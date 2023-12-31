АПЛ – замена Суперлиге, триумф Гвардиолы, яркий «Наполи». Собрали положительные впечатления от 2023 года

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вчера, 13:35

Они заряжали нас эмоциями!

Чемпионство «Наполи»

В конце 20-го века одновременно с «Наполи» чемпионом стал «Ливерпуль». И для тех, и для других тот титул стал единственным на долгие годы. Но мерсисайдцы кошмарную серию прервали чуть раньше – им хватило 30 лет. «Адзурри» же ждали нового трофея 33 года – и наконец забрали в минувшем сезоне.

Неаполитанцы были самой яркой командой чемпионата при Спаллетти, все элементы системы идеально сочетались друг с другом, фанаты надолго запомнят Хвичу, Осимхена, Кима Мин-Джэ, Ангиссу, Лоботку, Зелиньского и других лидеров.

Сейчас «Наполи» учится жить без Лучано и уже не представляет такой опасности для других грандов, ушёл в тень. Из-за этого воспоминания о скудетто становятся тоскливыми. Но в мае 2023 для всего Неаполя был настоящий праздник.

Требл «Ман Сити»

Гвардиола шёл к этому достижению с момента своего ухода из «Барселоны». «Сити» начал эпоху доминации в АПЛ чуть раньше (как только в 2008 году владельцами клуба стали шейхи), но о международном успехе начал думать много позже.

Их совместный путь начался летом 2016 года – постепенно Пеп вернул «горожан» на вершину, сделал гегемоном АПЛ , иногда сочетал титулы с Кубком Англии и Кубком Лиги. Реже вместе. И никогда – с победой в ЛЧ .

Пазл сложился в минувшей кампании – с приобретением голевой машины Холанда. Все лидеры были на пике плюс понимали требования тренера. «Небесно-голубые» выдержали кучу испытаний – погоню за дерзким «Арсеналом», пытку недавними победителями ЛЧ в плей-офф. К началу мая наконец забрались на вершину Премьер-Лиги и вырвали чемпионство. Затем – победа в дерби с МЮ в финале Кубка Англии.

И самое главное – финал ЛЧ против «Интера». Впервые в истории человечества эксперименты Гвардиолы не помешали команде в решающем матче – и «Сити» окончательно закрепился в статусе европейского гранда. Первая в истории клуба победа в ЛЧ , требл – отличный результат.

Рекорд Холанда

Эрлинг достоин отдельного упоминания хотя бы за то, насколько быстро адаптировался к самой интенсивной и энергозатратной лиге мира. Уж точно не подходил на все сто футболу Гвардиолы – ему нужны более утончённые исполнители. Но норвежец притирался к требованиям Пепа – а Пеп в ответ подстраивал структуру под него.

Это вылилось в потрясающий сезон. Конкретно для страйкера он принёс 36 голов в 35 встречах АПЛ – и рекорд результативности в рамках одного чемпионата. Позади остались Энди Коул и Алан Ширер – по 34 мяча, но в сезонах с 42 матчами.

Итальянцы и «Бенфика» в плей-офф ЛЧ

В плей-офф ЛЧ настоящее рубилово устроили главные претенденты и недавние победители ЛЧ – «Бавария» против «Ман Сити», «Реал» против «Челси», затем «горожане» сошлись со «сливочными». Настоящее пекло по сравнению с «курортом» в противоположной части сетки. Там в более щадящем режиме бились перспективные проекты. Та же «Бенфика», которая прошла групповой этап на равных с ПСЖ . И итальянские клубы, неожиданно добившиеся успеха в еврокубках. Их было трое: «Милан» и «Интер», которым успех в ЛЧ нужен, чтобы сохранить тренера, и феерящий «Наполи». Видимо, потому, что у последних и так всё было хорошо, они выбыли уже в четвертьфинале и пропустили «россонери». «Нерадзурри» проверили на прочность португальский клуб – те вылетели. Миланское дерби – одно из украшений той ЛЧ , но главное достижение – «Интер» в финале против «Сити».

Можно заглянуть и глубже – тогда итальянская феерия станет ярче. В финале ЛЕ оказалась «Рома», а до 1/2 дошёл «Ювентус». В ЛК «Фиорентина» боролась за трофей с «Вест Хэмом». Лучший евросезон для Италии за долгое время.

Захарян в «Сосьедаде»

От давних воспоминаний к более свежим. Захарян сделал нечто важное для российского футбола. Прежде всего, пробил образовавшуюся стену в европейские чемпионаты. Во-вторых, ушёл, кажется, в подходящий момент – он ещё молод и способен быстрее адаптироваться к новому уровню, плюс в РПЛ он бы только стагнировал (что и происходило в последние месяцы). В-третьих, стал ещё одним примером, что стремиться играть с сильнейшими нужно не только на словах.

Вообще, были бы довольны уже самим фактом перехода – Захаряну очевидно требовалась адаптация и время на поиски себя в новой команде. Но к этому добавился приятный бонус (хотя сама причина неприятна) – поскольку травмировался Барренетчеа, Альгуасилу пришлось спешно интегрировать молодого хавбека в стартовый состав. Теперь Арсен будет на порядок увереннее.

«Жирона» и «Астон Вилла» — открытия сезона

Пока стагнируют «Барса», МЮ и другие гранды, находится место и ярким открытиям. От «Жироны», например, никто не ждал борьбы с «Реалом» за лидерство. А каталонцы вклинились в гонку – причём несколько раз запрыгивали на вершину. Сейчас у них с мадридцами по 45 очков, а отрыв от «Атлетико» и «Барсы» — по 7 баллов.

Настолько же неожиданно «Астон Вилла» ворвалась не только в топ-5, но и в первую тройку. Растолкала ненадолго оживший «Тоттенхэм» и подуставший от побед «Сити» — и преследует свежие «Арсенал» с «Ливерпулем». Унаи Эмери знает, как работать со средними командами – поэтому «львы» отстают от лидеров АПЛ только на 3 балла.

АПЛ вместо Суперлиги