«Да знаю я, знаю». Карпин отреагировал на песню «Валера» после игры с Кубой

Сборная России крупно обыграла команду Кубы в товарищеском матче (8:0).
После игры выступила певица Афродита, которая спела песню «Валера». Главный тренер национальной команды Валерий Карпин отреагировал на это.
Сборная России крупно обыграла команду Кубы в товарищеском матче (8:0).
После игры выступила певица Афродита, которая спела песню «Валера». Главный тренер национальной команды Валерий Карпин отреагировал на это.
Кто первый сегодня вечером позвонит того и буду тренировать....
Кто первый сегодня вечером позвонит того и буду тренировать....