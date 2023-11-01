«Челси» – «Блэкберн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 03:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/8 Кубка Английской лиги «Челси» – «Блэкберн», который состоится 1 ноября 2023 года

«Челси»

«Челси» занимает одиннадцатое место в чемпионате Англии с двенадцатью очками. «Пенсионеры» после серии побед взяли всего один балл в последних двух играх. В предыдущем туре дома неожиданно уступили «Брентфорду» со счётом 0:2.

В матче 1/16 Кубка Английской лиги «Челси» обыграл «Брайтон» со счётом 1:0.

«Блэкберн»

«Блэкберн» идёт в середине турнирной таблицы Чемпионшипа с девятнадцатью очками после четырнадцати туров. У команды остаются хорошие шансы побороться за плей-офф, но шансы на прямое попадание в Премьер-лигу минимальные. В последнем туре «Блэкберн» проиграл на домашнем поле «Суонси» со счётом 0:1.

В предыдущем раунде кубка в очень результативной встрече «Блэкберн» обыграл «Кардифф» со счётом 5:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.24

Ничья – 6.60

Победит «Блэкберн» – 14.50

Победит «Челси» с форой -1.5 – 1.64

Обе забьют — нет – 1.73

Обе забьют — да – 2.12

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.53

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.59

Статистика

«Челси» в пяти последних матчах отличился девятью мячами в воротах соперников.

«Блэкберн» трижбы проигрывал в гостях в последних пяти встречах.

В матчах между командами существенное превосходство на стороне «Челси».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Челси» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.64. «Пенсионерам» нужны победы, чтобы почувствовать уверенность, и любой трофей для команды сейчас это возможность реабилитироваться перед своими болельщиками.