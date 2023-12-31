АПЛ – замена Суперлиге, триумф Гвардиолы, яркий «Наполи». Собрали положительные впечатления от 2023 года

Они заряжали нас эмоциями!
Чемпионство «Наполи»
В конце 20-го века одновременно с «Наполи» чемпионом стал «Ливерпуль». И для тех, и для других тот титул стал единственным на долгие годы. Но мерсисайдцы кошмарную серию прервали чуть раньше – им хватило 30 лет. «Адзурри» же ждали нового трофея 33 года – и наконец забрали в минувшем сезоне.
Неаполитанцы были самой яркой командой чемпионата при Спаллетти, все элементы системы идеально сочетались друг с другом, фанаты надолго запомнят Хвичу, Осимхена, Кима Мин-Джэ, Ангиссу, Лоботку, Зелиньского и других лидеров.
Сейчас «Наполи» учится жить без Лучано и уже не представляет такой опасности для других грандов, ушёл в тень. Из-за этого воспоминания о скудетто становятся тоскливыми. Но в мае 2023 для всего Неаполя был настоящий праздник.
Требл «Ман Сити»
Гвардиола шёл к этому достижению с момента своего ухода из «Барселоны». «Сити» начал эпоху доминации в АПЛ чуть раньше (как только в 2008 году владельцами клуба стали шейхи), но о международном успехе начал думать много позже.
Их совместный путь начался летом 2016 года – постепенно Пеп вернул «горожан» на вершину, сделал гегемоном АПЛ, иногда сочетал титулы с Кубком Англии и Кубком Лиги. Реже вместе. И никогда – с победой в ЛЧ.
Пазл сложился в минувшей кампании – с приобретением голевой машины Холанда. Все лидеры были на пике плюс понимали требования тренера. «Небесно-голубые» выдержали кучу испытаний – погоню за дерзким «Арсеналом», пытку недавними победителями ЛЧ в плей-офф. К началу мая наконец забрались на вершину Премьер-Лиги и вырвали чемпионство. Затем – победа в дерби с МЮ в финале Кубка Англии.
И самое главное – финал ЛЧ против «Интера». Впервые в истории человечества эксперименты Гвардиолы не помешали команде в решающем матче – и «Сити» окончательно закрепился в статусе европейского гранда. Первая в истории клуба победа в ЛЧ, требл – отличный результат.
Рекорд Холанда
Эрлинг достоин отдельного упоминания хотя бы за то, насколько быстро адаптировался к самой интенсивной и энергозатратной лиге мира. Уж точно не подходил на все сто футболу Гвардиолы – ему нужны более утончённые исполнители. Но норвежец притирался к требованиям Пепа – а Пеп в ответ подстраивал структуру под него.
Это вылилось в потрясающий сезон. Конкретно для страйкера он принёс 36 голов в 35 встречах АПЛ – и рекорд результативности в рамках одного чемпионата. Позади остались Энди Коул и Алан Ширер – по 34 мяча, но в сезонах с 42 матчами.
Итальянцы и «Бенфика» в плей-офф ЛЧ
В плей-офф ЛЧ настоящее рубилово устроили главные претенденты и недавние победители ЛЧ – «Бавария» против «Ман Сити», «Реал» против «Челси», затем «горожане» сошлись со «сливочными». Настоящее пекло по сравнению с «курортом» в противоположной части сетки. Там в более щадящем режиме бились перспективные проекты. Та же «Бенфика», которая прошла групповой этап на равных с ПСЖ. И итальянские клубы, неожиданно добившиеся успеха в еврокубках. Их было трое: «Милан» и «Интер», которым успех в ЛЧ нужен, чтобы сохранить тренера, и феерящий «Наполи». Видимо, потому, что у последних и так всё было хорошо, они выбыли уже в четвертьфинале и пропустили «россонери». «Нерадзурри» проверили на прочность португальский клуб – те вылетели. Миланское дерби – одно из украшений той ЛЧ, но главное достижение – «Интер» в финале против «Сити».
Можно заглянуть и глубже – тогда итальянская феерия станет ярче. В финале ЛЕ оказалась «Рома», а до 1/2 дошёл «Ювентус». В ЛК «Фиорентина» боролась за трофей с «Вест Хэмом». Лучший евросезон для Италии за долгое время.
Захарян в «Сосьедаде»
От давних воспоминаний к более свежим. Захарян сделал нечто важное для российского футбола. Прежде всего, пробил образовавшуюся стену в европейские чемпионаты. Во-вторых, ушёл, кажется, в подходящий момент – он ещё молод и способен быстрее адаптироваться к новому уровню, плюс в РПЛ он бы только стагнировал (что и происходило в последние месяцы). В-третьих, стал ещё одним примером, что стремиться играть с сильнейшими нужно не только на словах.
Вообще, были бы довольны уже самим фактом перехода – Захаряну очевидно требовалась адаптация и время на поиски себя в новой команде. Но к этому добавился приятный бонус (хотя сама причина неприятна) – поскольку травмировался Барренетчеа, Альгуасилу пришлось спешно интегрировать молодого хавбека в стартовый состав. Теперь Арсен будет на порядок увереннее.
«Жирона» и «Астон Вилла» — открытия сезона
Пока стагнируют «Барса», МЮ и другие гранды, находится место и ярким открытиям. От «Жироны», например, никто не ждал борьбы с «Реалом» за лидерство. А каталонцы вклинились в гонку – причём несколько раз запрыгивали на вершину. Сейчас у них с мадридцами по 45 очков, а отрыв от «Атлетико» и «Барсы» — по 7 баллов.
Настолько же неожиданно «Астон Вилла» ворвалась не только в топ-5, но и в первую тройку. Растолкала ненадолго оживший «Тоттенхэм» и подуставший от побед «Сити» — и преследует свежие «Арсенал» с «Ливерпулем». Унаи Эмери знает, как работать со средними командами – поэтому «львы» отстают от лидеров АПЛ только на 3 балла.
АПЛ вместо Суперлиги
И это, на секундочку, в самой конкурентной лиге. Премьер-Лига и раньше притягивала внимание – а теперь сюжеты умножились. Это уже не только дуэль Клоппа и Гвардиолы. Это «Арсенал», который наконец имеет ресурсы конкурировать с лучшими. Это кардинальное обновление того же «Ливерпуля» — после провала в прошлом сезоне они вернулись в топ. Это загадочная «Вилла». Все восхищаются творением Эмери и одновременно гадают – когда импульс иссякнет? Это нестабильный, но способный удивить «Тоттенхэм». И «Ньюкасл» — стагнирующий с травмами, но на пике готовый ворваться в тройку. И крайне нестабильные проекты с огромными ресурсами – «Челси» и МЮ. Представить сложно, какая концентрация топ-матчей в одном туре АПЛ!
PS Да сейчас время АПЛ у них лучшие тренеры команды побеждающие в европе зрелещность прибавилась, а ведь пару лет назад было все по другому Ла Лига правила балом, а АПЛ была просто денежным мешком, где кроме как сенсации с Лестером в 2016 ничего нового и не случалось.
PS Да сейчас время АПЛ у них лучшие тренеры команды побеждающие в европе зрелещность прибавилась, а ведь пару лет назад было все по другому Ла Лига правила балом, а АПЛ была просто денежным мешком, где кроме как сенсации с Лестером в 2016 ничего нового и не случалось.