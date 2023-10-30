Фанаты «Марселя» разбили голову тренеру «Лиона». Нападений в футболе стало больше

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вчера, 15:45

Участились случаи погромов, хулиганства и насилия.

Гроссо был ранен во время нападения

Фанаты «Марселя» могли сорвать продажу клуба шейхам, которые присматривались к клубу и хотели пригласить в команду родного города Зидана. Конечно, нападение в теории может не повлиять на планы шейхов, но репутация «Марселя» пострадала. Фабио Гроссо – чемпиону мира и тренеру «Лиона», разбили голову в результате атаки ультрас на автобус «Лиона», а его помощнику осколок задел глаз.

Защитник Ловрен, который находился внутри, говорит, что атака была с целью нанести физический вред. Гроссо повезло, что не потерял левый глаз. Но залитый кровью Фабио стал символом безумия, которое плодится во французском футболе. Вчера фанаты «Бреста» грязно оскорбляли футболистов ПСЖ . А Мбаппе после победного гола спровоцировал трибуны на агрессию.

Капитан сборной Франции не должен себя так вести. Футболисты «Бреста» были не лучше, играли грубо и задевали игроков ПСЖ , но в этой истории нет хороших парней. Фанаты «Марселя» в прошлом году сами стали жертвой нападения. Болельщики «Айнтрахта» атаковали их у «Велодрома». Очаги насилия на футболе по всей планете, от Марокко до Англии, от Аргентины до Турции.

Дальше ультрас «Айнтрахта» поехали в Италию, хотя им запретили проход на стадион, и устроили погром в Неаполе с горящими автомобилями и конфликтами с полицией. А фанаты «Марселя» ничем не лучше. Два года назад атаковали базу собственного клуба, ранили полицейских и защитника Альваро Гонсалеса. И напугали Виллаш-Боаша, который был на базе с несколькими игроками.

Выводы не были сделаны, никакой эффективной работы полицейских с неадекватными фанатами нет, а словесное осуждение не работает. Разнесли базу своего клуба, причинив ущерба на сотни тысяч евро, а теперь разбили голову тренеру соперника.

В Англии возрождается хулиганизм

Год назад фанаты МЮ забросали разными предметами автобус, где оказались дети, болеющие за их клуб. Станет хуже, если волна большого насилия докатится до британских фанатов, ведь на их счету немало жертв. Молодые британцы могут совершить не меньше преступлений на футболе, чем сербы, немцы и французы. Недавно после матча «Лидса» и «Ньюкасла» фанат напал на тренера «сорок» Эдди Хау.

В этом году атаковали автобус «Астон Виллы» после победы над «Бернли». Два года назад болельщики «Ливерпуля» напали на автобус «Реала» перед ответным поединком четвертьфинала ЛЧ . Ультрас «красных» также атаковали автобус «Манчестер Сити». Один из брошенных предметов разбил лобовое стекло. Фанаты «Ливерпуля» во время одного из важных матчей старались попасть монетами в Гвардиолу.

Маленькая монета может привести к кровавой травме. В Лиге чемпионов был эпизод, когда матч остановили, поскольку фанаты «Ромы» разбили голову арбитру предметом, брошенным с трибун. Также болельщики, которые участвуют в атаках, не понимают последствий. Есть десятки случаев пожизненных отстранений от посещения стадиона любимой команды или бан на игры АПЛ . А если прокуроры найдут криминал, то светит тюрьма.

Нападение – это серьезное преступление. Когда грабитель атаковал Колашинаца и Озила, игравших за «Арсенал», то не только получил от боснийца отпор, но позже ему дали 10 лет тюрьмы за попытку разбойного нападения. Фанаты «Айнтрахта», которые разнесли центр Неаполя, тоже пойманы и получат срок в тюрьме. Камеры работают, телефоны оставляют след, полицейским стало проще ловить хулиганов.

В Аргентине напали на свою команду

В Марокко нападали на автобусы с фанатами соперников, хотя там были подростки и женщины. В Сомали два года назад взорвали клубный автобус клуба – дело рук террористов. Ультрас пока без взрывчатки, но поведение толпы – это сложный феномен. Личный опыт подсказывает, что интеллект большой группы молодых мужчин примерно равен умственным способностям самого глупого человека. Одно дело, когда дерутся стенка на стенку подготовленные бойцы, как случается с футбольными хулиганами – хотя и там хватало трагических случайностей, а другое, если агрессия рождается против всех подряд.

Стюарды часто бесполезные, а полицейские могут разозлить толпу неграмотными действиями, как бывало в РПЛ . Еще хуже, если стычки прямо на улице. В апреле аргентинский клуб «Тигре» направлялся на поединок Южноамериканского кубка против бразильского «Сан-Паулу». В 2012-м команды сыграли в финале данного турнира, тогда произошла драка с участием игроков двух команд, представителями военной полиции и охранниками бразильского клуба. Аргентинцы решили припомнить соперникам былое незаконным методом – забросали камнями автобус команды, ехавшей на стадион.

Вот только фанаты разбили окна в автобусе собственного клуба. Бразильский «Сан-Паулу» попал на стадион без происшествий и обыграл аргентинцев с разницей в два мяча. Понятно, что часто в подобных инцидентах замечены фанаты конкретных клубов, или даже определенных стран. Например, автобусы российских «Спартака» и «Локомотива» забрасывали камнями в Стамбуле. В РПЛ помним нападение в Дагестане. Фанаты «Анжи» закидали камнями автобус с болельщиками «Ростова». Теперь количество таких случаев в мире заметно растет.

Ненависть посеяна любителями хаоса. Были инциденты, когда камнями забрасывали машины, в которых находились женщины и дети. Год назад Сержиу Консейсау пережил нападение после матча Лиги чемпионов против «Брюгге» рядом с домашней ареной. В автомобиле была жена и двое детей Консейсау, но фанаты «Порту» забросали автомобиль своего тренера. Дальше Сержиу выиграет группу ЛЧ и вылетит в плей-офф лишь от «Интера», будущего финалиста.

Настоящее безумие, и во всех нападениях без исключения нет смысла. Вот что фанатам «Марселя» дала атака на автобус «Лиона»? Ничего, лишь организовали перенос матча, хотя футболисты и тренер «ткачей» хотели играть. «Марсель» опозорили на весь мир, погром у всех на первых полосах. Насилие ради насилия, много необъяснимой ненависти к окружающим. Маниакальный поиск врагов, которые даже не знают о существовании агрессора, то есть это не враги, а посторонние люди. Насилия намного больше, чем раньше, ужасная тенденция в футболе.