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Во Франции сообщили о задержании 9 человек после атаки на автобус «Лиона»

вчера, 13:29
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель-:-Логотип футбольный клуб ЛионЛион29.10.2023 в 22:45 Матч перенесен

Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин заявил о задержании 9 человек после нападения на автобусы «Лиона» и болельщиков клуба перед матчем Лиги 1 с «Марселем».

Также он отметил, что пятеро полицейских получили ранения, а полиция разыскивает других подозреваемых в атаке.

Дело было передано комитету французской лиги, отвечающему за планирование соревнований, а не дисциплинарной комиссии.

Президент ФИФА Джанни Инфантино на своей странице в соцсети заявил, что «в футболе абсолютно нет места насилию, как на поле, так и за его пределами», а также призвал «компетентные органы обеспечить принятие соответствующих мер». В футболе все без исключения игроки, тренеры и болельщики должны быть в безопасности, чтобы наслаждаться нашим видом спорта, — добавил глава Международной федерации футбола.

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Перевод с apnews.com
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