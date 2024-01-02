«Ливерпуль» закрепился в лидерах АПЛ. Смял «Ньюкасл», должен был забивать семь

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вчера, 10:22

Лучший матч Салаха.

Уверенная победа над «Ньюкаслом», космический показатель xG, укрепление лидерства в таблице – «Ливерпуль» громко ворвался в 2024 год. Домашняя игра с «сороками» получилась эталонной.

Одни без латераля, другие без половины состава

Очередной серьёзной потерей для «мерсисайдцев» стал Константинос Цимикас. Греческий защитник стал игроком основы на время, пока после травмы восстанавливался Эндрю Робертсон. Теперь же левый фланг для «красных» был особенно уязвим – исполнителей необходимого профиля нет, Юргену Клоппу приходится выпускать Джо Гомеса.

Но «Ньюкасл» подходил к игре с куда большими проблемами. После вылета из еврокубков Хау отмечал, что команда опустошена. На новоиспечённого топа свалилось слишком много испытаний, которые и более опытные гранды порой не выдерживают.

В ЛЧ досталась группа смерти с «Пари Сен-Жермен», «Миланом» и «Боруссией» Дортмунд. В АПЛ увеличилась конкуренция – в топ вернулся «Ливерпуль», усилился «Арсенал», ненадолго вспыхнул «Тоттенхэм». Это ещё не говоря о периодических сенсациях от «Манчестер Юнайтед» и «Челси», которые всё ещё могут. Между тем сами «сороки» несли огромные потери из-за череды травм.

Против лидера чемпионата гостям требовалась сенсация – только вот ресурса на неё попросту не было.

«Ливерпуль» доминировал на мяче

Даже чудом можно назвать тот факт, что подопечные Эдди Хау ушли на перерыв, ни разу не пропустив. Ярче всех на поле выделялся Мохамед Салах, который создал феноменальное количество острых моментов – с другой стороны, Дубравка тащил всё, что мог и не мог.

Был не засчитанный гол Луиса Диаса, египтянин не реализовал пенальти, Трент Александер-Арнольд тоже имел свой шанс, но оказался плох на добивании. Хозяева за первые 45 минут нанесли 18 ударов.

Клопп поражался игре «Ливерпуля» — по итогам матча отмечал:

Это была поразительная игра моей команды. Мы очень бодро начали. Все видели игру Дубравки, мы и сами сделали так, чтобы счёт не был слишком надёжным. Это была игра для футбольных школ в плане контрпрессинга. Там должны посмотреть игру, оценить и запомнить. Всё было хорошо.

Зато второй тайм получился на 6 голов от двух команд. И вся красота по-прежнему создавалась на фланге Салаха. Мохамед, впрочем, мог уходить и на острие – на 49-й минуте это, например, привело к первому голу в матче.

«Сороки» быстро сравняли, но пропустили 2 контрольных после 70-й минуты – египетский вингер сначала отсёк двух игроков соперника пасом на ход Жоте (у Диогу ассист, гол Джонса). А затем и сам отметился голевой – отдал прямо на ногу Коди Гакпо (отклеился от Ливраменто).

Чтобы понимать, насколько стремительно «Ливерпуль» смял «Ньюкасл», достаточно посмотреть на статистику. 22 удара «красных» по воротам против 4 у «сорок». В створ – 15 против 3. 63% владения за хозяевами. А xG равен 7,27.

«Ньюкасл» в компании «Челси»

Мало ли кризисных команд в Премьер-Лиге. «Челси» понял ошибку с массовой закупкой, МЮ развалился и не может забраться в первую пятёрку. Вот между этими двумя – «Ньюкасл». У «сорок» проблемы посерьёзнее, чем у них. Но до декабря марку качества удавалось держать.

Как только наступила зима, подопечные Эдди Хау уступили «Эвертону» и «Тоттенхэму», затем проиграли «Милану» в Лиге чемпионов. В последних 8 матчах во всех турнирах у «Ньюкасла» одна победа – вылет из Кубка лиги от «Челси», поражения от «Лутона», «Ноттингема». Теперь и от «Ливерпуля».

Отставание от еврокубковой пятёрки уже велико – даже «Тоттенхэм» оторвался на 10 очков. При этом «шпоры» набрали форму и прервали неудачную серию. Для «Ньюкасла» она продолжается. Из минусов – предстоит сыграть в Кубке Англии, а после в календаре – игры с «Манчестер Сити» и «Астон Виллой». Из плюсов – это уже не боксинг дэй с феноменально плотным календарём. Между встречами с «Сандерлендом» и «горожанами» неделя, между «горожанами» и «львами» — больше двух. Может, хотя бы время на отдых поможет «сорокам».

Прочное преимущество, кризис фаворитов

На верхних позициях, тем временем, продолжается бойня. Банда Юргена Клоппа держится в лидерах – и дождалась осечки «Арсенала» (портил кровь до этого). «Канониры» остались без очков по итогам матча с «Фулхэмом» — на вторую строчку ворвалась наглая «Астон Вилла». Третий – «Манчестер Сити», у которого есть матч в запасе. Вот и получается, что клубы, которые считались фаворитами, сейчас в кризисе и не могут конкурировать с «красными». А «львы» — тёмная лошадка, но без основания считаться серьёзным претендентом на чемпионство.

Клопп высказывается о предстоящем графике так:

Шоу должно продолжаться. Сейчас у нас есть пять-шесть дней, то есть три тренировочных дня. С точки зрения свежести это имеет огромное значение. У Собослаи повреждение задней поверхности бедра, мы надеемся, не слишком серьёзное. Очень интенсивный матч, но если хочешь побеждать, альтернативы нет.