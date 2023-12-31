«Ливерпуль» завершил 2023 год лидером чемпионата Англии

1704045635

вчера, 21:00

«Ливерпуль» завершил 2023 год на первом месте в таблице чемпионата Англии.

У мерсисайдцев 42 очка, столько же у «Астон Виллы», но она уступает «красным» по дополнительным показателям.

Сегодня обойти «Ливерпуль» и выйти на первое место мог «Арсенал», но он проиграл «Фулхэму» и остался 4-м с 40 баллами.