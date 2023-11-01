«Челси» – «Блэкберн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/8 Кубка Английской лиги «Челси» – «Блэкберн», который состоится 1 ноября 2023 года
«Челси»
«Челси» занимает одиннадцатое место в чемпионате Англии с двенадцатью очками. «Пенсионеры» после серии побед взяли всего один балл в последних двух играх. В предыдущем туре дома неожиданно уступили «Брентфорду» со счётом 0:2.
В матче 1/16 Кубка Английской лиги «Челси» обыграл «Брайтон» со счётом 1:0.
«Блэкберн»
«Блэкберн» идёт в середине турнирной таблицы Чемпионшипа с девятнадцатью очками после четырнадцати туров. У команды остаются хорошие шансы побороться за плей-офф, но шансы на прямое попадание в Премьер-лигу минимальные. В последнем туре «Блэкберн» проиграл на домашнем поле «Суонси» со счётом 0:1.
В предыдущем раунде кубка в очень результативной встрече «Блэкберн» обыграл «Кардифф» со счётом 5:2.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Челси» – 1.24
- Ничья – 6.60
- Победит «Блэкберн» – 14.50
- Победит «Челси» с форой -1.5 – 1.64
- Обе забьют — нет – 1.73
- Обе забьют — да – 2.12
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.53
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.59
Статистика
- «Челси» в пяти последних матчах отличился девятью мячами в воротах соперников.
- «Блэкберн» трижбы проигрывал в гостях в последних пяти встречах.
- В матчах между командами существенное превосходство на стороне «Челси».
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Челси» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.64. «Пенсионерам» нужны победы, чтобы почувствовать уверенность, и любой трофей для команды сейчас это возможность реабилитироваться перед своими болельщиками.