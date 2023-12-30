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Оставили Анчелотти и вернулись к Мбаппе. «Реал» закрывает вопрос форварда – у Килиана последний шанс

вчера, 21:41
Анчелотти

Сразу несколько важных решений на Новый год.

Решили повременить с новой эпохой

Смена поколений в «Реале» — настолько глобальный процесс, что затрагивает всех лучших и самых перспективных футболистов. И не только. Ещё летом казалось, что наступает время для обновления на тренерском мостике. Карло Анчелотти отлично подходит мадридцам – в их современной истории таких специалистов только двое. Но это ветеран цеха, который опять собрал все трофеи с испанским грандом – и уже ищет новые вызовы.

С итальянцем вроде бы и решили расстаться полюбовно – менеджер начал переговоры со сборной Бразилии и даже договорился о назначении после ухода из «Реала» следующим летом.

Параллельно боссы «сливочных» озадачились поиском преемника «папы Карло» — и обратились к кандидатуре Хаби Алонсо из «Байера». Испанец стремительно прогрессирует в благоприятных условиях, уже вывел «фармацевтов» в топ и конкурирует с «Баварией». К тому же не чужой человек для «Реала», за который успел поиграть раньше.

Но мадридцы держат марку даже с огромным количеством травмированных, так что в клубе решили всё переиграть. Сам специалист отдал предпочтение «сливочным» — в новом контракте прописана опция, по которой даже в случае увольнения Анчелотти может остаться в «Реале» в другой роли. Судя по словам коуча, о сборной Бразилии он давно забыл:

Сегодня счастливый день. Мы с «Реалом» вместе продолжаем наш путь в поисках новых и больших успехов. Спасибо всем и вперед, «Реал»!

Всё-таки необходимости рисковать нет. Карло отлично знаком с новым составом, интегрировал Джуда, освежил всю центральную ось. В случае рокировки потребовалось бы время, чтобы преемник итальянца познакомился с положением дел. Плюс смена поколений ещё не завершена – а опыт 64-летнего тренера поможет завершить этот этап максимально гладко.

Сериал с Мбаппе продолжается

Одна из позиций, которая требует обновления – форвард. Здесь ситуация тоже переигралась – годом ранее подписывали 16-летнего Эндрика на перспективу. Бразилец должен приехать после наступления совершеннолетия – потребуется время на адаптацию. До этого дядькой наставником должен был выступать Карим Бензема – но француз получил «Золотой мяч» и решил отправиться на футбольную пенсию.

В итоге к старту сезона-23/24 у «Реала» не оказалось профильных центрфорвардов, функцию по завершению взял на себя недавно пришедший Джуд Беллингем. Но топ-страйкер «сливочным» по-прежнему нужен – плюс тот же Эндрик вряд ли сразу впишется в стартовую обойму и станет лидером.

Поэтому мадридцы вернулись к варианту с Килианом Мбаппе. Его пытались подписать летом 2022 года – в последний момент «Пари Сен-Жермен» удержали игрока и продлили контракт.

Этим летом бразильский сериал продолжился и вышел на новый уровень – ссора парижан и их лучшего футболиста. Килиан уведомил шейхов, что не использует функцию продления, появились инсайды о переговорах с «Реалом». Они опять остановились на полпути, хотя до этого стороны успели обменяться взаимными упрёками, а форвард, даже пропустил пару матчей. И самое смешное – после этого сообщалось, что ПСЖ вернулся к переговорам по новому контракту.

В предстоящее трансферное окно мадридцы предпримут последнюю-точно-последнюю-крайнюю попытку подписать нападающего. Таланта Мбаппе никто не отрицает, Перес и Анчелотти остаются сторонниками его подписания – у Флорентино даже есть прямой контакт с французом. Но после «финта ушами» от игрока летом-2022 «Реал» сделал выводы – и дал форварду понять, что ждать его ответа будут только до середины января. После переключатся на Эрлинга Холанда.

По последним данным, 25-летнему страйкеру предложат те же условия, что в прошлом году (26 млн евро за сезон и 130 млн подписного бонуса). И если сделку опять не удастся оформить, от неё откажутся окончательно.

Подбирается новое поколение «галактикос»

Отчасти вполне логично, что переход Мбаппе в «Реал» не состоялся в недавнее межсезонье. Параллельно мадридцы вели другого крайне талантливого игрока – Джуда Беллингема. И необходимость в нём была на порядок острее. А сразу на два трансфера за 100+ миллионов евро за одно окно в УЕФА вряд ли бы закрыли глаза – так нагло финансовый фэйр-плей ещё никто не обходил.

Вместе с тем страшно представить, какая концентрация топ-игроков будет у «сливочных», если сделка по Килиану всё-таки состоится. Вместе с французом в группе атаки будут звёздные вингеры-бразильцы Винисиус и Родриго – оба уже давно закрепились в ранге лидеров клуба. Дальше – полностью обновившаяся центральная ось. Более опытный Орельен Тчуамени, талантливый «бокс-ту-бокс» Камавинга, креативный воспитанник Вальверде и на данный момент лицо нового проекта Джуд Беллингем.

