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«Да знаю я, знаю». Карпин отреагировал на песню «Валера» после игры с Кубой

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:37
Что же теперь выбрать....ПСЖ...МС...Ювентус ???
Кто первый сегодня вечером позвонит того и буду тренировать....
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:30
А про кубинские сигары- забыли?
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:13
По такому поводу даже "Афродита" из пены возродилась и запела...)
Capral
Capral ответ Vadik (раскрыть)
вчера в 22:10
Согласен!!! Он теперь- национальный Герой!!!
Vadik
Vadik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:08
Лучше у нас увековечить Валеру)))
Capral
Capral
вчера в 22:02, ред.
Блин, я в шоке... Умопомрачение- больше, чем после победы на ЧМ. Наверно, мне это снится. Завтра, в честь Карпина и победы над Кубой назовут улицу в Ростове.
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:47
Кубинским ромом)...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:46
Карпин послушал и пошёл Кубинцев отогревать
Гость
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