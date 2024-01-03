Руни подчеркнул изъян футбола. Из прекрасных игроков часто ужасные тренеры

1704279868

вчера, 14:04

Пора иначе выбирать менеджеров.

Владельцы клубов ставят на знакомые лица

Из списка 100 лучших футболистов прошлого века великим тренером стал только Кройф. Но даже голландец быстро завершил новую карьеру. А вот ужасных тренеров из этой сотни полно. Но раньше знаменитые футболисты нечасто сразу становились тренерами. Сейчас получают лицензии и бросаются на амбразуру. Так вышло у Руни, который после неудачи с «Дерби» и «Ди Си Юнайтед» забросил «Бирмингем» с шестого места в Чемпионшипе на двадцатое, и был предсказуемо уволен.

Уэйн помогает объяснить, почему футболистам его поколения и моложе будет сложно стать великими тренерами. У Руни за 22 года не было нормального отдыха от большого футбола. Тренеру нужно время для анализа игры. Хаби Алонсо четыре года готовился к работе в «Байере». Зидан работал в «Кастилье» и помощником Анчелотти три года, подхватив идеальную команду. Как только бывшая звезда заходит в проблемный проект – как Хаби в «Барселону», то видно отсутствие опыта.

Интеллектуально между профессиями пропасть. Футболист отвечает за себя, а тренер за целый клуб. Отдаем должное Руни за силу воли – алкоголик в ремиссии, но Уэйн не был готов к работе с клубами, которые ему доверили. Откуда пошла эта мода? Тренеров выбирают дилетанты. Братья Глейзеры из МЮ не знают правила футбола. А у «Бирмингема» совладельцем стал Том Брэди, великий квотербек. Ему сказали, что надо ставить Руни, слышал о форварде – доверился Уэйну, развалив команду.

Бывшие футболисты не готовы менять систему

Деньги меняют личность. Руни с 17 лет неприлично богатый. Про поколение Неймара можно даже не объяснять. У защитника Терри только недвижимости на 50 млн фунтов, из него может не получиться сильный тренер, быстро надоест быть ассистентом в «Лестере» у Марески, уйдет наслаждаться жизнью. Лэмпард умный парень, но оказался слабым наставником. В футболе слишком часто доверяют знаменитостям.

Это и перекладывание ответственности на звезду с владельцев клуба, и тотальная глупость, ведь футбол приближается к глубокой убыточности. И ни одна звезда с поля, перейдя на бровку, не становится менеджером, как сэр Алекс Фергюсон. Сульшеру было плевать на трансферные суммы в МЮ . Никакой стратегии бывшие футболисты не предлагают. Даже тренеры-легенды, вроде Гвардиолы, не думают о реформах.

Футболист – существо эгоистичное, а тренер это педагог. Родитель, а не капризное дитя. При этом чаще слышим ворчания, что бывшим игрокам якобы мало доверяют как тренерам, как от Мостового. При этом пятикратным чемпионом РПЛ является Семак, бывший капитан сборной. Но это исключение, куда чаще получают Сунесса, Гуллита, Стоичкова и Ван Бастена, ужасных тренеров из крутых игроков.

Также не получается создать тренерские династии. «Спартак» это или «Милан», у Романцева и Анчелотти одинаково плохие ученики. Аленичев, Пирло, Гаттузо, Черчесов и так далее в лучшем случае средние наставники. На первых местах чаще те, кого не готовили легенды. У Слуцкого больше титулов чемпиона РПЛ , чем у самых ярких игроков в истории сборной России, кроме Семака. Из Дзюбы будет крутой тренер?

Нужно переформатировать тренерское образование

На данный момент серьезные тренерские лицензии стоят немалых денег. У талантливых людей, причем даже бывших футболистов без заначки, нет средств на учебу. И само качество тренерского образования не всегда классное. В России и в Германии немножко разный уровень подготовки наставников. Причем не подумайте, что у немцев всё замечательно. У них есть привычка давать шанс не только бывшим звездам футбола первой величины, что правильно.

Но Германией или Испанией тренерский мир не ограничивается. Причем деньги сами по себе не выручат, ведь АПЛ ни разу в истории не выигрывал английский тренер. Но когда клубами владеют миллиардеры с далеких стран, то им нужна прибыль, а тренерские академии не нужны – не хотят платить за создание конкурентов. Но иная система дала бы стабильность, что равно как раз увеличению доходов. Но никто не думает на два хода наперед, видим хаотичные выборы тренеров.

Среди них есть самородки с крутым футбольным прошлым. Гвардиола, Артета и Алонсо были классными футболистами. Симеоне и Индзаги не жалуются, неплохо пинали мяч. Но ребята, которые моложе Хаби, могут столкнуться с проблемами. У Месси и Роналду частные самолеты, из них вряд ли получатся крутые тренеры. Не говоря об Азаре и Неймаре. В футболе стало слишком много денег, которые звезды активно тратят. А тренеру идет определенный уровень аскетизма.

Футболистам нового поколения не хватит одержимости

Наставнику нужно полное погружение в работу. Как у Гвардиолы, который закрывается в кабинете и часами смотрит футбол. Клопп думает об игре, даже когда гуляет с собакой. Но опять говорим о людях другого поколения, обоим за пятьдесят, а Моуриньо шестьдесят. У ребят с татуировками на всю спину другой формат жизни. Они не обменяют роскошь на неблагодарную работу тренера – вечно критикуют, легко выгоняют. А это частые переезды взрослых людей, разрушающие семьи.

Моуриньо живет в Риме сам. Сам жил в Манчестере. Официально не разведен, а по факту холостяк. Тренерам нельзя лениться, как могут футболисты. От наставника зависит курс целого клуба, что показывает тен Хаг в «Манчестер Юнайтед», явно не новый Гвардиола или Клопп. Проблемы есть даже у великих тренерских школ, вроде бразильской и голландской. Аргентину к мировому чемпионству привел не Батистута, а Скалони, хотя и Лионель устал от давления и может взять паузу.

В клубах работать ещё сложнее. Обидно, что владельцы бизнесов, в которые вкладывают миллиарды евро, не догадались, что надо реформировать всю систему подготовки тренеров. Не стоило доверять Лэмпарду, Зеедорфу, Невиллу, Давидсу, Анелька, Адамсу, Инсу, Маттеусу, Гуллиту, Анри, Ширеру и Руни только из-за игрового прошлого. Надеемся, сказочное богатство отведет ребят поколения Неймара от работы тренерами. Пусть наставниками становятся те, кто ради этого трудился.