Обновления требуют разве что фланги обороны – здесь нет такого яркого набора фамилий.

Остаются фаворитами ЛЧ

Даже текущих вводных «Реалу» хватит, чтобы ударно завершить текущий сезон. Чемпионству в Ла Лиге вряд ли что-то угрожает – у «Жироны» нет такого запаса прочности, чтобы выдерживать конкуренцию на дистанции всего сезона. А «Атлетико» с «Барсой» не торопятся сокращать отставание. В плей-офф ЛЧ команду вперёд поведёт Беллингем – и на Суперкубок Испании есть хорошие шансы.

Тренерский вопрос решён – с поиском форварда лучше не затягивать.

mtarasov_96
АВТОР
Максим Тарасов
Командный дух
БЛОГ
Командный дух
Реал  Анчелотти Карло  Мбаппе Килиан
Источник: Soccer.RuФото: Твиттер Карло Анчелотти
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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 11:24
По ходу, Мужику уже легче родить…
valt134
valt134
сегодня в 11:23
Статью не читал… Эта Сага с Переходом в Реал когда-нибудь закончится???
амурец
амурец
сегодня в 08:04
С такими заморочками, думаю Мбаппе уже не очень и нужен Реалу
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:37
Честно говоря, с самого начала этой истории под названием «Реал+Мбаппе» меня не покидает ощущение, что эта история живет параллельно футбольной реальности - исключительно в воображении журналистов, привыкших к существованию двух перманентных инфобомб - Месси и Роналду.

Нон-стопом поток домыслов, инсайдов, сплетен.
А по факту, Мбаппе - нереального уровня футболист, который имеет право распоряжаться своей карьерой как хочет. И что у него в голове и ближайшем окружении происходит - только ему и им известно.

Я бы, например, был бы рад, если бы такого масштаба игрок был среди наших соотечественников, ежегодно претендовал на победу в лч, пусть пока и на бумаге, и при этом играл в нашем чемпионате, привлекая в одиночку к нему столько внимания.
(Даже близко представить такой сюжет не получается :))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 00:41
Я в любом случае подозреваю, что мама Килиана (а она там решает все вопросы) просто пользуется Пересом как рычагом, чтобы выдавить ещё денег из Нассера.

Там всё всегда настолько топорно делается с их стороны - Килиан криво клянется всем в верности, а завтра снова у партнёров отнимает пенальти, шпыняет тренеров и т.п. как "король ПСЖ" - что понятно, что нафиг ему никакой "Реал" не сдался, просто не разыграешь карту - не выбьешь из шейхов лишние 10 миллионов в год.

В январе вангую новый контракт с ПСЖ и новые признания в любви к шейхам - а до этого не удивлюсь, если уговаривать лягушонка шейх опять даже Макрона со своей старушкой припрёт.
77dyqkgywzdb
77dyqkgywzdb
сегодня в 00:04
Отличная статья, спасибо!
swp32zk8mp2u
swp32zk8mp2u ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 23:57
Тоже не пойму, почему так на Мбаппе помешались
p2gksmrnk5ma
p2gksmrnk5ma ответ S.L.I.P. (раскрыть)
вчера в 23:46
Да уж, Карвахаль отлично до травмы бегал.
Жду когда вернётся в форму!
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 23:14
Глядя на игру Реала в этом сезоне, совершенно не понимаю, куда в составе еще Мбаппе иметь.

Важно осознавать, что при покупке Мбаппе кто-то из четверки «100+ миллионников» - Камавинга, Тчуамени, Вальверде и Беллингем - должны сесть на лавку, ибо в составе на игру только 11 мест. И это при более чем живом Кроосе.
Либо Родриго и Вини должны выйти из основы.
А ведь уже летом еще прибудет дорогущий Эндрик, которому пусть и мало лет, но физически развит как конь. Чего ему, собственно, сидеть на лавке под Мбаппе..

В общем, ооочень спорный трансфер в нынешних реалиях. Просто полгода назад еще никто не знал, что Джуд так заиграет. Причем на обеих половинах поля - пропускает Реал сильно меньше, чем обычно. И это еще при травмах Милитао и Куртуа.

Так что все идеально, кроме левого и центрального защитника. Вот их бы и приобрести…
Менди, Фран, Алаба, Начо - не показали в этом сезоне достойной игры. На Карвахаля рука не поднимется плохое написать, отыграл до травмы просто блестяще.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 22:00, ред.
Наверное им достаточно взять такого страйкера как Лаутаро, прежде всего игра Реала на данный момент это командная игра. И Лаутаро в чем-то похож с Бензема, в том как взрываются в штрафную и пытаются найти передачу. А вообще Анчелотти с Миланом взял ЛЧ в 2007 без Шевченко и Креспо, а роль лидера перешла к Кака, как и сейчас ее исполняет Беллингем. Но есть разница в классе дефов у того Милана и нынешнего Реала. Только вместо Кафу играл Массимо Оддо, а место левого дефа занял Янкуловски. Но были такие звезды как Мальдини и Неста.
Гость
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