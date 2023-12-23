«Кардифф Сити» – «Плимут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Кардифф Сити» – «Плимут», который состоится 26 декабря 2023 года
«Кардифф Сити»
«Лазурные птицы» в турнирной таблице Чемпион Лиги занимают на сегодняшний день десятое место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «синих», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Плимутом». С минимальным счётом «Бирмингем» на выезде одержал победу над «Кардиффом» в рамках матча 21-го тура чемпионата. Со счётом 3:0 «Халл» взял верх над «Кардиффом» в игре следующего тура.
23 декабря со счётом 2:1 «лазурные птицы» в гостях обыграли команду «Шеффилд Уэнсдей».
«Плимут»
«Пилигримы» в турнирной таблице чемпионата находятся на семнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием команды за последнее время. В 21-ом туре Чемпионшипа нулевую ничью раскатала «зелёная армия» с КПР. Со счётом 3:2 «пилигримы» одержали победу над «Ротерхэмом» в рамках матча следующего тура Чемпион Лиги.
Ничейным исходом завершилась домашняя игра прошлого тура с «Бирмингемом» (3:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кардифф Сити» – 1.97
- Ничья – 3.50
- Победит «Плимут» – 3.60
- Победит «Кардифф Сити» с форой -1.5 – 3.30
- Обе забьют — нет – 2.06
- Обе забьют — да – 1.68
- Тотал голов больше 2.5 – 1.84
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.93
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 мяча за игру
- Из пяти последних матчей «Кардифф» проиграл своим соперникам в трёх встречах
- За такой же период «Плимут» уступил в одной игре.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей за игру с коэффициентом 1.93. Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей встречи.