Во Франции сообщили о задержании 9 человек после атаки на автобус «Лиона»

Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин заявил о задержании 9 человек после нападения на автобусы «Лиона» и болельщиков клуба перед матчем Лиги 1 с «Марселем».
Также он отметил, что пятеро полицейских получили ранения, а полиция разыскивает других подозреваемых в атаке.
Дело было передано комитету французской лиги, отвечающему за планирование соревнований, а не дисциплинарной комиссии.
Президент ФИФА Джанни Инфантино на своей странице в соцсети заявил, что «в футболе абсолютно нет места насилию, как на поле, так и за его пределами», а также призвал «компетентные органы обеспечить принятие соответствующих мер». В футболе все без исключения игроки, тренеры и болельщики должны быть в безопасности, чтобы наслаждаться нашим видом спорта, — добавил глава Международной федерации футбола.