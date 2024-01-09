«Маритиму» – «Лейрия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/8 Кубка Португалии «Маритиму» – «Лейрия», который состоится 10 января 2024 года

«Маритиму»

«Львы Мадейры» на сегодняшний день в турнирной таблице Второй лиги Португалии находятся на четвёртой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «львов» за последнее время. В четырёх крайних матчах «Маритиму» не проигрывает своим соперникам. С минимальным счётом команда из острова Мадейра выиграла у клуба «Фейренси» в рамках матча 14-го тура. Нулевую ничью раскатали «Львы Мадейры» с командой «Пенафиел» в игре следующего тура.

6 января со счётом 1:1 вничью сыграли «львы» с «Оливейренше».

«Лейрия»

«Люди с реки Лиш» на данный момент в турнирной таблице Второй лиги занимают одиннадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей «Лейрии», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече со «львами». С одинаковым счётом 1:1 вничью сыграли «сине-бело-красные» с командами «Пасуш де Феррейра» и «Фейренси».

6 января с минимальным счётом «Люди с реки Лиш» уступили клубу «Академико» из Визеу.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Маритиму» – 1.96

Ничья – 3.35

Победит «Лейрия» – 4.00

Победит «Маритиму» с форой -1.5 гола – 3.35

Тотал голов больше 2.5 – 2.11

Тотал голов меньше 2.5 – 1.69

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру

Две победы одержали «львы Мадейры» в пяти последних футбольных поединках

За аналогичный период «Люди с реки Лиш» выиграли в одном матче.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу команды «Маритиму» с коэффициентом 1.96. Не без труда, но «львы» одолеют на своём поле оппонента в предстоящем футбольном поединке.