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«Ливерпуль» завершил 2023 год лидером чемпионата Англии

вчера, 21:00

«Ливерпуль» завершил 2023 год на первом месте в таблице чемпионата Англии.

У мерсисайдцев 42 очка, столько же у «Астон Виллы», но она уступает «красным» по дополнительным показателям.

Сегодня обойти «Ливерпуль» и выйти на первое место мог «Арсенал», но он проиграл «Фулхэму» и остался 4-м с 40 баллами.

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Ливерпуль
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 08:54
Астон Вилла чемпик!
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 01:38
Спасибо, Дружище, спасибо!!!!!!!
Как говорил В.В.Лобановский: "Будем стараться"!
Удачи Вам, всегда и во всём!!! Оставайтесь оптимистом, и победа любимой команды- обязательно вознаградит Вас, за Ваше терпение, и веру в победу!!!!!!!
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:32
Здравствуйте,Виктор!!! Благодарю Вас за поздравления и пожелания!!!
Конец года команда провалила, и если в некоторых матчах явные судейские ошибки или удасная реализация мешали победам, то сегодня Фулхэм 100% заслужил победы....как говорится, всё плохое пусть останется в уходящем году, а новый пусть принесет больше радости, надеюсь и Арсенал порадует в новом году!
Учитывая то, что у Вас в Германии еще 2023, то пока поздравляю Вас с наступающим, повторюсь, пусть всё невзгоды останутся в уходящем 2023 году, а в новом году побольше позитива Вам, крепкого здоровья и всех благ Вам!!!
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 01:13
Моё Почтение, Дорогой Саркис!!!
Саркис, Дружище, поздравляю Вас с Новым годом!!! Пусть сбудутся, все Ваши мечты, в том числе- и футбольные, и пусть, Ваш любимый Арсенал- доставит Вам массу незабываемых эмоций!!!!!!! Но прежде всего, хочу пожелать Вам- сибирского ЗДОРОВЬЯ и кавказского ДОЛГОЛЕТИЯ!!!!!!! Будьте Здоровы и Счастливы, Дружище!!!!!!! Удачи Вам, всегда и во всём!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A.S.A
A.S.A ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 00:49
Надеюсь и мы подключимся)
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:48
Как показывала статистика, обычно "рожденственский чемпион" завершал чемпионат вторым, не удивлюсь если и в этом сезоне булет тоже самое. Ливерпуль набрал хороший ход, но конкуренция в этом сезоне серьезная, думаю Вилла,МС,Арсенал, Тоттенхэм продолжат борьбу за победу в АПЛ, еще как у Ньюкасла наберется привычный основной состав, думаю и они еще включатся в борьбу, ну а пока, поздравляю Ливерпуль и всех его болельщиков с этим успехом!!!
drug01
drug01
сегодня в 00:33
Так держать в Новом году! Молодцы!
протон
протон ответ Neuron0001 (раскрыть)
сегодня в 00:11, ред.
По большому счёту согласен, что у многих тут клоны. Но лично у меня нет сил играть с такой армадой. Я более скажу я Вас поддерживаю да хоть 300 клонов в одной группе для меня это интерес что произойдет. Управлять с таким количеством тоже труд как у пчелы медоносной. Я как знаю shlomo вытащил клоны большинство когда два месяца играли без призов он их затащил было дело, но потом их вывел или приглушил. Просто вопрос в том а стоит ли заморачиваться тем у кого 1 аккаунт? Я например знаю на сайте людей у которых только один аккаунт и они вкалывают сутки напролет что бы что то показать и все в смарку. Если вариант удалите клоны тут большинство против этого.
Capral
Capral
вчера в 23:36
протон, Павел (Так Себе Аналитик)- однозначно один из Лучших знатоков на Соккере, о чём, я ему, както сказал!!! Всегда, с интересом его читаю и получаю для себя бесценную информацию. Кроме того, человек умеет культурно общаться, что само по себе вызывает Уважение!!! Конечно, было бы интересно увидеть его в КП. Ну, возможно, в новом году он примет решение...
Neuron0001
Neuron0001
вчера в 23:33
Клоны здесь играют с давних пор - точнее с 2015-го года. Яркий представитель - ДСА (ДАША Д, КЭТиК). Об этом я и раньше говорил. Взгляните пожалуйста на 40 последних ставок - вариации точных счетов и только. И еще, в предфинальный день эти три аккаунта поставили на матч - Амманфорд — Лланелли Таун (матч был перенесен), был возврат ставок. И вот, после этого возврата все эти аккаунты ждали, чтобы играть в группе Заболотного. Совпадение? Не думаю. И это не главное, просто взгляните на 40 последних ставок, и все станет ясно. И сегодня использовал вариации.

И не только он или она играет с помощью дополнительных аккаунтов, там есть shlomo, который в последнее время играет с четырьмя - Вещий, shlomo, shlomo2, idres. Но это для вас нормально - у вас нет претензий. Если б не я, так он играл бы в финале КП с тремя аккаунтами.

Гус Пойет это Obdulio Varela — Обду́лио Хаси́нто Муи́ньос Варе́ла — уругвайский футболист, капитан сборной Уругвая на победном для неё чемпионате мира 1950 года. Это значит, что пользователью больше 60 лет и он болеет за сборную Уругвая, и отдельно за бывшего капитана этой сборной. Взгляните пожалуйста на 40 последних ставок - вариации и только.

