Польша – Молдова: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Польша – Молдова, который состоится 15 октября 2023 года.
Польша
Поляки продолжают борьбу за проход на чемпионат Европы. Команда пытается стабилизировать свою игру, что позволило им подняться на второе место в группе. Поражение в гостевом матче шестого тура сборной Албании не выбило сборную Польши из числа претендентов на Евро-2024.
В последнем матче обыграли дома сборную Андорры со счётом 2:0.
Молдова
Сборная Молдовы удивляет в этом отборе своей самоотдачей в каждом матче. Команда после пяти сыгранных туров имеет восемь набранных очков, что даёт возможность продолжать гонку за попадание на чемпионат Европы. В последнем матче квалификации обыграли на выезде сборную Фарерских островов (1:0).
В товарищеском матче уступили сборной Швеции со счётом 1:3.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Польши – 1.23
- Ничья – 6.30
- Победит сборная Молдовы – 17.00
- Победит сборная Польши с форой -1.5 – 1.68
- Обе забьют — нет – 1.50
- Обе забьют — да – 2.61
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.18
Статистика
- Сборная Польши выигрывает все игры на своём поле в этом календарном году.
- Сборная Молдавии забивает на чужом поле в четырёх из пяти последних матчей.
- Молдаване в прошлой очной встрече впервые обыграли поляков.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Польши с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.68. Класс игроков сборной Польши в предстоящем матче сыграет ключевую роль и позволит хозяевам уверенно взять свои три очка.