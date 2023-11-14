Эстония – Австрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Эстония – Австрия, который состоится 16 ноября 2023 года.

Эстония

Сборная Эстонии, последняя в данной группе после шести сыгранных туров, потеряла все шансы на продолжение борьбы за выход на Евро-2024, и теперь главная задача — добыть первую победу. В шестом туре уступили в сухую лидеру группы, сборной Бельгии, со счётом 5:0.

В предыдущем матче на своём поле проиграли сборной Азербайджана(0:2).

Австрия

Австрия, с шестнадцатью баллами, занимает вторую позицию после семи сыгранных туров и гарантировала себе проход с данной группы на чемпионат Европы. В седьмом туре проиграли дома бельгийцам со счётом 2:3, забив два мяча в концовке встречи.

В последнем туре минимально обыграли в гостях сборную Азербайджана (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Эстонии – 11.00

Ничья – 5.20

Победит сборная Австрии – 1.31

Победит сборная Австрии с форой -1.5 – 1.94

Обе забьют — нет – 1.59

Обе забьют — да – 2.27

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.81

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.04

Статистика

Сборная Эстонии не побеждала на домашнем поле в этом календарном году.

Сборная Австрии забивает во всех матчах текущего отбора.

Австрийцы никогда не проигрывали эстонцам в своей истории.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Австрии с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.94. Австрийцы имеют более квалифицированных игроков, которые позволили им пройти эту квалификацию и бороться до последнего тура за первое место в группе. Сборная Эстонии будет стараться перед домашними трибунами взять первые три очка, но с большой долей вероятности у них это не получится.