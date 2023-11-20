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Игрокам сборной Кубы пришлось покупать бутсы в России

вчера, 12:35
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия8 : 0Логотип футбольный клуб КубаКубаМатч завершен

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас рассказал, что футболистам его команды пришлось покупать бутсы в России.

Встал вопрос нужных бутс. У нас синтетические поля, как правило, газон не такой влажный, и поэтому используем бутсы с короткими шипами. Когда прилетели в Россию, поняли, что нам нужна другая обувь, чтобы сыграть матч. Купили бутсы в Волгограде. Качество было не столь важно, сколько характеристика обуви, чтобы была возможность нормально сыграть в футбол на таком газоне.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 23:32
...а я думаю, почему они нам проиграли,теперь понятно,дома то и босяком можно, а здесь не те купили...!!!
Vadik
Vadik ответ nec5c89ebe9g (раскрыть)
вчера в 17:33
Рядом со стадионгм как раз есть неплохое заведение)))
adekvat
adekvat
вчера в 14:25
Продали бананы , купили бутсы. Матч века ожидается.
112910415
112910415
вчера в 14:17
удивительные детали
необычный колорит
nec5c89ebe9g
nec5c89ebe9g
вчера в 13:34
Купленные в России бутсы обычно просто сами несут их счастливых обладателей не к чужим воротам, а в ближайший кабак, так что фиделевским надо быть осторожными
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:30
Ну что же ,пришлось немного потратиться.
Интерес
Интерес
вчера в 12:58, ред.
То есть,в стоке покупали...Не стесняйтесь этого,мужики,у нас и суперсостоятельные люди(могущие с доставкой на дом получить хоть ядрёную бонбу) везут из-за границы такие баулы с покупками,словно детство провели в глухой неведомой тайге.А престижно засветиться в бутике в Милане,"где приличные люди ходЮт и отовариваются",а потом ещё в сеть выложить.
Гость
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