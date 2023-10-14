Польша – Молдова: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Польша – Молдова, который состоится 15 октября 2023 года.

Польша

Поляки продолжают борьбу за проход на чемпионат Европы. Команда пытается стабилизировать свою игру, что позволило им подняться на второе место в группе. Поражение в гостевом матче шестого тура сборной Албании не выбило сборную Польши из числа претендентов на Евро-2024.

В последнем матче обыграли дома сборную Андорры со счётом 2:0.

Молдова

Сборная Молдовы удивляет в этом отборе своей самоотдачей в каждом матче. Команда после пяти сыгранных туров имеет восемь набранных очков, что даёт возможность продолжать гонку за попадание на чемпионат Европы. В последнем матче квалификации обыграли на выезде сборную Фарерских островов (1:0).

В товарищеском матче уступили сборной Швеции со счётом 1:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Польши – 1.23

Ничья – 6.30

Победит сборная Молдовы – 17.00

Победит сборная Польши с форой -1.5 – 1.68

Обе забьют — нет – 1.50

Обе забьют — да – 2.61

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.18

Статистика

Сборная Польши выигрывает все игры на своём поле в этом календарном году.

Сборная Молдавии забивает на чужом поле в четырёх из пяти последних матчей.

Молдаване в прошлой очной встрече впервые обыграли поляков.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Польши с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.68. Класс игроков сборной Польши в предстоящем матче сыграет ключевую роль и позволит хозяевам уверенно взять свои три очка.