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«Марсель» опубликовал заявление на тему нападения на автобус «Лиона»

сегодня, 00:21
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель-:-Логотип футбольный клуб ЛионЛионВчера в 22:45 Матч перенесен

«Марсель» опубликовал заявление касательно нападения фанатов на автобус «Лиона». По этой причине матч этих команд был отменён.

«Марсель» сожалеет о непозволительных эпизодах, произошедших сегодня вечером вокруг стадиона «Велодром» и связанных с автобусом «Лиона». Клуб желает скорейшего выздоровления тренеру «Лиона» Фабио Гроссо и решительно осуждает агрессию, которой не должно быть в мире футбола и обществе.

По вине группы потерявших разум людей праздник, который должен был состояться этим вечером, был испорчен. 65 000 болельщиков лишили возможности посетить футбольный матч.

Клуб осуществляет решение, принятое Профессиональной футбольной лигой, и надеется, что встреча состоится как можно скорее и в наилучших условиях на «Велодроме».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:32
Отмена смертной казни в Евросоюзе - одна из ошибок Старого Света..., при всех его достоинствах.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:46
"Беспорядки" и "Франция" становятся словами синонимами....
Без комментариев...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:58
    u2f6n3q6wnev
    u2f6n3q6wnev
    сегодня в 07:39
    Из-за нескольких 56ов, столько пострадало народу
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 07:28
    Наилучших условий вряд ли добиться, да и сам матч может пройти без зрителей.
    kazakoff
    kazakoff
    сегодня в 07:15
    Будет техническое поражение и штраф
    Марсельские болелы очень агрессивные, что-то нужно предпринимать, не первый случай уже
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 05:24
    Болельщики Марселя всегда могли отличиться с не хорошей стороны.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 03:19
    Это только начало - и Олимпиаду отменят.
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 02:50
    Принимающая сторона, в данном случае фк Марсель, должна нести ответственность за безопасное проведение футбольного матча и компенсировать все затраты за срыв этого поединка перед зрителями, телекомпаниями и всеми пострадавшими в результате этой хулиганской акции.
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 00:55
    "Кучка" хулиганов - принесла уйму неприятностей тысячам , получили травмы тренеры.
    Гость
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