АПЛ обошла Бундеслигу. Обновлён рейтинг зрелищности команд

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вчера, 19:21

Если вы не знали, на чью игру вам посмотреть для развлечения.

В обычный футбольный уик-энд трудно сделать выбор, что посмотреть в европейском футболе. Есть пара-тройка ярких вывесок, если ориентироваться только на названия участников матчей. Однако нет гарантии, что вас ждет нечто яркое и впечатляющее. Вспомните недавнюю игру «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед». Но как посчитать зрелищность и не прогадать?

В ESPN взялись за это непростое дело. При подсчете имеет значение не только количество голов и ударов по воротам как символ остроты и напряжения (ведь игра может закончиться со счетом 7:0 с обилием ударов, но вряд ли будет интересной). Также в список входят такие критерии как минимум ничьих, но при этом небольшие разрывы в счете при победах и поражениях, интенсивность игры на протяжении всего матча, а особенно в концовках, смена счета и лидерства по ходу встречи, а также ряд других показателей, характеризующих качество игры, по версии Opta, например, преобладание вертикальных передач, скорость перемещения мяча в последнюю треть поля и так далее.

На основе этих критериев были отобраны самые зрелищные матчи в еврокубках, а также в чемпионатах Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, Португалии и Нидерландов. Потом выявлены команды, которые чаще всего участвуют в таких зрелищных матчах. И получился итоговый рейтинг, с которым мы вас познакомим. И предлагаем сравнить свои ощущения или опереться на эти критерии при выборе команды для просмотра во второй части сезона.

1. «Тоттенхэм» (88,2 балла зрелищности из 100)

Травмы и упущенные победы и ничьи в самом конце игр, возможно, отбросили «шпор» из числа лидеров в Англии, но в зрелищности матчам с участием «Тоттенхэма» не откажешь. «Шпоры» провели только три игры, баллы зрелищности которых ниже 80. При этом всего у трех команд в этом рейтинге средний балл выше 80. Открытый оптимистичный и напористый футбол «шпор» смотрится как минимум весело.

2. «Ливерпуль» (83,4)

Команда Юргена Клоппа регулярно занимает высокие позиции в разных рейтингах зрелищности. Это постоянный интенсивный футбол, нацеленный на атаку и не блещущий идеальной обороной. «Ливерпуль» здорово переключается и не оставляет равнодушным. До сего момента «красные» провели 13 матчей с оценкой выше 90. Хотя была и встреча с МЮ .

3. «Боруссия» Д (81,7)

В нынешнем сезоне дортмундцы не очень впечатляют, если говорить о результатах в чемпионате. В матчах «Боруссии» часты голы в обе стороны, часта смена лидера. При этом дортмундцы смогли выиграть «группу смерти» в Лиге чемпионов, где тоже проводили полные драматизма матчи. Это и обеспечило высокий рейтинг смотрибельности игр с их участием.

4. «Барселона» (77,8)

Нестабильность часто равна зрелищности. А в «Барселоне» хватает и того, и другого. Ее матчи почти не заканчиваются вничью, каталонцы провели пять матчей, в которых обе команды успевали лидировать, а гораздо менее надежная игра обороны, чем в прошлом сезоне, обеспечила результативность.

5. «Манчестер Юнайтед» (77,5)

Тут похожий случай, но в еще более терминальной стадии. Это если мы говорим про то, как нестабильность гарантирует зрелищность. «Юнайтед» был невыносимо ненадежен, а качество игры и близко не соответствует тому уровню, которого ждешь от такой команды. Но в матчах МЮ вам почти всегда гарантирована драма и накал страстей до последнего. Причем завершиться все может любым исходом.

6. «Ньюкасл» (75,0)

Еще одна команда, которая провела очень много матчей с качественными соперниками, что создавало условия для повышенной зрелищности. И очень редко при этом играла вничью. «Сороки» достаточно бесшабашны в защите и агрессивны в атаке, чтобы набрать высокий балл по индексу зрелищности.

7. «Брентфорд» (74,8)

Вероятно, неожиданный для многих участник рейтинга. «Брентфорду» даже не нужны матчи Лиги чемпионов, чтобы быть высоко в этом списке. Эта команда сыграла в шести матчах, в которых лидировали оба участника, матчи «Брентфорда» часто напряженные и заканчиваются с разницей в один гол, при этом команда часто бьет по чужим воротам и допускает много ударов по своим.

8. «Лутон Таун» (73,8)

Тоже весьма неожиданный участник топа, который в чемпионате Англии расположен очень низко. Но «Лутон» сочетает многие важные для рейтинга зрелищности критерии. Игра команды прямолинейна, изобилует прессингом, при этом она многое позволяет соперникам. И в активе «Лутона» восемь матчей, где был преодолен барьер в 30 ударов по воротам.

9. «Лейпциг» (73,1)

На данный момент Бундеслига уступила в рейтинге зрелищности Английской Премьер-Лиге, но может похвастаться четырьмя представителями в топ-15 списка. Можно было предположить, что «Лейпциг» окажется где-то высоко. Склонная к атаке и интенсивному футболу команда не могла располагаться низко. В 17 из 22 матчей было забито как минимум три мяча.

10. «Челси» (71,8)

Тут можно вспомнить, что необязательно зрелищность равна качеству игру. Необязательно быть хорошей командой, чтобы твои матчи было интересно и увлекательно смотреть. Вот «Челси» как раз и такого рода представителей рейтинга.

Остальных посмотрим в коротком списке:

11. «Наполи» (69,2)

12. «Борнмут» (68,9)

13. «Бавария» (68,9)

14. «Реал» (68,8)

15. ПСВ (67,9)

16. «Вулверхэмптон» (67,9)

17. «Хоффенхайм» (67,8)

18. «Бенфика» (66,4)

19. «Брага» (66,2)

20. «Сассуоло» (65,6)