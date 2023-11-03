«Осасуна» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (04.11.2023)

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вчера, 19:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Примеры чемпионата Испании «Осасуна» – «Жирона», который состоится 4 ноября 2023 года

«Осасуна»

На данный момент «Осасуна» идёт на одиннадцатом месте в испанской Примере с тринадцатью очками. «Красные» только в десятом туре добыли свою первую домашнюю победу в сезоне со счётом 2:0, была обыграна «Гранада». В данном матче дублем отличился хорват Анте Будимир.

В предыдущем туре уступили в гостях «Бетису»(1:2).

«Жирона»

Соперником «Осасуны» в предстоящем матче будет один из лидеров чемпионата команда «Жирона». «Жиронцы» набрали двадцать восемь баллов после одиннадцати сыгранных туров. В домашней встрече прошлого тура обыграли «Сельту» со счётом 1:0 на последних минутах встречи.

В матче Кубка Испании также в конце матча вырвали победу над командой четвёртого дивизиона Испании — «Сан-Рока»(2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осасуна» – 2.95

Ничья – 3.50

Победит «Жирона» – 2.49

Победит «Жирона» с форой -1.5 – 5.10

Обе забьют — нет – 2.09

Обе забьют — да – 1.75

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.98

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.92

Статистика

«Осасуна» только в одной встречи на своём поле в чемпионате сыграла на тотал больше 2.5 мячей.

«Жирона» не проигрывает в гостях в этом розыгрыше Примеры.

В очных матчах на поле «Осасуны» минимальное преимущество хозяев.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Жироны» по коэффициенту 2.49. В данном матче столкнутся две противоположности: «жирондинцы», которые показывают лучшую игру в своей истории, и «Осасуна», которая только в предыдущем туре впервые в сезоне победила на домашнем поле. Поэтому мы склоняемся к победе гостей.