Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольная модаИталия. Серия А 2023/2024

«Милан» начал продавать вратарские футболки с фамилией и номером Жиру

вчера, 18:59

«Милан» продаёт вратарские футболки с фамилией и номером нападающего Оливье Жиру.

Форвард встал в ворота в матче 8-го тура Серии А с «Дженоа» после удаления Мика Меньяна из-за того, что команда больше не могла делать замены. Сейв Жиру в одном из эпизодов помог «россонери» сохранить победный счёт (1:0).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Спартак» выпустил новую коллекцию, символом которой стал борщ из Тарасовки
08 октября Фото
Гвардиола: «Я одеваюсь лучше Артеты»
08 октября
Сборная Германии будет играть в форме, вдохновлённой ЧМ-2006
03 октября Фото
Официально«Валенсия» продлила контракт с техническим спонсором
19 сентября
В Сети появились фото мяча чемпионата Европы 2024 года
18 сентября Фото
«Бавария» показала форму в честь Октоберфеста
15 сентября Фото
Сортировать
Все комментарии
balalay
balalay
сегодня в 03:29, ред.
заслужил
и очень гордился, бегая после матча как маленький счастливый дурачок с этой майкой вратаря по полю, было видно, что для него это было очень важно - помочь в воротах команде, старался как мог...
протон
протон
вчера в 23:35
Пока на волне хайпа, надо пользоваться этим :) тут вопрос даже не в деньгах, скорее - плюсик к имиджу и пиару клуба
w4s456a27dme
w4s456a27dme
вчера в 20:28
Вполне по делу, заслужил Оливье
112910415
112910415
вчера в 19:55
это умненько и креативно !
izrafel
izrafel
вчера в 19:30
Молодцы... вовремя засуетились и наверняка есть спрос.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:15
Вот это бизнес...
Какая доля Жиру?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 