Неймар в «юбке», форвард «Эвертона» закосплеил Валерия Леонтьева. Странные наряды футболистов

Топ мегамодников из мира футбола.
Что вы сделаете, если будете получать миллионы евро в год? Обычно покупают автомобили, дома и другие ценные вещи. Не обходят стороной и моду. В США приезд спортсменов на игры – это целый мини-показ мод. В подтрибунном помещении стадионов можно встретить разного рода модников, но в футболе это пока что редкость.
Давайте попробуем составить топ самых мегастильных «луков» футболистов. Готовы?
Рахим Стерлинг («Челси»)
Теплая куртка, теплый спортивный костюм и… короткие штаны. В какую погоду такое нужно использовать?
Том Дэвис («Шеффилд Юнайтед»)
Здесь «идеально» все – от фиолетовых туфлей до пижамы. Такой наряд даже в сериале «Аббатство Даунтон» сочли бы перебором.
Дани Алвес (без клуба)
Кто перед вами? Волшебник? Дублер Филиппа Киркорова? Нет, это один из лучших защитников в истории сборной Бразилии и «Барселоны». В таком наряде остаться незамеченным просто нереально.
Поль Погба («Ювентус»)
Такое ощущение, что ему продали брак. Чем-то напоминает образ джедая в «Звездных войнах». Впрочем, теперь у француза полно времени обновить гардероб – грядет длительная дисквалификация.
Эктор Бельерин («Бетис»)
Пожалуй, главный модник в мире футбола. У испанца бывают очень стильные образы, но не в этот раз. Идеальная куртка, чтобы работать на рынке под дождем, но, может, мы просто плохо разбираемся в стиле?
Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»)
Нет, это не Валерий Леонтьев. Стоит отметить, что пиджак и брюки выглядят довольно модно, но было ошибкой надеть верхнюю часть образа на голый торс.
Леон Бэйли («Астон Вилла»)
Вероятно, ему нравится сериал «Клан Сопрано», но с драгоценностями парень явно переборщил.
Серхио Рамос («Севилья»)
Все отлично, кроме штанов. В таких можно смело участвовать в команде КВН «Дети лейтенанта Шмидта».
Гарет Бэйл (завершил карьеру)
Такое ощущение, что продавец не угадал с размером. Но разве это может волновать легенду, которая теперь пробует свои силы в гольфе?
Неймар («Аль-Хиляль»)
В таком виде в Саудовской Аравии ему на улице лучше не появляться.
Марио Балотелли («Адана Демирспор»)
Такому головному убору позавидовал бы лишь Юрий Павлович Семин.
На этом наша подборка завершена. Просим отнестись к ней с юмором, поскольку на магистров стиля мы не претендуем, каждый имеет право одеваться, как хочет, просто захотелось поднять вам настроение в этот осенний день.