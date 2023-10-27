«Барселона» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Примеры чемпионата Испании «Барселона» – «Реал» Мадрид, который состоится 28 октября 2023 года

«Барселона»

«Барселона» с двадцатью четырьмя очками после десяти сыгранных матчей идёт на третьем месте в Примере. Команда в этом сезоне теряет очки исключительно в гостевых матчах. В девятом туре на выезде сыграли в голевую ничью с «Гранадой»(2:2).

В десятом туре на домашней арене обыграли «Атлетик» Бильбао со счётом 1:0.

«Реал» Мадрид

«Реал» Мадрид лидирует в чемпионате Испании, имея в активе на один балл больше, чем у будущего соперника. «Сливочные» после паузы на игры сборных пропускают в двух матчах подряд. В матче чемпионата Испании сыграли вничью с «Севильей»(1:1).

В последней встрече на европейской арене обыграли португальскую «Брагу» со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 2.53

Ничья – 4.20

Победит «Реал» Мадрид – 2.71

Победит «Барселона» с форой -1.5 – 4.85

Обе забьют — нет – 2.50

Обе забьют — да – 1.54

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.41

Статистика

«Барселона» последний раз на своём поле теряла очки в 35 туре прошлого сезона.

«Реал» Мадрид не проигрывает в гостях четыре матча подряд.

В последних пяти матчах «эль класико» четыре победы на счету «Барселоны».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.54. В будущем матче нас ждет конкурентная встреча главных претендентов на чемпионство в Испании, которая обязательно приведет к забитым мячам.