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«Ливерпуль» закрепился в лидерах АПЛ. Смял «Ньюкасл», должен был забивать семь

вчера, 10:22
Мохамед Салах

Лучший матч Салаха.

Уверенная победа над «Ньюкаслом», космический показатель xG, укрепление лидерства в таблице – «Ливерпуль» громко ворвался в 2024 год. Домашняя игра с «сороками» получилась эталонной.

Одни без латераля, другие без половины состава

Очередной серьёзной потерей для «мерсисайдцев» стал Константинос Цимикас. Греческий защитник стал игроком основы на время, пока после травмы восстанавливался Эндрю Робертсон. Теперь же левый фланг для «красных» был особенно уязвим – исполнителей необходимого профиля нет, Юргену Клоппу приходится выпускать Джо Гомеса.

Но «Ньюкасл» подходил к игре с куда большими проблемами. После вылета из еврокубков Хау отмечал, что команда опустошена. На новоиспечённого топа свалилось слишком много испытаний, которые и более опытные гранды порой не выдерживают.

В ЛЧ досталась группа смерти с «Пари Сен-Жермен», «Миланом» и «Боруссией» Дортмунд. В АПЛ увеличилась конкуренция – в топ вернулся «Ливерпуль», усилился «Арсенал», ненадолго вспыхнул «Тоттенхэм». Это ещё не говоря о периодических сенсациях от «Манчестер Юнайтед» и «Челси», которые всё ещё могут. Между тем сами «сороки» несли огромные потери из-за череды травм.

Против лидера чемпионата гостям требовалась сенсация – только вот ресурса на неё попросту не было.

«Ливерпуль» доминировал на мяче

Даже чудом можно назвать тот факт, что подопечные Эдди Хау ушли на перерыв, ни разу не пропустив. Ярче всех на поле выделялся Мохамед Салах, который создал феноменальное количество острых моментов – с другой стороны, Дубравка тащил всё, что мог и не мог.

Был не засчитанный гол Луиса Диаса, египтянин не реализовал пенальти, Трент Александер-Арнольд тоже имел свой шанс, но оказался плох на добивании. Хозяева за первые 45 минут нанесли 18 ударов.

Клопп поражался игре «Ливерпуля» — по итогам матча отмечал:

Это была поразительная игра моей команды. Мы очень бодро начали. Все видели игру Дубравки, мы и сами сделали так, чтобы счёт не был слишком надёжным.

Это была игра для футбольных школ в плане контрпрессинга. Там должны посмотреть игру, оценить и запомнить. Всё было хорошо.

Зато второй тайм получился на 6 голов от двух команд. И вся красота по-прежнему создавалась на фланге Салаха. Мохамед, впрочем, мог уходить и на острие – на 49-й минуте это, например, привело к первому голу в матче.

«Сороки» быстро сравняли, но пропустили 2 контрольных после 70-й минуты – египетский вингер сначала отсёк двух игроков соперника пасом на ход Жоте (у Диогу ассист, гол Джонса). А затем и сам отметился голевой – отдал прямо на ногу Коди Гакпо (отклеился от Ливраменто).

Чтобы понимать, насколько стремительно «Ливерпуль» смял «Ньюкасл», достаточно посмотреть на статистику. 22 удара «красных» по воротам против 4 у «сорок». В створ – 15 против 3. 63% владения за хозяевами. А xG равен 7,27.

«Ньюкасл» в компании «Челси»

Мало ли кризисных команд в Премьер-Лиге. «Челси» понял ошибку с массовой закупкой, МЮ развалился и не может забраться в первую пятёрку. Вот между этими двумя – «Ньюкасл». У «сорок» проблемы посерьёзнее, чем у них. Но до декабря марку качества удавалось держать.

Как только наступила зима, подопечные Эдди Хау уступили «Эвертону» и «Тоттенхэму», затем проиграли «Милану» в Лиге чемпионов. В последних 8 матчах во всех турнирах у «Ньюкасла» одна победа – вылет из Кубка лиги от «Челси», поражения от «Лутона», «Ноттингема». Теперь и от «Ливерпуля».

