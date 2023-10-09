«Милан» начал продавать вратарские футболки с фамилией и номером Жиру

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вчера, 18:59

«Милан» продаёт вратарские футболки с фамилией и номером нападающего .

Форвард встал в ворота в матче 8-го тура Серии А с «Дженоа» после удаления Мика Меньяна из-за того, что команда больше не могла делать замены. Сейв Жиру в одном из эпизодов помог «россонери» сохранить победный счёт (1:0).