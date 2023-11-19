Мбаппе: «Капитанская повязка заставляет тебя измениться»

Нападающий ПСЖ и сборной Франции после матча отбора на Евро-2024 с командой Гибралтара (14:0) рассказал о том, как на него влияет капитанская повязка в национальной команде.

Капитанская повязка заставляет тебя измениться. Даже если ты не желаешь этого. Эта роль не для тебя, если ты не меняешься. Говорят, не меняются только дураки. Когда я не был капитаном, то, конечно, смотрел на игру более индивидуалистично, больше думал о статистике.

Теперь, став капитаном, я должен прежде всего думать об остальных. Цель – постараться сделать так, чтобы команда была сплоченной и мы смогли достигать таких же результатов, как в этом матче.