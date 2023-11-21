Рамос встретился с Шакирой, Бекхэм начал выращивать капусту. Обзор соцсетей

Собрали самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Футболист «Бетиса» Иско сделал предложение своей девушке.
Легенда МЮ Дэвид Бекхэм начал выращивать овощи.
Защитник «Севильи» Серхио Рамос вручил Шакире «Латинскую Грэмми» за «Песню года».
Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо показал всех своих внуков.
Девушка дня. Спутница футболиста «Севильи» Сусо.
Защитник МЮ Рафаэль Варан решил погреться на солнце. Футболист уже скоро может переехать в другую страну.
Голкипер «Реала» Андрей Лунин предпочитает прогулки по Мадриду.
Стиляга дня. Футболист ПСЖ Марко Асенсио.
Футболист «Интер Майами» Серхио Бускетс сходил на гонки.
Милота дня. Экс-форвард «Арсенала» Эммануэль Адебайор.
Братья Беллингемы сходили на концерт 50 Cent.
Голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус наслаждается отцовством.
Такая же радость пришла и в дом легенды «Реала» Фернандо Йерро.
Форвард «Галатасарая» Дрис Мертенс выбрался на природу.
На этом наш выпуск завершен, наслаждайтесь осенью!