантоса, джентльмена на поле. Нилтон Сантос был недоволен решением лайнсмена, за что и был выгнан с поля в первом тайме. В перерыве рефери заставил лайнсмена сказать правду о том моменте — оказалось, что лайнсмен смошенничал и Нилтон Сантос был прав. Тогда Марио Вианна пошёл в раздевалку Ботафого и извинился перед футболистом.

В биографической статье сказано, что Марио 4 года занимался боксом, участвовал в боях. Так что удар у него был поставленный. Этот факт нам ещё пригодится.

В 1945 и 1946 годах он судил матчи на Копа Америка, тогда турниры проходили хаотично, один сначала был неофициальный, потом все эти турниры КОНМЕБОЛ признала как официальные.

Вот фото перед матчем Уругвай — Чили на Копа 1946 года, проходившего в Аргентине, на фото два арбитра и два капитана:

Слева направо стоят: Убире Дюран (Уругвай), Марио Вианна (Бразилия), Эрнан Фернандес (Чили) и Кайэтано де Николя (Парагвай).

Оба капитана не попали в состав своих сборных на ЧМ -50. А вот оба арбитра на турнире были задействованы.

И если парагваец де Николя работал на ЧМ -50 только как лайнсмен, то Марио Вианна был задействован в обоих судейских амплуа.

Придётся сразу сказать, что в прессе тех лет (и в бразильской в том числе) фамилию известного арбитра писали не совсем верно — Viana. Вот почему он, когда стал известным радио- и телекомментатором, всегда заканчивал репортаж фразой: "Mário Vianna com dois enes”, что означает: «Марио Вианна с двумя Н».

25 июня 1950 в Куритибе в первом туре первого группового этапа ЧМ -50 Марио Вианна реферировал матч в 3-й группе Испания — США . Его ассистентами были португалец Жозе Да Кошта и француз Шарль де ла Салль, который был лайнсменом в паре матчей ещё на ЧМ -38. Вот на фото бригада арбитров матча Испания — США на ЧМ -50:

Жозе Да Кошта (Португалия) слева, Шарль де ла Салль (Франция) справа, а в центре брутальный Марио Вианна (Бразилия).

Через неделю, 2 июля бразилец Вианна отработал лайнсменом в единственном матче в 4-й группе между Уругваем и Боливией на ЧМ -50.

В 1953 году он работал на очередном турнире Копа Америка.

На финальный турнир ЧМ -54 в Швейцарию Марио Вианна ехал вполне известным рефери.

И получил назначение на игру первого же игрового дня турнира. Он был лайнсменом в матче Австрия — Шотландия 16 июня в Цюрихе.

А на следующий день он уже был со свистком в Лозанне, в матче хозяев турнира швейцарцев против Италии, это был первый матч в 4-й группе.

На бровках ему помогали уругваец Эстебан Марино и испанец Мануэль Асенси Мартин. Марио Вианна был намного старше своих ассистентов, испанца почти на 16, а уругвайца почти на 12 лет.

Да и вообще, Марио Вианна был самым возрастным рефери на турнире. В день матча 17 июня ему был 51 год 9 мес и 11 дней. С тех пор в истории турниров Кубка мира не было случая, чтобы матч в поле судил арбитр старше 51 года. На ЧМ -58 работали два арбитра, которым совсем недавно стукнуло 50, плюс на ЧМ -86 в Мексике был местный арбитр в возрасте 50 лет.

Так что Марио Вианна попал в историю. Но про его возраст редко вспоминают на ЧМ -54. Запомнился он своим судейством, неординарным, именно в матче Швейцария — Италия в Лозанне.

Вообще в той 4-й группе первого этапа на ЧМ -54 сложилась необычная ситуация ещё до начала турнира. Ведь в группе оказались сразу 4 европейские команды — Италия, Англия, Бельгия и страна-хозяйка турнира Швейцария. Такого в истории Кубка мира не было ни до, ни после.

Швейцария и Италия встретились в первом туре. Фаворитами считались итальянцы.

Масса архивного газетного материала есть об этом матче. Есть и небольшие видеофрагменты. Но вот полной картины всё равно нет. Потому что некоторые факты есть в воспоминаниях участников или очевидцев, но спустя много лет. Это всегда настораживает, иногда что-то приукрашивается или домысливается…

Итак, начало матча, арбитр общается с капитанами. У Швейцарии капитаном был 33-летний защитник Роже Боке №4. У Италии капитаном был 25-летний Джампьеро Бониперти №19. Оба капитана играли на ЧМ -50, причём Боке был капитаном в одном из матчей на том турнире 4 года назад.

Для начала подбрасывание монетки:

Марио Вианна показывает на ладони результат подбрасывания монеты и предлагает Бониперти выбрать сторону поля.

Бониперти выбрал, вернее, он показывает, что Италия будет атаковать в том направлении:

Видели, сколько фотографов со всех сторон? Конечно, есть и фото с тыла:

Есть и другие снимки, но и этого достаточно. Обратили внимание, с каким артистизмом арбитр действует? Да, он такой.

