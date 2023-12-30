Беллингем – новый алмаз Ла Лиги, неожиданный конкурент «Реала». Этим запомнился 2023 год в Испании

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вчера, 13:04

В топе – сразу два каталонских клуба и даже россиянин.

Скачок «Жироны»

Каталонцы-недавние середняки – главное открытие текущего чемпионата. Все привыкли к гонке трёх топ-клубов: «Реала», «Барселоны» и «Атлетико». А тут в этот треугольник вклинивается команда, которая недавно считалась даже аутсайдером. Мичел Санчес прошёл с коллективом огромный путь, своими силами поднял его в элиту испанского футбола – и отлично знает возможности своих подопечных. Как итог – через точечное усиление и наработанную химию команда разорвала в этом сезоне.

После ничьей с «Реал Сосьедадом» — 6-матчевая победная серия, такая же после поражения от «Реала». Оно, кстати, единственное для «бело-красных» после 18 туров. Готовность клуба к зоне еврокубков в любом случае проверяется через игры с той троицей – и после поражения от «сливочных» в дерби с «Барселоной» «Жирона» одержала сенсационную победу. И даже на какое-то время оказалась на вершине.

Теперь все ждут поединка с «Атлетико» — и надеются, что каталонцы не рухнут так же быстро, как поднялись на 2-е место.

Стагнация «Барселоны»

Тень для оглушительного успеха «Жироны» — продолжение кризиса в «Барселоне». Фундаментально поправить дела близким к тупику каталонцам невозможно – удаются лишь полумеры. Этим летом уже не было доступных средств на хотя бы один дорогостоящий трансфер. Поэтому в компанию к Гюндогану не доехал Брозович. Плюс «сине-гранатовые» потеряли Усмана Дембеле и отпустили Ансу Фати, довольствуются арендами Феликса и Канселу.

О прогрессе в ЛЧ говорить не будем (здесь – только Ла Лига) – а вот в чемпионате каталонцы играют куда хуже, чем в прошлом году. Поражение в «эль-классико» — полбеды. В декабре коллектив провалился с «Жироной» (2:4) и сразу после потерял очки с «Валенсией» (1:1).

Сейчас «Барселона» — 4-я в таблице чемпионата. От «Жироны» и «Реала» отстаёт на 7 очков. И лишь на 3 опережает «Атлетик».

Конкурентоспособный «Лас-Пальмас»

Коллектив по итогам прошлого сезона выбрался из Сегунды – и потратил смехотворные 4,8 миллиона евро на трансферы. Обычно вкладываются больше, чтобы нивелировать отставание в уровне по отношению к более опытным клубам Ла Лиги.

Но на выходе масштабные трансферные кампании обычно играют новичкам в минус – а здесь практика показывает, что «Лас-Пальмас» поступил правильно. Команда тяжело стартовала, но в октябре набрала ход, выдала несколько отличных матчей. Теперь идёт аномально высоко для новичка чемпионата – 9-е место, 25 очков. Это 6 баллов до зоны еврокубков. А отрыв от зоны вылета – целых 12 очков!

Явление Беллингема

Сложно объяснить, насколько точно мадридцы попали с трансфером Беллингема. Если одной фразой – то это будет: «20-летний англичанин – новый Зидан для „Реала“». Хавбек был главным трансферным лотом — в то же время «сливочные» так часто ошибались с крупными покупками, что до конца не верилось в успех Джуда.

Сложилось несколько факторов. Исполнитель уже был готов к новому вызову – к 20 годам ему стало тесно в скромной дортмундской «Боруссии», да и европейские гранды давно открыли охоту. Плюс в «Реале» ждали системообразующего игрока – наметилась смена поколений, Каземиро ушёл, а Модрич и Кроос задумались о футбольной пенсии. Так что сомнений в попадании в старт не было. Так Беллингем отлично вписался в компанию с Камавинга, Тчуамени и Вальверде.

Но влюбилась в юного англичанина мадридская публика не только за не по годам зрелый футбол и огромный объём работы. За голы! У «Реала» после ухода Бензема не оказалось штатного форварда-страйкера, а проворачивать два главных трансфера столетия (второй – Мбаппе) – слишком жирно даже для «сливочных». Так что Джуд взял на себя и завершение. Теперь это лучший бомбардир команды и чемпионата. И тот, с которым связывают надежды на победу в ЛЧ .

Захарян в «Реал Сосьедаде»

Звезда куда более скромная – но намного более важная для российской публики. Арсен Захарян наконец заслужил поехать проверять свои силы в Европу. Сюжет огненный сразу по нескольким причинам.

Во-первых, это главный российский талант своего поколения, за которым следил даже «Челси». Во-вторых, сделку провернули в момент сильнейшей изоляции – прошлым летом с «аристократами» так и не удалось договориться, за минувшее межсезонье сорвалась куча других вариантов. Но 20-летний полузащитник нашёл путь – и это важный флажок. В-третьих, это ориентир для российских игроков – пример Миранчука показал, что уезжать за новым вызовом в 25 лет, сложившимся футболистам, может быть поздно. Вообще единицы отказываются от больших зарплат в пользу профессионального роста.

Арсену адаптация давалась тяжело. Его ожидаемо посадили на скамейку набираться опыта, адаптироваться к новому уровню интенсивности. Но к месту оказалась травма Барренетчеа. Благодаря этому хавбек сразу запрыгнул в стартовую обойму. Сейчас придётся восстанавливаться после травмы – зато есть понимание, что без игровой практики Арсен не останется.

Гризманн, как хорошее вино

С годами становится только лучше. Француз потух в «Барселоне», так и не стал лидером – и быстро вернулся в «Атлетико», но на правах аренды. «Матрасникам» в итоге удалось выгодно вернуть своего форварда – а Антуан понял, что никто лучше не раскроет его, чем Диего Симеоне.

В текущем сезоне функционал опытного нападающего стал шире – при этом Гризманн по-прежнему хорош и результативен. 11 голов в 18 матчах – в эпоху, когда на вершине топа бомбардиров нет Месси, туда может наконец забраться Антуан.