АПЛ обошла Бундеслигу. Обновлён рейтинг зрелищности команд

Если вы не знали, на чью игру вам посмотреть для развлечения.
В обычный футбольный уик-энд трудно сделать выбор, что посмотреть в европейском футболе. Есть пара-тройка ярких вывесок, если ориентироваться только на названия участников матчей. Однако нет гарантии, что вас ждет нечто яркое и впечатляющее. Вспомните недавнюю игру «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед». Но как посчитать зрелищность и не прогадать?
В ESPN взялись за это непростое дело. При подсчете имеет значение не только количество голов и ударов по воротам как символ остроты и напряжения (ведь игра может закончиться со счетом 7:0 с обилием ударов, но вряд ли будет интересной). Также в список входят такие критерии как минимум ничьих, но при этом небольшие разрывы в счете при победах и поражениях, интенсивность игры на протяжении всего матча, а особенно в концовках, смена счета и лидерства по ходу встречи, а также ряд других показателей, характеризующих качество игры, по версии Opta, например, преобладание вертикальных передач, скорость перемещения мяча в последнюю треть поля и так далее.
На основе этих критериев были отобраны самые зрелищные матчи в еврокубках, а также в чемпионатах Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, Португалии и Нидерландов. Потом выявлены команды, которые чаще всего участвуют в таких зрелищных матчах. И получился итоговый рейтинг, с которым мы вас познакомим. И предлагаем сравнить свои ощущения или опереться на эти критерии при выборе команды для просмотра во второй части сезона.
1. «Тоттенхэм» (88,2 балла зрелищности из 100)
Травмы и упущенные победы и ничьи в самом конце игр, возможно, отбросили «шпор» из числа лидеров в Англии, но в зрелищности матчам с участием «Тоттенхэма» не откажешь. «Шпоры» провели только три игры, баллы зрелищности которых ниже 80. При этом всего у трех команд в этом рейтинге средний балл выше 80. Открытый оптимистичный и напористый футбол «шпор» смотрится как минимум весело.
2. «Ливерпуль» (83,4)
Команда Юргена Клоппа регулярно занимает высокие позиции в разных рейтингах зрелищности. Это постоянный интенсивный футбол, нацеленный на атаку и не блещущий идеальной обороной. «Ливерпуль» здорово переключается и не оставляет равнодушным. До сего момента «красные» провели 13 матчей с оценкой выше 90. Хотя была и встреча с МЮ.
3. «Боруссия» Д (81,7)
В нынешнем сезоне дортмундцы не очень впечатляют, если говорить о результатах в чемпионате. В матчах «Боруссии» часты голы в обе стороны, часта смена лидера. При этом дортмундцы смогли выиграть «группу смерти» в Лиге чемпионов, где тоже проводили полные драматизма матчи. Это и обеспечило высокий рейтинг смотрибельности игр с их участием.
4. «Барселона» (77,8)
Нестабильность часто равна зрелищности. А в «Барселоне» хватает и того, и другого. Ее матчи почти не заканчиваются вничью, каталонцы провели пять матчей, в которых обе команды успевали лидировать, а гораздо менее надежная игра обороны, чем в прошлом сезоне, обеспечила результативность.
5. «Манчестер Юнайтед» (77,5)
Тут похожий случай, но в еще более терминальной стадии. Это если мы говорим про то, как нестабильность гарантирует зрелищность. «Юнайтед» был невыносимо ненадежен, а качество игры и близко не соответствует тому уровню, которого ждешь от такой команды. Но в матчах МЮ вам почти всегда гарантирована драма и накал страстей до последнего. Причем завершиться все может любым исходом.
6. «Ньюкасл» (75,0)
Еще одна команда, которая провела очень много матчей с качественными соперниками, что создавало условия для повышенной зрелищности. И очень редко при этом играла вничью. «Сороки» достаточно бесшабашны в защите и агрессивны в атаке, чтобы набрать высокий балл по индексу зрелищности.
7. «Брентфорд» (74,8)
Вероятно, неожиданный для многих участник рейтинга. «Брентфорду» даже не нужны матчи Лиги чемпионов, чтобы быть высоко в этом списке. Эта команда сыграла в шести матчах, в которых лидировали оба участника, матчи «Брентфорда» часто напряженные и заканчиваются с разницей в один гол, при этом команда часто бьет по чужим воротам и допускает много ударов по своим.
8. «Лутон Таун» (73,8)
Тоже весьма неожиданный участник топа, который в чемпионате Англии расположен очень низко. Но «Лутон» сочетает многие важные для рейтинга зрелищности критерии. Игра команды прямолинейна, изобилует прессингом, при этом она многое позволяет соперникам. И в активе «Лутона» восемь матчей, где был преодолен барьер в 30 ударов по воротам.
9. «Лейпциг» (73,1)
На данный момент Бундеслига уступила в рейтинге зрелищности Английской Премьер-Лиге, но может похвастаться четырьмя представителями в топ-15 списка. Можно было предположить, что «Лейпциг» окажется где-то высоко. Склонная к атаке и интенсивному футболу команда не могла располагаться низко. В 17 из 22 матчей было забито как минимум три мяча.
10. «Челси» (71,8)
Тут можно вспомнить, что необязательно зрелищность равна качеству игру. Необязательно быть хорошей командой, чтобы твои матчи было интересно и увлекательно смотреть. Вот «Челси» как раз и такого рода представителей рейтинга.
Остальных посмотрим в коротком списке:
11. «Наполи» (69,2)
12. «Борнмут» (68,9)
13. «Бавария» (68,9)
14. «Реал» (68,8)
15. ПСВ (67,9)
16. «Вулверхэмптон» (67,9)
17. «Хоффенхайм» (67,8)
18. «Бенфика» (66,4)
19. «Брага» (66,2)
20. «Сассуоло» (65,6)
PS странно что тут нету ни Жироны, ни Байера......
PS странно что тут нету ни Жироны, ни Байера......