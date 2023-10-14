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Польша – Молдова: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:05
Польша – Молдова: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Польша – Молдова, который состоится 15 октября 2023 года.

Польша

Поляки продолжают борьбу за проход на чемпионат Европы. Команда пытается стабилизировать свою игру, что позволило им подняться на второе место в группе. Поражение в гостевом матче шестого тура сборной Албании не выбило сборную Польши из числа претендентов на Евро-2024.

В последнем матче обыграли дома сборную Андорры со счётом 2:0.

Молдова

Сборная Молдовы удивляет в этом отборе своей самоотдачей в каждом матче. Команда после пяти сыгранных туров имеет восемь набранных очков, что даёт возможность продолжать гонку за попадание на чемпионат Европы. В последнем матче квалификации обыграли на выезде сборную Фарерских островов (1:0).

В товарищеском матче уступили сборной Швеции со счётом 1:3.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Польши – 1.23
  • Ничья – 6.30
  • Победит сборная Молдовы – 17.00
  • Победит сборная Польши с форой -1.5 – 1.68
  • Обе забьют — нет – 1.50
  • Обе забьют — да – 2.61
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.18

Статистика

  • Сборная Польши выигрывает все игры на своём поле в этом календарном году.
  • Сборная Молдавии забивает на чужом поле в четырёх из пяти последних матчей.
  • Молдаване в прошлой очной встрече впервые обыграли поляков.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Польши с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.68. Класс игроков сборной Польши в предстоящем матче сыграет ключевую роль и позволит хозяевам уверенно взять свои три очка.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:07
Я прекрасно помню, как на своём поле молдоване при счёте 0-2 сотворили камбэк в матче против поляков во втором тайме. И сами поляки тоже об этом не забыли и явно жаждут реванша. К тому же права на осечку у хозяев предстоящей встречи нет. Итак слишком много очков было потеряно в данном отборочном цикле. Да, в Кишинёве "белые орлы" проиграли, бывает. Но по игре были гораздо сильнее соперника: 19-8 по ударам, 9-2 по угловым, по показателю xG: 2,57 против 0,56. И это на чужой территории. Думаю, на своём поле поляки возьмут у молдован уверенный реванш и на классе победят с разницей минимум в два мяча. Мой прогноз фора (-1,5) на хозяев.
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