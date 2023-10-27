«Барселона» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Примеры чемпионата Испании «Барселона» – «Реал» Мадрид, который состоится 28 октября 2023 года
«Барселона»
«Барселона» с двадцатью четырьмя очками после десяти сыгранных матчей идёт на третьем месте в Примере. Команда в этом сезоне теряет очки исключительно в гостевых матчах. В девятом туре на выезде сыграли в голевую ничью с «Гранадой»(2:2).
В десятом туре на домашней арене обыграли «Атлетик» Бильбао со счётом 1:0.
«Реал» Мадрид
«Реал» Мадрид лидирует в чемпионате Испании, имея в активе на один балл больше, чем у будущего соперника. «Сливочные» после паузы на игры сборных пропускают в двух матчах подряд. В матче чемпионата Испании сыграли вничью с «Севильей»(1:1).
В последней встрече на европейской арене обыграли португальскую «Брагу» со счётом 2:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Барселона» – 2.53
- Ничья – 4.20
- Победит «Реал» Мадрид – 2.71
- Победит «Барселона» с форой -1.5 – 4.85
- Обе забьют — нет – 2.50
- Обе забьют — да – 1.54
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.41
Статистика
- «Барселона» последний раз на своём поле теряла очки в 35 туре прошлого сезона.
- «Реал» Мадрид не проигрывает в гостях четыре матча подряд.
- В последних пяти матчах «эль класико» четыре победы на счету «Барселоны».
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.54. В будущем матче нас ждет конкурентная встреча главных претендентов на чемпионство в Испании, которая обязательно приведет к забитым мячам.