Отставание от еврокубковой пятёрки уже велико – даже «Тоттенхэм» оторвался на 10 очков. При этом «шпоры» набрали форму и прервали неудачную серию. Для «Ньюкасла» она продолжается. Из минусов – предстоит сыграть в Кубке Англии, а после в календаре – игры с «Манчестер Сити» и «Астон Виллой». Из плюсов – это уже не боксинг дэй с феноменально плотным календарём. Между встречами с «Сандерлендом» и «горожанами» неделя, между «горожанами» и «львами» — больше двух. Может, хотя бы время на отдых поможет «сорокам».

Прочное преимущество, кризис фаворитов

На верхних позициях, тем временем, продолжается бойня. Банда Юргена Клоппа держится в лидерах – и дождалась осечки «Арсенала» (портил кровь до этого). «Канониры» остались без очков по итогам матча с «Фулхэмом» — на вторую строчку ворвалась наглая «Астон Вилла». Третий – «Манчестер Сити», у которого есть матч в запасе. Вот и получается, что клубы, которые считались фаворитами, сейчас в кризисе и не могут конкурировать с «красными». А «львы» — тёмная лошадка, но без основания считаться серьёзным претендентом на чемпионство.

Клопп высказывается о предстоящем графике так:

Шоу должно продолжаться. Сейчас у нас есть пять-шесть дней, то есть три тренировочных дня. С точки зрения свежести это имеет огромное значение.

У Собослаи повреждение задней поверхности бедра, мы надеемся, не слишком серьёзное. Очень интенсивный матч, но если хочешь побеждать, альтернативы нет.

«Мерсисайдцам» чуть сложнее из-за двух параллельных турниров. В Кубке Англии они вообще схлестнутся с «Арсеналом» (7 января), а через 3 дня уже будут дома принимать «Фулхэм». В конце месяца – «Борнмут» в АПЛ и ответный поединок с «дачниками», домашняя встреча с «Челси». Для неокрепших «мерсисайдцев» график не из приятных.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 10:41, ред.
Все это стереотипы, конечно можно выиграть ЛЧ и с Ньюкаслом и с Тоттенхэмом, если у команды по настоящему тренер кремень.
Жозе и Конте все таки "избалованные" хорошие тренеры, которым иногда сложно делать из минимума максимум либо плывут когда начинаются трудности.
Просто у британцев пока нет топовых тренеров, многие хотели их видеть в Хау и в Поттере, до этого в Ходжсоне и в Хьюзе. И есть тренеры которые не могут быть успешны в еврокубках. Далглиш хоть и был успешен в АПЛ, но в еврокубках его команды играли не важно, точно также как Хави может выиграть Ла Лигу, но проиграть Айнтрахту и МЮ в ЛЕ.
У Ньюкасла при Эшли совсем все было плохо, самый дорогой игрок это Альмирон был куплен за 25 млн и это трансферный рекорд клуба. Эшли от слова совсем не хотел тратить в ТО. А теперь уже другие цифры у Ньюкасла: Исак - 70 млн, Тонали - 64 млн, Гордон - 45 млн, Барнс - 44 млн. Вопрос только в том, кого из игроков за такую сумму взял бы к примеру МС, Бавария, Реал и пошли бы топ игроки к Хау.
Мне нравится Тоттенхэм тем, что они купили бы игроков лучше и дешевле, при этом Леви умеет удерживать игроков в Тоттенхэме. Не знаю как и чем, хотя Тоттенхэм и не выигрывает трофеи и не платит много игрокам. Например когда посыпался Ливерпуль при Рафе в последний сезон, причиной тому был уход ведущих игроков таких как Алонсо, Арбелоа, Маскерано, Риисе, Хюппия. Все таки владельцы Ливерпуля не удержались от наживы и выделили бюджет для Рафы в 15 млн, после чего Рафа ушёл из клуба. Ведь владельцы Ливерпуля купили клуб заложив под залог сам Ливерпуль как это сделали Глейзеры в МЮ только выпуском облигаций с низким рейтингом надёжности. Только вот Глейзеры потратили уже около 1 млрд и результатов нет, а Хинкс и Жиллет тратить не хотели. А то что делает Леви это уже большой плюс, ведь его не соблазнить деньгами, если Тоттенхэм выиграет ЛЧ при Бенитесе стоимость игроков возрастёт и соответственно на игроков выйдут такие клубы как Реал, МС, Бавария, а Леви поддержит тренера и сохранит игроков и покажет "фигу" другим клубам. При этом Тоттенхэм тратит тоже хорошо. В этом Тоттенхэм мне нравится.
По поводу Тен Хага, да он не ноет, но он всячески избегает говорить о проигранном матче и у него все хорошо. Болельщики МЮ недоумевают когда читают его вьюху, будто он смотрел другой матч. И все таки Тен Хаг потратил 400 млн, а результатов нет.
У МЮ был один тренер который не ныл это Мойес. Ему и бюджет выделили меньше и меньше дали времени.
DXTK
DXTK ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:40
Так Бенитес уже работал в Ньюкасле при Эшли, насколько я помню он ушел так как не получал нужных ему игроков, а с тем что тогда были выше 10 места было не подняться......и так Бенитес их вернул в АПЛ и удерживал от зоны вылета.....