Заметим, что швейцарцы играли в красных футболках (они выглядят темнее на фото), а итальянцы были в своих лазурных тонах.

Несмотря на то, что главный арбитр был очень заметной фигурой в том матче, но и уругвайский лайнсмен Эстебан Марино в особо горячие моменты прибегал к нему на помощь. Вот и вся судейская бригада перед матчем:

Слева как раз уругваец, а справа испанец Мануэль Асенси Мартин.

Я не буду подробно пересказывать все острые моменты этого матча. Большую часть встречи итальянцы осаждали половину поля Швейцарии, но, как и бывает в таких случаях, проиграли, пропустив 2 гола.

Первыми забили швейцарцы: Робер Балламан №16 головой переправил мяч в сетку метров с 13-14 на 18-й минуте. Кто-то из итальянцев неудачно выбил мяч из штрафной, мяч срезался и полетел на левый край атаки швейцарцев, где был Жак Фаттон №17. Тот навесил чуть дальше 11-метровой отметки, один швейцарец не достал мяч высоко поднятой ногой, но тут же Балламан головой переправил по дуге мяч в дальний угол.

В газетах подробно описывают по минутам действия атаковавших итальянцев, плюс редкие наскоки швейцарцев. Наконец, в конце первого тайма капитан Италии Бониперти сравнял счёт после ошибки вратаря Эжена Парлье, не сумевшего перехватить высокий навес с левого края.

Кстати, этот швейцарский голкипер оказался первым в истории турниров Кубка мира, кто играл с номером не совсем привычным для вратаря — у него был номер 2. На турнире 1954 г. сыграли голкиперы и с другими номерами, отличавшимися от привычного номера 1, но их номера были не из первых 11.

Надо сказать, что в газетных отчётах ни о каких «кулачных боях» как между футболистами, так и между арбитром и игроками не упоминается. Хотя игра была грубой, силовой.

В бразильской прессе обтекаемо констатировали, что Марио Вианна морально и физически установил свой авторитет на поле.

Вот заголовок статьи о матче:

Резонансные события развернулись в середине второго тайма, когда бразильский реф категорично отменил гол, забитый форвардом в голубой футболке с номером 11 на спине, это Бенито Лоренци. В момент гола никакого офсайда не было, но чуть ранее лайнсмен (это был испанец Асенси) поднял флажок. Вот на него и среагировал Марио Вианна, да и швейцарцы поднимали руки, обращая внимания судьи на сигнал лайнсмена.

Итальянцы взбеленились и гурьбой напали на арбитра между центром поля и штрафной площадью швейцарцев. Сначала итальянцев было 5-6 человек, потом их число достигло 9. Вианна отталкивал их от себя, в один из моментов реф ткнул левой рукой под дых Омеру Тоньону №5, но не «смертельно», возможно, на видео показалось чуть грубовато. Джампьеро Бониперти был, кстати, чуть в стороне, не участвовал в навале. И это неспроста.

Тут кто-то из итальянцев оказался лицом к лицу с арбитром и никого на расстоянии вытянутой руки не было. Марио Вианна встал в боксёрскую стойку и был готов к самым решительным действиям. Но итальянец ретировался. Подбежал на помощь и уругвайский лайнсмен. Вианна сквозь толпу итальянцев стал пробираться к воротам. По пути он то ли произвёл удар ногой, то ли имитировал, но никого не задел.

В бразильских газетах кочевала формулировка, что Вианна руками и ногами устанавливал дисциплину на поле.

Повторюсь, что в доступных сейчас видеоотчётах всё достаточно пристойно, отцензурировано. Да и в газетах не было ничего конкретного.

Фигурировало фото Бониперти: в итальянской прессе в связи с тем, что он был лучшим на поле; в бразильской — вот, мол, посмотрите, кто пытался атаковать нашего Марио Вианну, но проиграл.

Вернее, было ещё и фото Вианны на канате, держащего уголок, что доказывало его физическую мощь, и подпись, что он выиграл.

Вот так это выглядело:

Дословно: благодаря своей физической форме Марио Вианна сдержал агрессию трёх итальянцев. Назывались Бониперти, Муччинелли и Лоренци.

В упоминавшемся уже журнале A Cigarra было несколько снимков играющего в волейбол Марио Вианны. Крепкий мужчина, с таким не забалуешь. И, вероятнее всего, правша:

И если на видео и в газетных отчётах того времени никаких подробностей про «драку» с Бониперти найти не удалось, то в воспоминаниях нашлись и подробности.

Марио Вианна не только отменил тот гол. Он ещё пару раз не назначил пенальти в пользу Италии — но это по мнению итальянцев. Игры рукой там не было, касания были — это на усмотрение арбитра.

Но в один из моментов — хотя пишут, что именно после отменённого гола Лоренци — капитан Бониперти и, думается, еще те двое итальянцев, оттеснили арбитра чуть ли не к угловому флагу. И Бониперти осмелился положить руку на плечо арбитру — а это нарушение футбольных правил, к судье нельзя прикасаться игрокам. Ответ был мгновенным и предсказуемым — капитан получил «физическое замечание». Назовите это тычком в подбородок, зуботычиной или хуком справа. Факты ударов рукой от арбитра зафиксированы в книге Complete Book of the World Cup. Никто из игроков конкретно не упоминается. Да, бразильские газеты так и писали — Вианна нанёс многочисленные удары рукой и ногой итальянцам.

