«Милан» начал продавать вратарские футболки с фамилией и номером Жиру

«Милан» продаёт вратарские футболки с фамилией и номером нападающего Оливье Жиру.
Форвард встал в ворота в матче 8-го тура Серии А с «Дженоа» после удаления Мика Меньяна из-за того, что команда больше не могла делать замены. Сейв Жиру в одном из эпизодов помог «россонери» сохранить победный счёт (1:0).
и очень гордился, бегая после матча как маленький счастливый дурачок с этой майкой вратаря по полю, было видно, что для него это было очень важно - помочь в воротах команде, старался как мог...
и очень гордился, бегая после матча как маленький счастливый дурачок с этой майкой вратаря по полю, было видно, что для него это было очень важно - помочь в воротах команде, старался как мог...
Какая доля Жиру?
Какая доля Жиру?