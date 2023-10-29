«Гранада» – «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Примеры чемпионата Испании «Гранада» – «Вильярреал», который состоится 30 октября 2023 года
«Гранада»
«Гранада» занимает девятнадцатое место в испанской Примере после десяти сыгранных туров. Команда давно уже не побеждает и имеет одну из худших оборон в чемпионате Испании. В восьмом туре на выезде совершили камбэк сыграв 3:3 с командой «Альмерия», уступая после первого тайма со счётом 0:3.
В последнем туре «Гранада» проиграла на чужом поле «Осасуне» со счётом 0:2.
«Вильярреал»
«Вильярреал» также идёт в нижней части турнирной таблице с девятью очками на своём счёту. Коллектив Х.Рохо Мартина проваливает данный отрезок сезона, показывая худший результат за последние годы в Примере. В девятом туре дома уступили «Лас-Пальмасу» со счётом 1:2.
В десятом матче чемпионата «желтая субмарина» сыграли вничью с «Алавесом»(1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Гранада» – 3.00
- Ничья – 4.00
- Победит «Вильярреал» – 2.25
- Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 4.30
- Обе забьют — нет – 2.31
- Обе забьют — да – 1.62
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.21
Статистика
- «Гранада» только один раз выиграла в последних пяти матчах на своём поле.
- «Вильярреал» не побеждает пять матчей подряд в Примере.
- «Желтая субмарина» проигрывала «Гранаде» последний раз в 2014 году.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Вильярреала» по коэффициенту 2.25. В предстоящем матче, команда с более квалифицированными игроками, а именно «Вильярреала», имеет больше шансов на положительный исход, несмотря на их плохую текущую форму.