Клубок кризисов. «Манчестер Юнайтед» перед пропастью

1699093735

вчера, 13:28

Тен Хаг – не единственная проблема.

Мы говорим «проблемы» — подразумеваем «Манчестер Юнайтед», мы говорим «кризис» — подразумеваем «Манчестер Юнайтед», мы говорим «провал» — подразумеваем… И так все последние годы. С небольшими перерывами, конечно, потому что и у МЮ бывали проблески, и поводов для критики какой-нибудь «Челси» давал порой больше. Но сейчас, кажется, настал момент, когда ситуация в «Манчестере» критическая.

С начала сезона МЮ проиграл восемь из 15 матчей во всех турнирах. В двух последних встречах он потерпел поражения со счетом 0:3 от «Манчестер Сити» и «Ньюкасла». К тому же накопился целый ворох проблем. С одной стороны, они провоцируют этот кризис, с другой – возникают из-за него. Получается замкнутый круг.

Проблема владельцев

Вокруг «Юнайтед» царила неопределенность с тех пор, как семья Глейзеров в ноябре 2022 года объявила, что рассмотрит стратегические альтернативы, включая привлечение внешних инвестиций и даже полную продажу клуба. Шансы на то, что Глейзеры уйдут из клуба навсегда, испарились 14 октября, когда катарский шейх Аль Тани вышел из гонки, сославшись на нереалистичную оценку активов, предложенную Глейзерами. Зато в гонку включился британский миллиардер Рэтклифф, который нацелен на покупку четверти клуба.

Рэтклифф вместе со своим консорциумом INEOS, который имеет много спортивных активов, намерен взять под контроль именно футбольную часть бизнеса МЮ . Вся эта возня вокруг владения клубом наверняка отвлекает от непосредственно футбольной составляющей. Хотя тен Хаг уверяет, что никто в команде не отвлекается на такие вещи.

Проблема тренера

Тен Хаг уже занимает свой пост около 18 месяцев. И впервые, пожалуй, он под таким серьезным давлением. Всерьез заговорили даже о том, что он может покинуть команду, если проиграет в ближайшем матче «Фулхэму». Но пока кредит доверия к голландцу достаточно высок. Во многом он его завоевал в прошлом сезоне, когда смог финишировать с командой третьим и привести ее в Лигу чемпионов. При этом некоторые решения тен Хага критиковались активно фанатами и в прошлом сезоне. Сейчас, когда результаты не впечатляют, критика несется по всем фронтам. Доходит до освистывания во время некоторых замен.

Больше всего фанатов раздражает то, что у команды нет до сих пор какого-то определенного стиля игры. Перед поражениями от «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» МЮ выиграл три матча подряд: у «Брентфорда», «Шеффилд Юнайтед» и «Копенгагена». Но все три победы были одержаны в нервозном стиле благодаря всплескам мастерства отдельных игроков или случайности. В них не было никакой системы и признаков организованной тактики. Нельзя назвать чудо-удар Далота в игре с «Шеффилдом» и спасение Онаны с пенальти в игре с «Копенгагеном» частью плана. В этом сезоне у МЮ не было комфортных игр.

Проблема набора игроков

Несмотря на слухи вокруг смены владельцев, «Юнайтед» не прекращал активно тратить деньги на трансферном рынке. С момента прихода тен Хага летом 2022 года было потрачено около 400 миллионов фунтов стерлингов. И есть вопросы к тому, как именно эти деньги использовались. Свою порцию критики получает за это футбольный директор Джон Мертоф, но то же можно отнести и к тен Хагу, который вносит свой вклад в трансферную политику.

Из 16 футболистов, прибывших в команду под руководством тен Хага, четверо (Онана, Антони, Лисандро Мартинес, Амрабат) работали с ним в других клубах, еще четверо (Маласия, Вегхорст, Эриксен и Маунт) либо голландцы, либо имеют связи с другими клубами из Нидерландов. Так что наверняка стоит говорить о влиянии тен Хага на определение тех футболистов, за которых клуб будет бороться. Как мы помним, один из предыдущих тренеров «Манчестера» Оле-Гуннар Сульшер спустя некоторое время после отставки сетовал на то, что ему не приобретали тех, кого он хотел. Из несостоявшихся при нем трансферах даже целую символическую сборную составили.

Но вернемся к делам нынешним. Показательно, что Антони (второе по дороговизне приобретение МЮ за всю историю – 82 миллиона фунтов) и Маунт, который обошелся в 55 миллионов фунтов этим летом, остались на скамейке запасных после поражения от «Манчестер Сити». Подписание Антони особенно смущает во всех этих делах, поскольку бразильский вингер пока явно не отрабатывает вложенные в него средства.

Проблемы раздевалки

Боссы МЮ пока еще доверяют тен Хагу. И это изменится только в том случае, если результаты не улучшатся, либо тренер потеряет раздевалку. Последний фактор нельзя недооценивать, поскольку определенные «звоночки» есть. Некоторые футболисты недовольны интенсивностью тренировок при тен Хаге, некоторые не согласны со слишком жестким наказанием для Джейдона Санчо, который вступил в конфликт с тренером. Но пока большая часть команды на стороне наставника.

Одной из больших проблем тен Хага стала низкая эффективность игры его ключевых футболистов. Рэшфорд выглядит тенью игрока, который в прошлом сезоне забил 30 мячей. Каземиру и Варан никак не могут выйти на оптимальную форму, у Фернандеша нет былой стабильности, а все больше эмоциональных срывов. И так далее. Травмы тоже сказываются. В какой-то момент у тен Хага не было 16 футболистов. Это напоминает в чем-то конец руководства Сульшера, когда результаты стали стремительно ухудшаться, а тренер ничего не мог поделать, чтобы остановить это падение.

Проблемы сезона

Неважная форма МЮ на самом деле не является чем-то новым. Можно разделить на отрезки его работу. До февральской победы в Кубке Лиги над «Ньюкаслом» МЮ провел 40 матчей, выиграл 29 из них и проиграл шесть. Процент побед составил 72,5. За прошедшие с того времени восемь месяцев было сыграно 37 матчей, выиграли 20 из них, проиграли 13. Процент побед упал до 54.

Опасность для тен Хага еще в том, что квалификация в Лигу чемпионов обычно рассматривается как минимальное базовое требование для любого тренера «Юнайтед». Но только однажды за последнее десятилетие команда в АПЛ оправлялась от пяти поражений в первых десяти турах чемпионата и финишировала в первой четверке. Это был «Тоттенхэм» в сезоне-2021/22.