Нет необходимости представлять агентов․ В общем что я хочу сказать напоследок: в январе во всех группах самая низкая планка ставок будет к. 100, то есть для выигрыша вы должны будете выиграть больше 100000 очков. Это значит, что все вы пойдете на риск ради победы, чтобы заслужить ее.

Удачи в конкурсе. Продолжайте думать, что мои победы – это просто удача, а в спорте анализируете только вы. Я не играю ради призов, так как для меня важна игра.

П. С. А это специально для протона: shlomo мог бы выйти в финал КП, но этого не произошло по одной причине, потому что я знаю как он играет. Он особо не рискует, и любит интриги - например - выиграть в конце месяца по последней ставке, и очень любит точный счет 1:2 или 1:3. Вот и я поставил на этот же счет (1:2) в матче Портимоненси - Спортинг, и он не вышел из группы. Все просто. Все очень просто. Здесь не только у меня клоны, если хотите справедливости - так все вы играйте с одного акка. А если нет, так про справедливость не надо...
протон
протон
вчера в 23:29
Capral спасибо за поздравления уходящий год привнес нам не мало эмоций в спортивном плане, симпатизирующие админы только в том случае когда ты не нарушаешь правил и выкладываешь содержательные комментарии котрые совпадают с их видением на поле то почему нет))? Предвзятости и некой конспирологии с их стороны никогда не наблюдал по отношению к бойцам в КП и на линии где мы их набираем я имею в виду баллы. Много игроков, которые умеют анализировать и выдавать отличные комментарии, но не играют например "Так Себе Аналитик" интересно было бы увидеть их в КП.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:23
очень неожиданно что Ливерпуль на 1 месте,всё таки эту позицию больше всего заслуживает МЮ,с лучшим тренером и кипером.
Capral
Capral
вчера в 22:51
протон, сразу хочу поблагодарить Вас за поддержку, которую, Вы оказали мне вчера, в своем комментарии!!! Спасибо!!! Что касается моих знаний футбольных, то я их оцениваю значительно скромнее. Другое дело, что я не столько знаю, сколько многое помню, даже несмотря на свой возраст... Но в любом случае- спасибо!!! Теперь, по поводу того, что мои посты часто попадают в лучшие. Я думаю, здесь, всё значительно проще: в Админе есть люди, симпатизирующие мне, возможно, исключительно по этой причине, мои комментарии, иногда проходят как лучшие... Ну и последнее. Мой старинный Добрый Друг- Ваня Станишник, неоднократный победитель КП!!! Имеет колосальный опыт участия в КП. И, именно он, пригласил меня в конкурс. Долго уговаривал, и, наконец-то уговорил. Он, действительно, целенаправленно вёл меня, буквально по шагам- от первой запятой и до последней буквы. У него, я многому научился, многое понял!!! Моя же тактика, до неприличия проста- играть не умением, а числом. Тоесть, имея в наличии много ставочных баллов, я, просто ставил на три разных результата, и разумеется, в одном из них, что-то угадывал. Теперь, когда баллы надо набирать заново, естественно- надо менять и стратегию...

протон, пользуясь случаем, хочу поздравить Вас с Новым годом, и пожелать Вам прежде всего- ЗДОРОВЬЯ, мирного неба, удачи, и конечно личного счастья!!! Всё остальное- будет само собой. Будьте Здоровы, и до встречи, в новом 2024году!!!
протон
протон
вчера в 22:15
Capral Вы единственный кто одержал победу одной победой во всех группах, борьба была трудная и клоны просто настигали по всем линиям фронта кому-то это напоминает в*йну звездных миров между искусственным интеллектом и разумом. Капрал у Вас большой потенциал в КП вы отлично набираете баллы неоднократно попадая в топ лучших, что сказать насчет игры вашего друга, тактика подобная набрать баллы ежедневно, был удивлен набором участника за сутки 2 к баллов, добавил коммент 5 раз 150 очков . И мониторить сайт почти целый день, я понимаю спать нужно, но может подключиться и племянник и внук если поручить вариантов много. Я просто давался диву почему вы не играли до сих пор в КП обладая такими знаниями спортивными.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 22:13
Эх, жалко не АстонВилла! Оступились на МЮ ведя в счете....
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:58
Снова МС будут с нами бороться за титул,другие клубы я не вижу.
протон
протон ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 21:52
Игра где должны быть равные условия для всех, если мы просим создать условия равные для всех это нормально но когда мы молчим где нет равных условий это не нормально я про клонов где один человек в группе борется с 15 клонами. В вашем случае вы одержали победу заслуженно мое вам поздравление, одно дело когда группу Заболотного уровняли в шансах добавив всего 10 игр в КП другое дело когда многие остались без призов, лично мне призы не нужны 10 лет играю и не забирал их. Если на январь будет многочисленное количество клонов играть не буду лично.
sova147
sova147 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:23
Весёлый получился декабрь 23! Всех игрокоа конкурса с Наступающим Новым годом с пожеланием удач в Новом Году! Протон меньше нытья больше позитива. Ведь СОККЕР это просто игра!!!!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:05
Будет сложно удержать первую строчку
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 21:03
молодцы красные, так держать!!!
Удачи, успехов и новых трофеев Ливерпулю в новом 2024 году!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:02
Молодцы! Но самое интересное впереди!!))
Всех с наступающим!!))
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