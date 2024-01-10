ПСВ – «Эксельсиор»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов ПСВ – «Эксельсиор», который состоится 13 января 2024 года

ПСВ

«Красно-белые» в турнирной таблице чемпионата Нидерландов занимают на данный момент первое место. На десять очков «крестьяне» опережают ближайшего конкурента. Рассмотрим недавние матчи команды, чтобы оценить шансы ПСВ в предстоящей встрече с «Эксельсиором». В рамках матча прошлого тура Эредивизи «красно-белая армия» взяла верх над «Алкмаром» в гостях (4:0). Со счётом 1:1 вничью ПСВ сыграл с «Хераклесом» в рамках товарищеской встречи.

Ничейным исходом завершилась игра «крестьян» с немецким «Гамбургом» (2:2).

«Эксельсиор»

Двенадцатую строчку турнирной таблицы Эредивизи занимают на сегодняшний день «красно-чёрные». Предлагаем вспомнить несколько матчей с участием «Эксельсиора» за последнее время. Со счётом 4:2 на своём поле «Твенте» одержал волевую победу над «красно-чёрными» в рамках матча 15-го тура Высшей лиги. Ничейным исходом завершилась игра прошлого тура чемпионата Нидерландов с командой «Гоу Эхед Иглс» (1:1).

19 декабря после дополнительного времени «Эксельсиор» взял верх над «Спакенбургом» в 1/16 Кубка Нидерландов.

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСВ – 1.07

– 1.07 Ничья – 11.00

Победит «Эксельсиор» – 22.00

Победит ПСВ с форой -2.5 гола – 1.61

с форой -2.5 гола – 1.61 Тотал голов больше 4.5 – 1.68

Тотал голов меньше 4.5 – 2.07

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру

Две победы одержали «крестьяне» в пяти последних футбольных поединках

За аналогичный период «Эксельсиор» выиграл только в одной встрече.

Прогноз