«Ливерпуль» завершил 2023 год лидером чемпионата Англии

«Ливерпуль» завершил 2023 год на первом месте в таблице чемпионата Англии.
У мерсисайдцев 42 очка, столько же у «Астон Виллы», но она уступает «красным» по дополнительным показателям.
Сегодня обойти «Ливерпуль» и выйти на первое место мог «Арсенал», но он проиграл «Фулхэму» и остался 4-м с 40 баллами.
Как говорил В.В.Лобановский: "Будем стараться"!
Удачи Вам, всегда и во всём!!! Оставайтесь оптимистом, и победа любимой команды- обязательно вознаградит Вас, за Ваше терпение, и веру в победу!!!!!!!
Как говорил В.В.Лобановский: "Будем стараться"!
Удачи Вам, всегда и во всём!!! Оставайтесь оптимистом, и победа любимой команды- обязательно вознаградит Вас, за Ваше терпение, и веру в победу!!!!!!!
Конец года команда провалила, и если в некоторых матчах явные судейские ошибки или удасная реализация мешали победам, то сегодня Фулхэм 100% заслужил победы....как говорится, всё плохое пусть останется в уходящем году, а новый пусть принесет больше радости, надеюсь и Арсенал порадует в новом году!
Учитывая то, что у Вас в Германии еще 2023, то пока поздравляю Вас с наступающим, повторюсь, пусть всё невзгоды останутся в уходящем 2023 году, а в новом году побольше позитива Вам, крепкого здоровья и всех благ Вам!!!
Конец года команда провалила, и если в некоторых матчах явные судейские ошибки или удасная реализация мешали победам, то сегодня Фулхэм 100% заслужил победы....как говорится, всё плохое пусть останется в уходящем году, а новый пусть принесет больше радости, надеюсь и Арсенал порадует в новом году!
Учитывая то, что у Вас в Германии еще 2023, то пока поздравляю Вас с наступающим, повторюсь, пусть всё невзгоды останутся в уходящем 2023 году, а в новом году побольше позитива Вам, крепкого здоровья и всех благ Вам!!!
Саркис, Дружище, поздравляю Вас с Новым годом!!! Пусть сбудутся, все Ваши мечты, в том числе- и футбольные, и пусть, Ваш любимый Арсенал- доставит Вам массу незабываемых эмоций!!!!!!! Но прежде всего, хочу пожелать Вам- сибирского ЗДОРОВЬЯ и кавказского ДОЛГОЛЕТИЯ!!!!!!! Будьте Здоровы и Счастливы, Дружище!!!!!!! Удачи Вам, всегда и во всём!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Саркис, Дружище, поздравляю Вас с Новым годом!!! Пусть сбудутся, все Ваши мечты, в том числе- и футбольные, и пусть, Ваш любимый Арсенал- доставит Вам массу незабываемых эмоций!!!!!!! Но прежде всего, хочу пожелать Вам- сибирского ЗДОРОВЬЯ и кавказского ДОЛГОЛЕТИЯ!!!!!!! Будьте Здоровы и Счастливы, Дружище!!!!!!! Удачи Вам, всегда и во всём!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И не только он или она играет с помощью дополнительных аккаунтов, там есть shlomo, который в последнее время играет с четырьмя - Вещий, shlomo, shlomo2, idres. Но это для вас нормально - у вас нет претензий. Если б не я, так он играл бы в финале КП с тремя аккаунтами.
Гус Пойет это Obdulio Varela — Обду́лио Хаси́нто Муи́ньос Варе́ла — уругвайский футболист, капитан сборной Уругвая на победном для неё чемпионате мира 1950 года. Это значит, что пользователью больше 60 лет и он болеет за сборную Уругвая, и отдельно за бывшего капитана этой сборной. Взгляните пожалуйста на 40 последних ставок - вариации и только.
Нет необходимости представлять агентов․ В общем что я хочу сказать напоследок: в январе во всех группах самая низкая планка ставок будет к. 100, то есть для выигрыша вы должны будете выиграть больше 100000 очков. Это значит, что все вы пойдете на риск ради победы, чтобы заслужить ее.
Удачи в конкурсе. Продолжайте думать, что мои победы – это просто удача, а в спорте анализируете только вы. Я не играю ради призов, так как для меня важна игра.
П. С. А это специально для протона: shlomo мог бы выйти в финал КП, но этого не произошло по одной причине, потому что я знаю как он играет. Он особо не рискует, и любит интриги - например - выиграть в конце месяца по последней ставке, и очень любит точный счет 1:2 или 1:3. Вот и я поставил на этот же счет (1:2) в матче Портимоненси - Спортинг, и он не вышел из группы. Все просто. Все очень просто. Здесь не только у меня клоны, если хотите справедливости - так все вы играйте с одного акка. А если нет, так про справедливость не надо...
И не только он или она играет с помощью дополнительных аккаунтов, там есть shlomo, который в последнее время играет с четырьмя - Вещий, shlomo, shlomo2, idres. Но это для вас нормально - у вас нет претензий. Если б не я, так он играл бы в финале КП с тремя аккаунтами.
Гус Пойет это Obdulio Varela — Обду́лио Хаси́нто Муи́ньос Варе́ла — уругвайский футболист, капитан сборной Уругвая на победном для неё чемпионате мира 1950 года. Это значит, что пользователью больше 60 лет и он болеет за сборную Уругвая, и отдельно за бывшего капитана этой сборной. Взгляните пожалуйста на 40 последних ставок - вариации и только.
Нет необходимости представлять агентов․ В общем что я хочу сказать напоследок: в январе во всех группах самая низкая планка ставок будет к. 100, то есть для выигрыша вы должны будете выиграть больше 100000 очков. Это значит, что все вы пойдете на риск ради победы, чтобы заслужить ее.
Удачи в конкурсе. Продолжайте думать, что мои победы – это просто удача, а в спорте анализируете только вы. Я не играю ради призов, так как для меня важна игра.
П. С. А это специально для протона: shlomo мог бы выйти в финал КП, но этого не произошло по одной причине, потому что я знаю как он играет. Он особо не рискует, и любит интриги - например - выиграть в конце месяца по последней ставке, и очень любит точный счет 1:2 или 1:3. Вот и я поставил на этот же счет (1:2) в матче Портимоненси - Спортинг, и он не вышел из группы. Все просто. Все очень просто. Здесь не только у меня клоны, если хотите справедливости - так все вы играйте с одного акка. А если нет, так про справедливость не надо...
протон, пользуясь случаем, хочу поздравить Вас с Новым годом, и пожелать Вам прежде всего- ЗДОРОВЬЯ, мирного неба, удачи, и конечно личного счастья!!! Всё остальное- будет само собой. Будьте Здоровы, и до встречи, в новом 2024году!!!
протон, пользуясь случаем, хочу поздравить Вас с Новым годом, и пожелать Вам прежде всего- ЗДОРОВЬЯ, мирного неба, удачи, и конечно личного счастья!!! Всё остальное- будет само собой. Будьте Здоровы, и до встречи, в новом 2024году!!!
Удачи, успехов и новых трофеев Ливерпулю в новом 2024 году!!!
Удачи, успехов и новых трофеев Ливерпулю в новом 2024 году!!!
Всех с наступающим!!))
Всех с наступающим!!))