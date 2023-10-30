«Марсель» опубликовал заявление на тему нападения на автобус «Лиона»

«Марсель» опубликовал заявление касательно нападения фанатов на автобус «Лиона». По этой причине матч этих команд был отменён.

«Марсель» сожалеет о непозволительных эпизодах, произошедших сегодня вечером вокруг стадиона «Велодром» и связанных с автобусом «Лиона». Клуб желает скорейшего выздоровления тренеру «Лиона» Фабио Гроссо и решительно осуждает агрессию, которой не должно быть в мире футбола и обществе.

По вине группы потерявших разум людей праздник, который должен был состояться этим вечером, был испорчен. 65 000 болельщиков лишили возможности посетить футбольный матч.

Клуб осуществляет решение, принятое Профессиональной футбольной лигой, и надеется, что встреча состоится как можно скорее и в наилучших условиях на «Велодроме».