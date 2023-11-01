Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Челси» – «Блэкберн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 03:12
«Челси» – «Блэкберн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/8 Кубка Английской лиги «Челси» – «Блэкберн», который состоится 1 ноября 2023 года

«Челси»

«Челси» занимает одиннадцатое место в чемпионате Англии с двенадцатью очками. «Пенсионеры» после серии побед взяли всего один балл в последних двух играх. В предыдущем туре дома неожиданно уступили «Брентфорду» со счётом 0:2.

В матче 1/16 Кубка Английской лиги «Челси» обыграл «Брайтон» со счётом 1:0.

«Блэкберн»

«Блэкберн» идёт в середине турнирной таблицы Чемпионшипа с девятнадцатью очками после четырнадцати туров. У команды остаются хорошие шансы побороться за плей-офф, но шансы на прямое попадание в Премьер-лигу минимальные. В последнем туре «Блэкберн» проиграл на домашнем поле «Суонси» со счётом 0:1.

В предыдущем раунде кубка в очень результативной встрече «Блэкберн» обыграл «Кардифф» со счётом 5:2.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Челси» – 1.24
  • Ничья – 6.60
  • Победит «Блэкберн» – 14.50
  • Победит «Челси» с форой -1.5 – 1.64
  • Обе забьют — нет – 1.73
  • Обе забьют — да – 2.12
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.53
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.59

Статистика

  • «Челси» в пяти последних матчах отличился девятью мячами в воротах соперников.
  • «Блэкберн» трижбы проигрывал в гостях в последних пяти встречах.
  • В матчах между командами существенное превосходство на стороне «Челси».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Челси» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.64. «Пенсионерам» нужны победы, чтобы почувствовать уверенность, и любой трофей для команды сейчас это возможность реабилитироваться перед своими болельщиками.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк челси
Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 09:10
Разница в классе между командами колоссальная, но дело в том, что Челси в этом сезоне ни раз показывал свою несостоятельность. То есть, к примеру в матче против Борнмута (0:0), Ноттингема Форест (0:1), да и с тем же Уимблдоном, который представляет вторую английскую лигу, "Аристократы" смогли расправиться лишь с разницей в один мяч. То есть шансы довольно-таки крепкого Блэкберна Роверс можно оценивать, как более чем внушительные.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 