И потом у Ньюкасла такой же менталитет как и у Тоттенхэма, по этому им топ тренер или тренер иностранец может и не помочь. если вспомнить в 90-х команда Кигана проиграла 12 очковый разрыв МЮ, в 98 и в 99 проиграли два финала кубка Англии подряд, Арсеналу и МЮ........... в те времена сорок тренировал Кенни Далглиш, затем Рут Гуллит, который до этого с Челси уже выиграл трофей. У них были отличные игроки Жинола, Фердинанд, Ширер, им даже два топовых форварда не помогли с трофеями........ А спустя почти 25 лет вышли в финал кубка лиги и проиграли его МЮ с тен Хагом.........

И потом если владельцам Ньюкасла нужны были Моуриньо или Конте думаю они их бы уже пригласили, но так как знают их запросы и то что они могут не обеспечить результата, и по долгу нигде не задерживаются и уходят со скандалами и неустойками, думаю с ними связываться просто не стали. И Хау как не конфликтный тренер, и при малейших проблемах не ноет, что ему кого то там не купили, ради грандиозных планов.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:45, ред.
Жозе возможно пойдёт к сорокам, также возможен вариант с Конте, а Анчелотти может отказаться.
Бенитесу лучше идти либо в МЮ либо в Тоттенхэм. В МЮ хорошие болельщики и могут доверить пару сезонов, к тому же могут выделить 150-200 млн на трансферы, а такого шанса у Бенитеса пока не было. В Тоттенхэм из-за правильного руководства клуба, где все отлаженно, соблюдают ФФП, где постепенно Бенитес добьётся своего когда выиграет трофей со шпорами. Бенитес однажды хвалил Бундеслигу, за то что немецкие клубы соблюдают ФФП и не переплачивают за игроков сохраняя здоровую атмосферу в ТО. Тоттенхэм похож со своей трансферной политикой на клубы Бундеслиги.
Вот одного не пойму, Бейл и Крауч однажды сказали, что Тоттенхэм мог бы пригласить Бенитеса, но шпоры не решились.
А МЮ делал выбор между Рафой и Симеоне, в итоге взяли Сульшера. Не пойму их логику и на чем она основана.
Делать выбор в пользу физруков.
Также хороший выбор был бы Ноттингем Форест, но Рафа им отказал, да и Санту у них сейчас.
Вулверхэмптон уже не тот, по составу они стали слабее и селекция у них уже не та, о чем говорит трансфер Калайджича и то что он не заиграл у волков. К тому же ушёл Невеш, Траоре, Нуньес, Дендонкер.
У Тоттенхэма все ровно, без перепадов все игроки играют стабильно, даже когда состав меняется. Скорее всего проблема на тренерском уровне.
Наверное проблемы Жозе и Конте (в МЮ и в Тоттенхэме) связаны с завышенными ожиданиями по бюджету в ТО, они возможно подумали, что МЮ и Тоттенхэм смогут потратить на уровне МС и Челси сразу в одно окно. А Конте думал что накупив игроков уровня Серии А сможет выиграть АПЛ как и было с Интером. После чего один трансфер накладывался на другой, где Тоттенхэм не привык тратить часто, а у МЮ сложности с качеством селекции, где решение по трансферу игрока принимает тренер. Поэтому Жозе и Конте не подошли таким клубам как МЮ и Тоттенхэм. Если взгляды у клубов и тренера разные, ничего из этого не выйдет.
У Ньюкасла все таки есть бюджет, за 2 окна порядка 270 млн фунтов это прилично для клуба. Именно такой бюджет хотят Жозе и Конте.
Для Бенитеса необязательно столько тратить, наверное для Бенитеса важен порядок в клубе и стабильность, поддержка болельщиков, бюджет который может позволить 6-7 команды АПЛ.
Да для Бенитеса это был бы лёгкий путь уйти в Ньюкасл, но не такой яркий, ведь тогда скажут, что заслуга нетренерская, а за счёт бюджета шейхов тренер добился результата. Кому-то этот бюджет нужен, для Рафы думаю необязательно.
DXTK
DXTK ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 18:41, ред.
Так в Англии сегодня вообще нету своих ТОП тренеров или тренеров у которых есть кубки, получается Ньюкаслу нужно пригласить очередного иностранца и кого же из топ тренеров да еще с трофеями ? получается Моуриньо, Бенитес, Анчелотти, ............. и где гарантии что они смогут сделать работу лучше чем Хау..........

