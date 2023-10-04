«Лейпциг» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Лейпциг» – «Манчестер Сити», который состоится 4 октября 2023 года

«Лейпциг»

«Лейпциг» занимает пятое место в чемпионате Германии, уступая всего три балла лидеру Бундеслиги. Команда имеет в своем активе один титул в текущем сезоне — это победа над мюнхенской «Баварией» (3:0) за Суперкубок Германии.

Первый тур Лиги Чемпионов для «Лейпцига» завершился выездной победой над швейцарским «Янг Бойзом» (3:1).

«Манчестер Сити»

«Горожане» идут на первом месте по итогам семи туров английской Премьер Лиги, но в последних играх команда начала терять очки. Два поражения подряд позволили подпустить конкурентов на расстояние одного балла.

Домашний матч группового этапа Лиги Чемпионов для подопечных Х.Гвардиолы завершился домашней победой над сербской «Црвеной Звездой» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лейпциг» – 4.55

Ничья – 4.05

Победит «Манчестер Сити» – 1.79

Победит «Лейпциг» не проиграет – 2.15

Обе забьют — нет – 2.20

Обе забьют — да – 1.68

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.22

Статистика

«Лейпциг» забивает на своем поле минимум два мяча во всех играх текущего сезона.

«Манчестер Сити» в последних встречах впервые за календарный год уступили в двух играх чемпионата Англии подряд.

В двух очных встречах команд на поле «Лейпцига» в активе хозяев победа и ничейный исход.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку «Лейпциг» не проиграет за коэффициент 2.15. «Манчестер Сити» в последних играх откровенно снизил обороты, что привело к потере важных очков, в то время как «Лейпциг» наоборот находится в нужном тонусе и уверенно смотрится на своем поле.