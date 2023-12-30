Оставили Анчелотти и вернулись к Мбаппе. «Реал» закрывает вопрос форварда – у Килиана последний шанс

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вчера, 21:41

Сразу несколько важных решений на Новый год.

Решили повременить с новой эпохой

Смена поколений в «Реале» — настолько глобальный процесс, что затрагивает всех лучших и самых перспективных футболистов. И не только. Ещё летом казалось, что наступает время для обновления на тренерском мостике. Карло Анчелотти отлично подходит мадридцам – в их современной истории таких специалистов только двое. Но это ветеран цеха, который опять собрал все трофеи с испанским грандом – и уже ищет новые вызовы.

С итальянцем вроде бы и решили расстаться полюбовно – менеджер начал переговоры со сборной Бразилии и даже договорился о назначении после ухода из «Реала» следующим летом.

Параллельно боссы «сливочных» озадачились поиском преемника «папы Карло» — и обратились к кандидатуре Хаби Алонсо из «Байера». Испанец стремительно прогрессирует в благоприятных условиях, уже вывел «фармацевтов» в топ и конкурирует с «Баварией». К тому же не чужой человек для «Реала», за который успел поиграть раньше.

Но мадридцы держат марку даже с огромным количеством травмированных, так что в клубе решили всё переиграть. Сам специалист отдал предпочтение «сливочным» — в новом контракте прописана опция, по которой даже в случае увольнения Анчелотти может остаться в «Реале» в другой роли. Судя по словам коуча, о сборной Бразилии он давно забыл:

Сегодня счастливый день. Мы с «Реалом» вместе продолжаем наш путь в поисках новых и больших успехов. Спасибо всем и вперед, «Реал»!

Всё-таки необходимости рисковать нет. Карло отлично знаком с новым составом, интегрировал Джуда, освежил всю центральную ось. В случае рокировки потребовалось бы время, чтобы преемник итальянца познакомился с положением дел. Плюс смена поколений ещё не завершена – а опыт 64-летнего тренера поможет завершить этот этап максимально гладко.

Сериал с Мбаппе продолжается

Одна из позиций, которая требует обновления – форвард. Здесь ситуация тоже переигралась – годом ранее подписывали 16-летнего Эндрика на перспективу. Бразилец должен приехать после наступления совершеннолетия – потребуется время на адаптацию. До этого дядькой наставником должен был выступать Карим Бензема – но француз получил «Золотой мяч» и решил отправиться на футбольную пенсию.

В итоге к старту сезона-23/24 у «Реала» не оказалось профильных центрфорвардов, функцию по завершению взял на себя недавно пришедший Джуд Беллингем. Но топ-страйкер «сливочным» по-прежнему нужен – плюс тот же Эндрик вряд ли сразу впишется в стартовую обойму и станет лидером.

Поэтому мадридцы вернулись к варианту с Килианом Мбаппе. Его пытались подписать летом 2022 года – в последний момент «Пари Сен-Жермен» удержали игрока и продлили контракт.

Этим летом бразильский сериал продолжился и вышел на новый уровень – ссора парижан и их лучшего футболиста. Килиан уведомил шейхов, что не использует функцию продления, появились инсайды о переговорах с «Реалом». Они опять остановились на полпути, хотя до этого стороны успели обменяться взаимными упрёками, а форвард, даже пропустил пару матчей. И самое смешное – после этого сообщалось, что ПСЖ вернулся к переговорам по новому контракту.

В предстоящее трансферное окно мадридцы предпримут последнюю-точно-последнюю-крайнюю попытку подписать нападающего. Таланта Мбаппе никто не отрицает, Перес и Анчелотти остаются сторонниками его подписания – у Флорентино даже есть прямой контакт с французом. Но после «финта ушами» от игрока летом-2022 «Реал» сделал выводы – и дал форварду понять, что ждать его ответа будут только до середины января. После переключатся на Эрлинга Холанда.

По последним данным, 25-летнему страйкеру предложат те же условия, что в прошлом году (26 млн евро за сезон и 130 млн подписного бонуса). И если сделку опять не удастся оформить, от неё откажутся окончательно.

Подбирается новое поколение «галактикос»

Отчасти вполне логично, что переход Мбаппе в «Реал» не состоялся в недавнее межсезонье. Параллельно мадридцы вели другого крайне талантливого игрока – Джуда Беллингема. И необходимость в нём была на порядок острее. А сразу на два трансфера за 100+ миллионов евро за одно окно в УЕФА вряд ли бы закрыли глаза – так нагло финансовый фэйр-плей ещё никто не обходил.

Вместе с тем страшно представить, какая концентрация топ-игроков будет у «сливочных», если сделка по Килиану всё-таки состоится. Вместе с французом в группе атаки будут звёздные вингеры-бразильцы Винисиус и Родриго – оба уже давно закрепились в ранге лидеров клуба. Дальше – полностью обновившаяся центральная ось. Более опытный Орельен Тчуамени, талантливый «бокс-ту-бокс» Камавинга, креативный воспитанник Вальверде и на данный момент лицо нового проекта Джуд Беллингем.

Обновления требуют разве что фланги обороны – здесь нет такого яркого набора фамилий.

Остаются фаворитами ЛЧ

Даже текущих вводных «Реалу» хватит, чтобы ударно завершить текущий сезон. Чемпионству в Ла Лиге вряд ли что-то угрожает – у «Жироны» нет такого запаса прочности, чтобы выдерживать конкуренцию на дистанции всего сезона. А «Атлетико» с «Барсой» не торопятся сокращать отставание. В плей-офф ЛЧ команду вперёд поведёт Беллингем – и на Суперкубок Испании есть хорошие шансы.

Тренерский вопрос решён – с поиском форварда лучше не затягивать.