Мне чем нравится Ньюкасл, тем что они первые дали работу английскому тренеру у которого был опыт лишь в Борнмуте, любые другие владельцы давно бы пригласили сразу иностранца, как это делают все вокруг. И Хау в отличии от других английских коучей не провалился в более солидном клубе.

Я Поттера не считал сильным специалистом, там все делают акцент на его работу в швеции, а я его сразу сравнил когда его пригласили в Челси с Рой Ходжсоном, который тоже за бугром начал тренировать выигрывать трофеи в той же швеции, но провалился на родине в больших проектах таки как Блэкберн или Ливерпуль, но подходит середнякам такие как Фулхэм, Криста Пэлас и тд.......... по аналогии Поттера в Брайтоне...........

Чем нравится политика Тоттенхэма не пойму? мало тратят, покупают средних игроков, даже приглашали Топ тренеров Конте и Моуриньо, я что-то не видел чтобы сюда ломились толпа под громкое имя тренера, и трофеев так и нету.


PS Вон Мойес, которого многие считают физруком, ставит унылый футбол, и тот выиграл Лигу Конференции.)))))) А приходил Мануэль Пелллегрини который брал АПЛ с МС и работал с топовыми футболистами, провалился и чуть вест хэм не вылетел из лиги при этом обновлял трансферыне рекорды клуба.............. вот вам и сравнение когда имя не гарантия кубков.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:19, ред.
Хау просто так не вывел бы сорок в топ-4, нужно учитывать что уже сейчас Хау потратил 270 млн фунтов в ТО, состав далеко не как у Брюса. И сейчас это сказывается, то что Хау не тянет как и Тен Хаг в МЮ. Возможно методы однобоки или недостаточно гибки.
Так в МС шли игроки при Манчини, а это на минутку чемпион Серии А. Хьюз скупал в основном топов из АПЛ, но опять таки результаты были не те, как и сейчас при Хау.
Так вот я и говорю что нужен тренер у которого есть трофеи, чтобы он смог бороться за них и пригласить топ игроков. Я знаю что Хау уважают в Англии, но брать трофеи и быть хорошим англичанином две разные вещи, а сейчас их нет. Я думал хотя бы Поттер и есть такой, но в Челси был провал. Да все они хорошие, я тоже считаю и Франка из Брентфорда хорошим специалистом и Санту из Ноттингем Форест и Силву из Фулхэма, да того же Постекоглу, вот только задачи разные у них и пока они не топы.
Не всегда нужно смотреть на счёт, автобус Жозе тоже выигрывал бывало крупно. Просто было несколько матчей у Ньюкасла при Хау, когда сороки в основном оборонялись в матчах.
А вот Тоттенхэм мне нравится тем, что они берут хороших игроков и не переплачивают за них, а также не ставят высокие зарплаты чтобы привлекать игроков деньгами. Вот покажет результат игрок тогда и поднимут зарплату. Такая трансферная политика мне нравится и она здоровая. Вот с тренером пока не выходит чтобы трофеи были. И я думаю Тоттенхэм на шаг впереди в этом плане многих топ клубов.
DXTK
DXTK ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 16:14, ред.
Я не согласен. Ман Сити покупал таких игроков как Агуэро, Робиньо, Давид Сильва, Яя Туре и тд, не выигрывая трофеев, они к ним шли, так что подобных игроков может себе позволить и Ньюкасл, собрать приличный состав, чтобы претендовать на трофеи.

