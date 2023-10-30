Во Франции сообщили о задержании 9 человек после атаки на автобус «Лиона»

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вчера, 13:29

Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин заявил о задержании 9 человек после нападения на автобусы «Лиона» и болельщиков клуба перед матчем Лиги 1 с «Марселем».

Также он отметил, что пятеро полицейских получили ранения, а полиция разыскивает других подозреваемых в атаке.

Дело было передано комитету французской лиги, отвечающему за планирование соревнований, а не дисциплинарной комиссии.