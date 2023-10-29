«Гранада» – «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Примеры чемпионата Испании «Гранада» – «Вильярреал», который состоится 30 октября 2023 года

«Гранада»

«Гранада» занимает девятнадцатое место в испанской Примере после десяти сыгранных туров. Команда давно уже не побеждает и имеет одну из худших оборон в чемпионате Испании. В восьмом туре на выезде совершили камбэк сыграв 3:3 с командой «Альмерия», уступая после первого тайма со счётом 0:3.

В последнем туре «Гранада» проиграла на чужом поле «Осасуне» со счётом 0:2.

«Вильярреал»

«Вильярреал» также идёт в нижней части турнирной таблице с девятью очками на своём счёту. Коллектив Х.Рохо Мартина проваливает данный отрезок сезона, показывая худший результат за последние годы в Примере. В девятом туре дома уступили «Лас-Пальмасу» со счётом 1:2.

В десятом матче чемпионата «желтая субмарина» сыграли вничью с «Алавесом»(1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гранада» – 3.00

Ничья – 4.00

Победит «Вильярреал» – 2.25

Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 4.30

Обе забьют — нет – 2.31

Обе забьют — да – 1.62

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.21

Статистика

«Гранада» только один раз выиграла в последних пяти матчах на своём поле.

«Вильярреал» не побеждает пять матчей подряд в Примере.

«Желтая субмарина» проигрывала «Гранаде» последний раз в 2014 году.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Вильярреала» по коэффициенту 2.25. В предстоящем матче, команда с более квалифицированными игроками, а именно «Вильярреала», имеет больше шансов на положительный исход, несмотря на их плохую текущую форму.