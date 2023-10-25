Неймар в «юбке», форвард «Эвертона» закосплеил Валерия Леонтьева. Странные наряды футболистов

1698244241

25 октября 2023, 17:30

Топ мегамодников из мира футбола.

Что вы сделаете, если будете получать миллионы евро в год? Обычно покупают автомобили, дома и другие ценные вещи. Не обходят стороной и моду. В США приезд спортсменов на игры – это целый мини-показ мод. В подтрибунном помещении стадионов можно встретить разного рода модников, но в футболе это пока что редкость.

Давайте попробуем составить топ самых мегастильных «луков» футболистов. Готовы?

Рахим Стерлинг («Челси»)

Теплая куртка, теплый спортивный костюм и… короткие штаны. В какую погоду такое нужно использовать?

Том Дэвис («Шеффилд Юнайтед»)

Здесь «идеально» все – от фиолетовых туфлей до пижамы. Такой наряд даже в сериале «Аббатство Даунтон» сочли бы перебором.

Дани Алвес (без клуба)

Кто перед вами? Волшебник? Дублер Филиппа Киркорова? Нет, это один из лучших защитников в истории сборной Бразилии и «Барселоны». В таком наряде остаться незамеченным просто нереально.

Поль Погба («Ювентус»)

Такое ощущение, что ему продали брак. Чем-то напоминает образ джедая в «Звездных войнах». Впрочем, теперь у француза полно времени обновить гардероб – грядет длительная дисквалификация.

Эктор Бельерин («Бетис»)

Пожалуй, главный модник в мире футбола. У испанца бывают очень стильные образы, но не в этот раз. Идеальная куртка, чтобы работать на рынке под дождем, но, может, мы просто плохо разбираемся в стиле?

Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»)

Нет, это не Валерий Леонтьев. Стоит отметить, что пиджак и брюки выглядят довольно модно, но было ошибкой надеть верхнюю часть образа на голый торс.

Леон Бэйли («Астон Вилла»)

Вероятно, ему нравится сериал «Клан Сопрано», но с драгоценностями парень явно переборщил.

Серхио Рамос («Севилья»)

Все отлично, кроме штанов. В таких можно смело участвовать в команде КВН «Дети лейтенанта Шмидта».

Гарет Бэйл (завершил карьеру)

Такое ощущение, что продавец не угадал с размером. Но разве это может волновать легенду, которая теперь пробует свои силы в гольфе?

Неймар («Аль-Хиляль»)

В таком виде в Саудовской Аравии ему на улице лучше не появляться.

Марио Балотелли («Адана Демирспор»)

Такому головному убору позавидовал бы лишь Юрий Павлович Семин.

На этом наша подборка завершена. Просим отнестись к ней с юмором, поскольку на магистров стиля мы не претендуем, каждый имеет право одеваться, как хочет, просто захотелось поднять вам настроение в этот осенний день.