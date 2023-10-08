«Марсель» – «Гавр»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Марсель» – «Гавр», который состоится 8 октября 2023 года

«Марсель»

«Марсель» проваливает чемпионат на данный момент. Команда в этот сезон начала сезон с новым тренером, и этого хватило на три удачных стартовых тура. После затяжной серии без побед пришлось пригласить для спасения в клуб итальянского специалиста Дж. Гаттузо. В матче последнего тура Лиги 1 команда проиграла на выезде «Монако» со счетом 2:3.

В Лиге Европы на домашнем поле сыграли вничью с «Брайтоном» (2:2).

«Гавр»

«Гавр» идет на одинадцатом месте, имея в активе девять набранных баллов. Подопечные Л. Эльснера понимают, что главная их задача на сезон — сохранить место в Лиге 1, и в данный момент они с этой задачей справляются. В шестом туре на своем поле выиграли у «Клермон» (2:1).

В матче последнего тура «Гавр» уступил дома «Лиллю» со счетом 0:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель»– 1.45

Ничья – 4.75

Победит «Гавр» – 7.20

Победит «Марсель» с форой -1.5 – 2.25

Обе забьют — нет – 1.86

Обе забьют — да – 1.90

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.76

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19

Статистика

«Марсель» не побеждает в шести подряд матчах во всех турнирах.

«Гавр» не проигрывает на выезде в этом сезоне.

«Гавр» никогда в истории не побеждал «Марсель» на их поле.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на «Марсель» с коэффициентом 1.45. Главным мотивирующим фактором для хозяев в матче будет дебют на посту главного тренера Дженнаро Гаттузо в рамках домашней встречи Лиги 1.