Имя Бониперти упоминается в воспоминаниях. Причём, футболист, скорее всего, упал на землю после отпора Марио Вианны. Фигурируют слова «носилки», «массажист». И приводятся такие слова арбитра, сказанные подбежавшему массажисту: «Если он сможет встать на ноги, я жду его на поле во втором тайме».

Смог, встал, вернулся в игру, но, говорят, стал «как шёлковый».

Причём есть один нюанс. Реф велел массажистам отнести «пострадавшего» в раздевалку, потом сказал ту фразу про второй тайм. Но здесь что-то не вяжется. Ведь именно Бониперти сравнял счёт на 44-й мин ещё до перерыва. В общем, вопросы остаются…

Такая история приключилась с будущим президентом клуба Ювентус на футбольном поле в матче чемпионата мира. Думается, самому Джампьеро Бониперти не особо хотелось вспоминать те события. Поэтому тот «контакт» с арбитром и не особо муссировался в прессе.

Но позволю себе несколько выводов изо всего увиденного и прочитанного.

На видео из моментов первого тайма только два гола, на 18-й и 44-й минутах. Но в газетах я точно видел, что в середине первого тайма был эпизод, за который Бониперти получил даже предупреждение от арбитра, ну, назовём это замечанием, предупреждений в протоколе нет. И был текст, в котором что-то на заварушку было похоже. Пока не могу снова наткнуться на тот текст.

Но вот что я думаю. Эпизод с агрессией 3 итальянцев в отношении арбитра был, и был скорее всего в середине первого тайма. Бониперти (на правах капитана) взял на себя слишком много, и получил «ответку» в челюсть. В раздевалку может его и не носили, но нашатыря понюхать наверняка дали. Думаю, минут через 5-7 он уже попросился вновь на поле. И забил гол «в раздевалку» уже после инцидента. А во втором тайме Бониперти уже был пассивен в нападках на арбитра, это когда гол Лоренци был отменён. Да и остальные игроки поняли, что с этим арбитром фамильярность не пройдёт без последствий.

После матча разгневанный Лоренци охотился за арбитром, как и толпа тиффози. Пришлось работать полиции. Хотя упоминается, что кто-то из итальянских футболистов всё-таки отвесил пару пинков Марио Вианне в той толкучке.

Судейство было неоднозначным. Ровесник Марио Вианны испанец Педро Эскартин, член судейского комитета ФИФА , встал на сторону арбитра в вопросе отмены гола. Лайнсмен и впрямь зафиксировал офсайд чуть ранее голевого момента.

А вот англичанин Стэнли Роуз был недоволен работой арбитра, сказав, что насчитал 28 судейских ошибок за весь матч. Кстати говоря, про рукоприкладство никто не говорил, в основном речь о пенальти и об отменённом голе.

Как бы там ни было, Марио Вианну пока отстранили от матчей ЧМ -54. Глава бразильской делегации улаживал вопрос, дабы в плей-офф судейский комитет не назначил итальянского арбитра на матч с участием Бразилии.

Судил тот четвертьфинал, грязный и грубый матч с 3 удалениями, англичанин Артур Эллис. В принципе судил достойно. Но ужасная потасовка после матча вошла в историю.

После четвертьфинала Бразилия — Венгрия в Берне 27 июня Марио Вианна взял микрофон и на всю Бразилию заявил, что арбитр Артур Эллис «вор и коммунист», который сделал всё, чтобы дальше прошла коммунистическая Венгрия. Заодно назвал ФИФА «camarilha de ladrões», т.е. бандой воров, обвинив в коррупции. На секунду — это слова всего лишь отстранённого, но действующего арбитра ФИФА .

Итог известен. Марио Вианна был дискалифицирован пожизненно со стороны ФИФА на следующий же день. В Бразилии, правда, он продолжал свистеть до 1957 года, когда и переквалифицировался в тренера. Не совсем удачно. И через короткое время он основательно «подошёл к микрофону» — стал одним из лучших комментаторов, специалистом по арбитражу.

Старожилы до сих пор смакуют его фразы. Про «Марио Виану с двумя Н» мы уже вспоминали. Особо также помнили его констатацию гола, когда он говорил с паузой: «Gol le…gal!» — Гол засчитан, легальный!

И в комментаторской его деятельности были ляпы. В передаче, спонсируемой табачной компанией, он ругал собеседника за то, что тот курит — ругал в прямом эфире.

Или в другой раз он «наехал» на израильского арбитра Абрахама Кляйна, обозвав того «иудеем и вором», а спонсором была компания, где заправляли в основном евреи.

Про Марио Вианну и сегодня, после его смерти, говорят либо хорошо, либо…— нет-нет, НИЧЕГО — это не в его случае, — говорят и плохое. Но такой был человек, никаких полумер не признавал. Его называли бразильский Рэмбо, но это уже много позже описываемых событий.