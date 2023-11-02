Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Манчестер Юнайтед» не рассматривает возможность замены тен Хага

вчера, 23:10

«Манчестер Юнайтед» не ищет замену главному тренеру Эрику тен Хагу.

Как сообщается, клубные источники подтверждают, что слухи о возможной смене наставника являются ложными.

Ранее в СМИ появилась информация, что клуб может рассмотреть Рубена Аморима из «Спортинга» и Зинедина Зидана в случае увольнения голландского специалиста.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Яя Туре войдёт в тренерский штаб Роберто Манчини
Сегодня, 14:41
СлухиТренер сборной Англии U20 может возглавить «Миллуолл»
Вчера, 10:54
СлухиБывший тренер «Челси» может возглавить сборную Швеции
01 ноября
Тодд Боэли доволен работой Почеттино в «Челси»
01 ноября
Тен Хаг в гонке за увольнением. Никто не хочет в ней побеждать
31 октябряСергей Иванов в блоге Тренерская доляКомментарии6
«Пошел он к чёрту». Ромарио — о назначении Анчелотти в сборную Бразилии
31 октября
Сортировать
Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 18:38, ред.
Аморим может оказаться таким же вариантом как и Тен Хаг.
А вот Зидан откажет скорее всего, хотя было бы интересно посмотреть, сможет он поднять команду которая сейчас в кризисе.
Единственный более вероятный и хороший вариант это Флик, но тут Флику нужно постараться.
Остальных кандидатов МЮ может менять каждый сезон, если не будет победы в АПЛ и в ЛЧ. Рано или поздно болельщики захотят побед, а виноваты будут снова Глейзеры. А при Гвардиоле выиграть АПЛ будет сложно, да и бюджет у МС превосходит манкунианцев и ФФП могут обойти, учитывая что команда получает больше призовых денег и играет в ЛЧ и выходит в профит.
Сложно сказать, кто сейчас нужен МЮ, но рискну предположить, что возможно нужен Бенитес. Учитывая что Рафа выиграл с Валенсией Ла Лигу при Галактикос, а ЛЧ выиграл с Ливерпулем в противостоянии с Челси и с Миланом которых можно сравнить с МС, то шанс возникает на победу. С учётом возможностей МЮ и состава который уступает по качеству состава МС и Реалу которые брали ЛЧ последние 2 года, то Бенитес подходит.
Некоторые скажут что это было давно и сам Рафа забыл об этой победе в ЛЧ. Но новое - это хорошо забытое старое. Да конечно последние результаты Рафы не впечатляют, но у кого их нет. Раньери провалился со сборной Греции, а потом выиграл АПЛ с Лестером. Хайнкес выиграл ЛЧ через 15 лет с Баварией. Анчелотти занял 10 место в АПЛ с Эвертоном, а потом выиграл ЛЧ с Реалом. Все эти клубы помнили заслуги тренеров и давали шанс, а не отправляли их в утиль.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 13:44
Они так и про Сульшера говорили и в Челси про Поттера.
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 13:02
Заменят,когда окажутся в Чемпионшипе
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:40
Нет повести печальнее на свете...(с)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:38, ред.
А Манчестер и не должен этим заниматься. Поиск и смена тренера - это дело Глейзеров, а не Манчестер Юнайтед. И я не думаю, что эти американские товарищи щас сидят сложа руки, взирая на "Маски-шоу" в исполнении Хага...

P.S. Кандидатура Зидана, канеш, наилучшая..., но голландский дурелей всех звёзд разогнал, сделав Мактома главным бомбардиром... Поэтому чё либо ловить с нынешним МЮ что в АПЛ, что в ЛЧ - блеклая перспектива.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:41
Почему я это прочитал на ночь....брр..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:39
Девятнадцать клубов АПЛ с ними согласны))
shur
shur
вчера в 23:32
...да и не надо, следующий Фулхэм , опять 0:3...!!! Прелесно!!!
Viduka
Viduka
вчера в 23:30
Мазохисты какие-то:)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:15
Моран и его протеже - мошенники.. Хе..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 