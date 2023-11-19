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Мбаппе: «Капитанская повязка заставляет тебя измениться»

вчера, 11:33

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе после матча отбора на Евро-2024 с командой Гибралтара (14:0) рассказал о том, как на него влияет капитанская повязка в национальной команде.

Капитанская повязка заставляет тебя измениться. Даже если ты не желаешь этого. Эта роль не для тебя, если ты не меняешься. Говорят, не меняются только дураки. Когда я не был капитаном, то, конечно, смотрел на игру более индивидуалистично, больше думал о статистике.

Теперь, став капитаном, я должен прежде всего думать об остальных. Цель – постараться сделать так, чтобы команда была сплоченной и мы смогли достигать таких же результатов, как в этом матче.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 19:28
Рановато конечно…
112910415
112910415
вчера в 16:48
патетические речи сами по себе хороши,
но после Гибралтара звучат как-то не очень ...
r9fwtt4cjhn4
r9fwtt4cjhn4
вчера в 13:27
Может с повязкой капитана он станет взрослее, много он времени теряет на разборки,
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:05, ред.
Если всё то, о чём сказал Мбаппе он будет ещё и делами подкреплять на поле, тогда будут основания ему верить. А пока ..., подождёмс реалий.
Гость
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