Хау хороший специалист, когда пришел он с тем составом который у них был при Брюсе выдал приличный результат они были третьими в лиге по набранным очкам пропуская вперед только МС и Ливерпуль, в следующем сезоне он их вывел без ТОП трасферов в ЛЧ и в финал кубка лиги...........

Вот сороки вышли в ЛЧ, почему они не усилились сильными игроками под еврокубки?.......вопрос к Хау он не топовый тренер и к нему не пойдут более сильные игроки? а может руководство Ньюкасле не желает выделять на таких игроков деньги, ведут себя как условный Тоттенхэм, мол тренер сам что-то да придумает.......... ну если так то они еще долго будут о трофеях мечтать.

PS Я не знаю о каком автобусе идет речь в исполнении Ньюкасла в прошлом сезоне, но к 30 минуте они разрывали тоттенхэм 5-0........... если хочется увидеть автобус то это к Шону Дайчу..........
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 15:21
Игра у Ньюкасла тоже не впечатляет. В прошлом сезоне сороки ставили автобус и набирали очки, в этом сезоне уже нет. Футбол Ньюкасла нельзя назвать зрелищным, а теперь и безрезультативным. Усиления неизвестно как помогут, да и топ тренер нужен Ньюкаслу, чтобы такие игроки пошли к ним. Хау будет собирать таких как Филиппс, который не нужен МС. И дело не только в зарплате которую готов предложить Ньюкасл топ игрокам, без трофеев они не пойдут, можно перейти в Аль-Хиляль или в Аль-Наср и получать много, брать трофеи.
Тоже самое с МЮ, который продлевает возрастных игроков и покупает непонятно кого за большие деньги.
Мне нравится трансферная политика Тоттенхэма, где скромно, но со вкусом.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 14:38
уверенная победа красных, молодцы!
DXTK
DXTK
вчера в 13:57, ред.
Если Ньюкасл хочет бороться за большее чем просто за ТОП 4 или места в еврокубках, то им надо усилить команду и собрать состав как у Ман Сити наконецто покупать игроков ТОП уровня, потому что много игроков вылетело из команды, отсюда и такие результаты, не только этот матч с Ливерпулем..... но и проигрыши от Эвертона, Тоттенхэма, Ноттингем Фореста и Лутон Тауна, вылет из ЛЧ и кубка лиги........ Да и у меня что-то сомнения, что Хау не уволят в конце сезона, команда ужасна.
Migelito
Migelito
вчера в 13:36
Очень много травм (потеря обоих левых защитников), плюс отъезд Салаха на КАН и ставшего по сути основным Эндо на кубке Азии. Маккалистеру еще набирать форму, Гравенберг еще сыроват. Вылетел Собослаи еще до кучи. Как держаться в таких условиях, совершенно неясно, так что откат на вторую или третью строчку неизбежен. Будет чудо, если все получится иначе
vova505
vova505
вчера в 13:23
Классная статья
Хорошие комментарии
Интересно было почитать
Спасибо
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 11:34
Ливерпуль не мог представить лучшего начала 2024 года даже неделю назад. Упустив шанс стать лидером Премьер-лиги на Рождество после ничьих с Манчестер Юнайтед и Арсеналом, красные теперь снова оказались на вершине, опережая своих соперников. Победа над Ньюкаслом принесла им преимущество в три очка, с перерывом до следующего матча чемпионата с Борнмутом. Для Ливерпуля это выдающаяся позиция, особенно после разочарования в прошлом сезоне. Но повторение первой половины кампании не принесет никаких гарантий.

Проблема Ливерпуля в том, что игроки неправильно используют свои шансы. +30 ударов, но только забили 4. Вратарь соперника конечно играл восхитительно, но часто мяч искал вратаря, а не наоборот. А Ньюкасл реализовал свои единственные моменты. Посмотрим что будет дальше. У Ман Сити есть запасной матч, так что все еще впереди.
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:48
Должны были забить 10 голов если не сумащедший вратарь Ньюкасла
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