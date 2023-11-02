«Манчестер Юнайтед» не рассматривает возможность замены тен Хага

«Манчестер Юнайтед» не ищет замену главному тренеру Эрику тен Хагу.
Как сообщается, клубные источники подтверждают, что слухи о возможной смене наставника являются ложными.
Ранее в СМИ появилась информация, что клуб может рассмотреть Рубена Аморима из «Спортинга» и Зинедина Зидана в случае увольнения голландского специалиста.
А вот Зидан откажет скорее всего, хотя было бы интересно посмотреть, сможет он поднять команду которая сейчас в кризисе.
Единственный более вероятный и хороший вариант это Флик, но тут Флику нужно постараться.
Остальных кандидатов МЮ может менять каждый сезон, если не будет победы в АПЛ и в ЛЧ. Рано или поздно болельщики захотят побед, а виноваты будут снова Глейзеры. А при Гвардиоле выиграть АПЛ будет сложно, да и бюджет у МС превосходит манкунианцев и ФФП могут обойти, учитывая что команда получает больше призовых денег и играет в ЛЧ и выходит в профит.
Сложно сказать, кто сейчас нужен МЮ, но рискну предположить, что возможно нужен Бенитес. Учитывая что Рафа выиграл с Валенсией Ла Лигу при Галактикос, а ЛЧ выиграл с Ливерпулем в противостоянии с Челси и с Миланом которых можно сравнить с МС, то шанс возникает на победу. С учётом возможностей МЮ и состава который уступает по качеству состава МС и Реалу которые брали ЛЧ последние 2 года, то Бенитес подходит.
Некоторые скажут что это было давно и сам Рафа забыл об этой победе в ЛЧ. Но новое - это хорошо забытое старое. Да конечно последние результаты Рафы не впечатляют, но у кого их нет. Раньери провалился со сборной Греции, а потом выиграл АПЛ с Лестером. Хайнкес выиграл ЛЧ через 15 лет с Баварией. Анчелотти занял 10 место в АПЛ с Эвертоном, а потом выиграл ЛЧ с Реалом. Все эти клубы помнили заслуги тренеров и давали шанс, а не отправляли их в утиль.
А вот Зидан откажет скорее всего, хотя было бы интересно посмотреть, сможет он поднять команду которая сейчас в кризисе.
Единственный более вероятный и хороший вариант это Флик, но тут Флику нужно постараться.
Остальных кандидатов МЮ может менять каждый сезон, если не будет победы в АПЛ и в ЛЧ. Рано или поздно болельщики захотят побед, а виноваты будут снова Глейзеры. А при Гвардиоле выиграть АПЛ будет сложно, да и бюджет у МС превосходит манкунианцев и ФФП могут обойти, учитывая что команда получает больше призовых денег и играет в ЛЧ и выходит в профит.
Сложно сказать, кто сейчас нужен МЮ, но рискну предположить, что возможно нужен Бенитес. Учитывая что Рафа выиграл с Валенсией Ла Лигу при Галактикос, а ЛЧ выиграл с Ливерпулем в противостоянии с Челси и с Миланом которых можно сравнить с МС, то шанс возникает на победу. С учётом возможностей МЮ и состава который уступает по качеству состава МС и Реалу которые брали ЛЧ последние 2 года, то Бенитес подходит.
Некоторые скажут что это было давно и сам Рафа забыл об этой победе в ЛЧ. Но новое - это хорошо забытое старое. Да конечно последние результаты Рафы не впечатляют, но у кого их нет. Раньери провалился со сборной Греции, а потом выиграл АПЛ с Лестером. Хайнкес выиграл ЛЧ через 15 лет с Баварией. Анчелотти занял 10 место в АПЛ с Эвертоном, а потом выиграл ЛЧ с Реалом. Все эти клубы помнили заслуги тренеров и давали шанс, а не отправляли их в утиль.
P.S. Кандидатура Зидана, канеш, наилучшая..., но голландский дурелей всех звёзд разогнал, сделав Мактома главным бомбардиром... Поэтому чё либо ловить с нынешним МЮ что в АПЛ, что в ЛЧ - блеклая перспектива.
P.S. Кандидатура Зидана, канеш, наилучшая..., но голландский дурелей всех звёзд разогнал, сделав Мактома главным бомбардиром... Поэтому чё либо ловить с нынешним МЮ что в АПЛ, что в ЛЧ - блеклая перспектива.